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    На «Энфилде» команды не уйдут с поля без гола, «Барселона» и «Атлетико» одержат победы

    Экспресс дня 31 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 31 января
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    Хави
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Испании и Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Барселона» — «Осасуна»

    Футбол. Чемпионат Испании

    В «Барселоне» накопилось много проблем. Неудивительно, что главный тренер Хави решил уйти из клуба после завершения сезона-2023/24. Скорее всего, в нынешнем сезоне Ла Лиги сине-гранатовым светят максимум бронзовые медали.

    Ранее «Барселона» потерпела два поражения подряд. Сначала команда вылетела из Кубка Короля, уступив «Атлетику» (2:4). Затем последовало домашнее фиаско во встрече с «Вильярреалом» (3:5).

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    «Осасуна» иногда создает проблемы грандам, однако в целом перед клубом не стоит серьезных задач. Сейчас команда находится на 12-й строчке в таблице Примеры, набрав 26 очков.

    Совсем недавно соперники встречались в полуфинале Суперкубка Испании. «Осасуна» проиграла «Барселоне» со счетом 0:2. Как будет на этот раз?

    Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.51.

    «Атлетико» — «Райо Вальекано»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Атлетико» во второй половине января набрал великолепную форму. У команды четыре победы подряд. Стоит отметить отличную игру «матрасников» в обороне. В последних трех матчах с «Гранадой», «Севильей» и «Валенсией» подопечные Диего Симеоне ни разу не пропустили.

    После 21 тура «Атлетико» идет на 3-й позиции в таблице Ла Лиги. Клуб набрал 44 очка. Отставание от лидирующей «Жироны» составляет 11 баллов.

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    «Райо Вальекано» в 2024 году пока не может найти свою игру. У команды лишь одна победа в пяти матчах. 2 января клуб в гостях одолел «Хетафе» со счетом 2:0.

    На данный момент «Райо Вальекано» располагается в нижней части таблицы — на 13-м месте. Команда по итогам 21 матча набрала 24 очка. Добиться положительного результата в Мадриде будет непросто.

    Ставка: Победа «Атлетико» за 1.53.

    «Ливерпуль» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ливерпуль» и «Челси» проведут репетицию финала Кубка английской лиги. Отличается только место проведения матча. Напомним, кубковая встреча состоится не на «Энфилде», а на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

    Красные подходят к матчу в качестве лидера АПЛ. Напомним, на этой неделе наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп шокировал фанатов. Специалист заявил, что намерен покинуть мерсисайдский клуб по окончании сезона-2023/24. С каким настроем игроки «Ливерпуля» выйдут на поле в предстоящем матче?

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    • «Челси» проваливает нынешний сезон в АПЛ. Клуб занимает лишь 9-е место в таблице. По этой причине синие сосредоточены на кубковых турнирах.

    Гостям будет сложно отобрать очки у лидера чемпионата. «Челси» плохо играет на выезде. В последних шести гостевых матчах лондонцы потерпели пять поражений.

    Ставка: Обе забьют за 1.57.

    Общий коэффициент — 3.62.

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    Экспресс дня 31 января: прогноз, ставка (3.62), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Экспресс. На «Энфилде» команды не уйдут с поля без гола, «Барселона» и «Атлетико» одержат победы
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