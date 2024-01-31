В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Испании и Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Барселона» — «Осасуна»

Футбол. Чемпионат Испании

В «Барселоне» накопилось много проблем. Неудивительно, что главный тренер Хави решил уйти из клуба после завершения сезона-2023/24. Скорее всего, в нынешнем сезоне Ла Лиги сине-гранатовым светят максимум бронзовые медали.

Ранее «Барселона» потерпела два поражения подряд. Сначала команда вылетела из Кубка Короля, уступив «Атлетику» (2:4). Затем последовало домашнее фиаско во встрече с «Вильярреалом» (3:5).

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«Осасуна» иногда создает проблемы грандам, однако в целом перед клубом не стоит серьезных задач. Сейчас команда находится на 12-й строчке в таблице Примеры, набрав 26 очков.

Совсем недавно соперники встречались в полуфинале Суперкубка Испании. «Осасуна» проиграла «Барселоне» со счетом 0:2. Как будет на этот раз?

Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.51.

«Атлетико» — «Райо Вальекано»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетико» во второй половине января набрал великолепную форму. У команды четыре победы подряд. Стоит отметить отличную игру «матрасников» в обороне. В последних трех матчах с «Гранадой», «Севильей» и «Валенсией» подопечные Диего Симеоне ни разу не пропустили.

После 21 тура «Атлетико» идет на 3-й позиции в таблице Ла Лиги. Клуб набрал 44 очка. Отставание от лидирующей «Жироны» составляет 11 баллов.

«Райо Вальекано» в 2024 году пока не может найти свою игру. У команды лишь одна победа в пяти матчах. 2 января клуб в гостях одолел «Хетафе» со счетом 2:0.

На данный момент «Райо Вальекано» располагается в нижней части таблицы — на 13-м месте. Команда по итогам 21 матча набрала 24 очка. Добиться положительного результата в Мадриде будет непросто.

Ставка: Победа «Атлетико» за 1.53.

«Ливерпуль» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ливерпуль» и «Челси» проведут репетицию финала Кубка английской лиги. Отличается только место проведения матча. Напомним, кубковая встреча состоится не на «Энфилде», а на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Красные подходят к матчу в качестве лидера АПЛ. Напомним, на этой неделе наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп шокировал фанатов. Специалист заявил, что намерен покинуть мерсисайдский клуб по окончании сезона-2023/24. С каким настроем игроки «Ливерпуля» выйдут на поле в предстоящем матче?

«Челси» проваливает нынешний сезон в АПЛ. Клуб занимает лишь 9-е место в таблице. По этой причине синие сосредоточены на кубковых турнирах.

Гостям будет сложно отобрать очки у лидера чемпионата. «Челси» плохо играет на выезде. В последних шести гостевых матчах лондонцы потерпели пять поражений.

Ставка: Обе забьют за 1.57.

Общий коэффициент — 3.62.