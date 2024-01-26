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    «Айнтрахт» обыграет «Майнц», «Кальяри» и «Торино» не порадуют результативным футболом

    Экспресс дня 26 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 января
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    «Айнтрахт»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Франции и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Айнтрахт» — «Майнц»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Айнтрахт» в нынешнем сезоне ведет борьбу за попадание в еврокубки. На данный момент клуб идет на 6-м месте в таблице. «Айнтрахт» набрал 28 очков по итогам 18 игр.

    В 2024 году у «Айнтрахта» одна победа в трех матчах. 13 января клуб из Франкфурта в гостях обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    У «Майнца» плохие результаты в текущем сезоне. Клуб занимает только 16-ю строчку. Набрано 11 очков в 17 матчах.

    «Майнц» не побеждает с 4 ноября. Тогда команда на своем поле обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 2:0.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» за 2.06.

    «Лион» — «Ренн»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Лион» в 2024 году порадовал поклонников успешной игрой в Кубке Франции. «Ткачи» одержали две победы и вышли в 1/8 финала.

    А вот в Лиге 1 ситуация крайне непростая. «Лион» в нынешнем сезоне ведет борьбу за выживание. По итогам 18 матчей набрано 16 очков — команда находится лишь на 16-м месте в таблице.

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    В 2024 году «Ренн» одержал три победы в трех матчах. Ранее клуб одолел «Генгам» и «Марсель» в Кубке Франции. Также в Лиге 1 была обыграна «Ницца».

    В чемпионате Франции «Ренн» находится в топ-10. Клуб набрал 22 очка в 18 поединках.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    «Кальяри» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Кальяри» в текущем сезоне сфокусирован на борьбе за выживание. Сейчас клуб идет лишь на 17-м месте, набрав 18 очков в 21-й игре.

    В последних десяти матчах у «Кальяри» две победы. 11 декабря команда на своем поле одолела «Сассуоло» (2:1). 14 января «Кальяри» дома обыграл «Болонью» с тем же счетом.

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  • 22/01/2024

    • «Торино» находится в середине турнирной таблицы. У команды не всё в порядке с атакой. «Быки» немного забивают — за 20 матчей клуб поразил ворота соперника лишь 18 раз.

    В новом году «Торино» еще ни разу не проиграл. 7 января команда дома разгромила «Наполи» со счетом 3:0. Спустя шесть дней была зафиксирована ничья с «Дженоа» (0:0).

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.

    Общий коэффициент — 5.93.

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    Экспресс дня 26 января: прогноз, ставка (5.93), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Экспресс. «Айнтрахт» обыграет «Майнц», «Кальяри» и «Торино» не порадуют результативным футболом
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