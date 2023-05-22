Ла Лига. Жаркая борьба за место вице-чемпиона

«Барселона», «Атлетико» и «Реал» — обеспечили места в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. За последнюю путевку сражаются «Реал Сосьедад» и «Вильярреал». Жарко и в зоне вылета, за выживание бьются «Хетафе», «Вальядолид» и «Эспаньол». До окончания сезона в Ла Лиге осталось провести 3 тура.

Изменения в турнирной таблице

Мадридские клубы «Реал» и «Атлетико» всё ещё конкурируют за место вице-чемпиона, идёт заочная борьба. После матчей 35-го тура команды снова поменялись позициями. Так «Атлетико» поднялся на вторую строчку, отодвинув «Реал» на третье.

В зону Лиги конференций поднялся «Атлетик», коллектив из Бильбао обогнал в таблице «Жирону» и расположился на седьмом месте. А «Севилья» (9 место) обошла «Осасуну» (10 место).

Календарь и таблица испанской Примеры

Две строчки в испанском чемпионате потеряла «Сельта» (15 место), пропустив вперёд «Альмерию» (14 место) и «Валенсию» (13 место).

Есть перестановки в зоне вылета, группу аутсайдеров покинул «Хетафе», поднявшись на 17-ю строчку, таким образом вниз скатился «Вальядолид» (18 место).

Лига чемпионов

«Барселона» в статусе чемпиона Испании потерпела поражение «Реал Сосьедаду» в 35-м туре (1:2). В поединке против сан-себастьянцев «сине-гранатовые» смогли лишь сократить отставание в счёте. На 90-й минуте гол престижа забил Роберт Левандовский.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Каталонцы досрочно обеспечили себе титул лучшей команды и путёвку в основную сетку Лиги чемпионов. В активе «Барселоны» — 85 набранных очков и сыграет ещё три матча до окончания сезона. Впереди игры против «Вальядолида», «Мальорки» и «Сельты».

«Реал Сосьедад» в свою очередь закрепился на четвёртой лигочемпионской позиции, набрав 65 баллов. В концовке испанского турнира сан-себастьянцы проведут матчи с «Альмерией», «Атлетико» и «Севильей». РС ещё предстоит сражение за путёвку в Лигу чемпионов.

К слову, «Атлетико» поднялся на вторую строчку чемпионата. В рамках минувшего игрового дня «матрасники» разгромили «Осасуну» (3:0). В составе победителей голами отметились Янник Карраско, Сауль Ньигес и Анхель Корреа. После этой победы «Атлетико» набрав 72 очка.

Осечку в туре допустил «Реал», проиграв с минимальным счётом «Валенсии» (0:1). За «летучих мышей» решающий гол забил Диего Лопес. К тому же «галактикос» остался в меньшинстве. На 97-й минуте поединка красную карточку получил Винисиус Жуниор. У «Реала» так и остался 71 балл в активе, тем сам мадридцы опустились на третье место в таблице.

Лига Европы

«Вильярреал» открывает группу команд, которые занимают места в зоне Лиги Европы. «Жёлтая субмарина» идёт на пятой строчке в Примере, однако продолжает претендовать на место в Лиге чемпионов.

«Валенсия» — «Вильярреал» globallookpress.com

В последней игре «Вильярреал» добился победы над «Жироной» (2:1). В этом матче результативностью отметились Ереми Пино и Жерар Морено. В итоге команда аккумулировала 60 очков, отставание от идущего на лигочемпионской строчке «Реал Сосьедада» по-прежнему составляет 5 пунктов.

В оставшихся матчах «Вильярреал» сыграет против «Кадиса», «Райо Вальекано» и «Атлетико».

Шестое место в турнирной таблице занимает «Бетис» — у команды 56 набранных балла. В 35-м туре команда разошлась миром с «Севильей» (0:0).

Зона вылета

«Эльче» продолжает набирать очки в испанском первенстве: победа над «Атлетико» (1:0) и ничья с «Хетафе» (1:1). Последняя команда чемпионата набрала 20 очков, но это уже не спасет ее. «Эльче» вылетел из Примеры в Сегунду досрочно.

На финише сезона важную победу одержал «Эспаньол» (19 место), переиграв «Райо Вальекано» (2:1). Этой викторией каталонцы заработали 34 очка и включились в борьбу за выживание.

По 35 пунктов у «Вальядолида» (18 место) и «Хетафе» (17 место). Однако по дополнительным показателям вне зоны вылета пока находятся футболисты «Хетафе».

Тур № 36

Матчи следующего игрового дня пройдут с 23 по 25 мая. Чемпион Испании свой матч проведёт на выезде, «Барселона» отправится в гости к «Вальядолиду», встреча запланирована на вторник, 23 мая.

В среду, 24 мая в игру вступят претенденты на место в топ-2 Ла Лиги. «Атлетико» в гостях сыграет с «Эспаньолом», а «Реал» дома примет «Райо Вальекано».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Матчи предпоследнего тура испанского чемпионата состоятся 27 и 28 мая, а завершится сезон в Ла Лиге — 4 июня.