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    Ла Лига. «Барселона» — чемпион Испании

    Итоги 34-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Барселона» — чемпион Испании
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    «Барселона» — чемпион Испании
    «Барселона» выиграла титул чемпиона Испании досрочно — за 4 тура до окончания сезона. «Реал» вернул себе место в топ-2 Ла Лиги. Рванула вперёд «Валенсия», тем самым оторвавшись от зоны вылета.

    Изменения в турнирной таблице

    После матчей 34 тура на второе место Примеры вернулся «Реал», королевский клуб обошёл в таблице «Атлетико». Две позиции потерял «Райо Вальекано», опустившись на 11 строчку. Выше поднялись «Осасуна» (9 место) и «Севилья» (10 место).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На три очка от зоны вылета отдалилась «Валенсия», «летучие мыши» поднялись с 17-го места на 14-е. Таким образом на одну ступеньку ниже опустились «Альмерия» (15 место), «Кадис» (16 место) и «Вальядолид» (17 место).

    Новый титул

    «Барселона» завоевала титул чемпиона Испании, переиграв в 34-м туре Ла Лиги «Эспаньол» (4:2). Дубль в гостевом матче оформил Роберт Левандовский, также по голу забили Алехандро Бальде и Жюль Кунде. Преимущество в четыре мяча каталонцы создали к 53-й минуте всречи. В оставшееся время хозяева смогли лишь отыграть два гола.

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    • «Барселона» в итоге набрала 85 очков и стала недосягаемой для «Реала» и «Атлетико». В оставшихся матчах «сине-гранатовые» смогут сыграть уже в своё удовольствие. Это будут игры с «Реал Сосьедадом», «Вальядолидом», «Мальоркой» и «Сельтой».

    Мадридское сражение

    «Реал» вернул себе второе место в испанском чемпионате, благодаря победе над «Хетафе» (1:0). Единственный и победный гол на 70-й минуте в составе «галактикос» забил Марко Асенсио. Таким образом «сливочные» набрали 71 очко.

    «Реал» — «Хетафе»
    globallookpress.com

    Место вице-чемпиона потерял «Атлетико», «матрасники» проиграли в 34-м туре худшей команде лиги — «Эльче» (0:1). Теперь футболисты «Атлетико» отстают от «Реала» на два балла.

    Места в еврокубках

    В Лигу чемпионов на следующий сезон метит «Реал Сосьедад». «Сан-себастьянцы» потеряли очки в матче с «Жироной» (2:2). Несмотря на это команда прочно держится на 4-м месте с 62 набранными очками.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В зоне Лиги Европы расположился «Вильярреал», «жёлтая субмарина» набрала 57 пунктов после победы над клубом «Атлетик» (5:1). «Вильярреал» идёт на 5-м месте, а «Бетис» — на 6-м, которому удалось обыграть «Райо Вальекано» (3:1) и набрать 55 баллов.

    Тур № 35

    Матчи следующего тура испанского чемпионата пройдут с 19 по 21 мая. Первую игру в статусе нового чемпиона сыграет «Барселона». В субботу, 20 января каталонцы примут «Реал Сосьедад».

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    Команды топ-3 Ла Лиги свои матчи проведут в воскресенье, 21 января. «Атлетико» примет «Осасуну», а «Реал» отправится в гости к «Валенсии».

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