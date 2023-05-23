В данном экспрессе рассмотрим предстоящие поединки испанской Примеры и чемпионата Эстонии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Реал Сосьедад» — «Альмерия»

Футбол. Чемпионат Испании

Клуб из Сан-Себастьяна имеет отличную возможность по итогам этого сезона добыть билет в Лигу чемпионов. За три тура до финиша он идет четвертым, опережая на пять пунктов пятую позицию.

К данной игре баски подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды сыграли вничью и добыли четыре виктории. Причем в прошлом игровом дне они на выезде смогли обыграть «Барселону» со счетом 2:1.

«Альмерия» же еще не решила свой вопрос с сохранением прописки в элитном дивизионе. Команда всего на четыре очка опережает зону вылета, так что финиш чемпионата для нее будет очень нервным.

Андалузцы вот уже на протяжении последних шести встреч первенства неизменно чередуют выигрыши с проигрышами. Так, например, в минувшем игровом дне они дома одолели 3:0 «Мальорку», а ранее уступили в гостях «Осасуне» 1:3.

Баски на своем поле не должны испытать сложностей в игре с предстоящим противником, который вдали от дома выступает очень уж неуверенно.

Ставка: победа «Реал Сосьедад» с форой (-1) за 1.74.

«Сельта» — «Жирона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Сельта» еще не обезопасила себя от вылета из Примеры. За три тура до финиша она находится в нижней части турнирной таблицы и опасную зону опережает всего на четыре очка.

Коллектив из Виго просто ужасно проводит свой финишный отрезок, проиграв последние четыре матча чемпионата, но забив при этом в трех из четырех случаях. В минувшем туре он уступил в гостях «Атлетику» 1:2.

«Жирона» же замахнулась на еврокубки. На текущий момент она расположилась на восьмой строке в турнирной таблице Примеры, но от заветной седьмой позиции отстает всего на два пункта.

Каталонцы в минувшем туре первенства на своем поле потерпели фиаско от соседа по турнирке «Вильярреала» 1:2. И этой неудачей они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой трижды победили.

Оба коллектива довольно-таки результативны, да и будут нацелены в этой игре только на завоевания трех баллов, поэтому здесь вполне можно ждать верхов.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.88.

«Нарва» — «Флора»

Футбол. Чемпионат Эстонии

«Нарва», которая скромно провела прошлый сезон и финишировала во второй половине турнирной таблицы, в этом первенстве также высоких задач перед собой не ставит и наверняка будет вести борьбу за выживание.

Коллектив в этом первенстве смог выиграть всего три игры из 13 проведенных при одной ничьей и аж девяти фиаско. Причем к данному поединку «Нарва» подходит с серией из трех поражений подряд.

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«Флора» выиграла прошлый чемпионат Эстонии и в этом намерена защитить свой титул. Сейчас она идет во главе турнирной таблицы, но вторую «Левадию» опережает лишь на два очка.

Клуб из Таллина смог выиграть десять встреч из 13 проведенных, два раза еще сыграл вничью и потерпел одно поражение. А к данной же игре он подходит с серией из пяти выигрышей.

Как правило, «Флора» не имеет проблем с предстоящим противником и в этом чемпионате уже разгромила его 5:0. Так что наверняка и данный поединок принесет гостям уверенный выигрыш.

Ставка: победа «Флоры» с форой (-1,5) за 1.76.

Общий коэффициент — 5.75.