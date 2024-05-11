Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 13:00 мск. Гирон — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Гирон

Маркос начал турнир с волевой победы над финном Эмилем Руусувуори — 3:6, 6:3, 6:3.

Американский теннисист прервал серию из четырех поражений.

Гирон проиграл итальянцу Лучано Дардери в четвертьфинале турнира в Хьюстоне, а после этого не прошел ни раунда в Монте-Карло, Мадриде и Экс-ан-Провансе.

На грунте Гирону все-таки не так комфортно, как на харде, что не удивительно. Но при этом стоит отметить, что в прошлом году он выиграл два матча на «Ролан Гаррос».

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В этом сезоне лучшим результатом Гирона пока что остается выход в финал турнира в Далласе. Вскоре после этого он добрался до полуфинала в Делрэй-Бич.

Рублев

Андрей отправился в Рим после сенсационного триумфа на «Мастерсе» в Мадриде.

Победа российского теннисиста на одном из главных грунтовых турниров действительно стала большим сюрпризом на фоне его недавней серии поражений.

Однако в столице Испании Рублев снова играл на высочайшем уровне, о чем свидетельствует в том числе его волевая победа над Карлосом Алькарасом в четвертьфинале.

В полуфинале Рублев выиграл у американца Тейлора Фрица, а в решающем матче — у канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).

Но в контексте предстоящего матча очень важно понимать, в каком состоянии Андрей приехал на итальянский «Мастерс». Известно, что в Мадриде у него были проблемы со здоровьем.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 7.10, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: несмотря на недавний триумф, мы все-таки считаем, что первый матч в Риме вряд ли получится простым для российского теннисиста, который постоянно находится под невероятной нагрузкой.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.98.