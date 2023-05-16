Ла Лига. «Барселона» — чемпион Испании

«Барселона» выиграла титул чемпиона Испании досрочно — за 4 тура до окончания сезона. «Реал» вернул себе место в топ-2 Ла Лиги. Рванула вперёд «Валенсия», тем самым оторвавшись от зоны вылета.

Изменения в турнирной таблице

После матчей 34 тура на второе место Примеры вернулся «Реал», королевский клуб обошёл в таблице «Атлетико». Две позиции потерял «Райо Вальекано», опустившись на 11 строчку. Выше поднялись «Осасуна» (9 место) и «Севилья» (10 место).

Календарь и таблица испанской Примеры

На три очка от зоны вылета отдалилась «Валенсия», «летучие мыши» поднялись с 17-го места на 14-е. Таким образом на одну ступеньку ниже опустились «Альмерия» (15 место), «Кадис» (16 место) и «Вальядолид» (17 место).

Новый титул

«Барселона» завоевала титул чемпиона Испании, переиграв в 34-м туре Ла Лиги «Эспаньол» (4:2). Дубль в гостевом матче оформил Роберт Левандовский, также по голу забили Алехандро Бальде и Жюль Кунде. Преимущество в четыре мяча каталонцы создали к 53-й минуте всречи. В оставшееся время хозяева смогли лишь отыграть два гола.

«Барселона» в итоге набрала 85 очков и стала недосягаемой для «Реала» и «Атлетико». В оставшихся матчах «сине-гранатовые» смогут сыграть уже в своё удовольствие. Это будут игры с «Реал Сосьедадом», «Вальядолидом», «Мальоркой» и «Сельтой».

Мадридское сражение

«Реал» вернул себе второе место в испанском чемпионате, благодаря победе над «Хетафе» (1:0). Единственный и победный гол на 70-й минуте в составе «галактикос» забил Марко Асенсио. Таким образом «сливочные» набрали 71 очко.

«Реал» — «Хетафе» globallookpress.com

Место вице-чемпиона потерял «Атлетико», «матрасники» проиграли в 34-м туре худшей команде лиги — «Эльче» (0:1). Теперь футболисты «Атлетико» отстают от «Реала» на два балла.

Места в еврокубках

В Лигу чемпионов на следующий сезон метит «Реал Сосьедад». «Сан-себастьянцы» потеряли очки в матче с «Жироной» (2:2). Несмотря на это команда прочно держится на 4-м месте с 62 набранными очками.

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В зоне Лиги Европы расположился «Вильярреал», «жёлтая субмарина» набрала 57 пунктов после победы над клубом «Атлетик» (5:1). «Вильярреал» идёт на 5-м месте, а «Бетис» — на 6-м, которому удалось обыграть «Райо Вальекано» (3:1) и набрать 55 баллов.

Тур № 35

Матчи следующего тура испанского чемпионата пройдут с 19 по 21 мая. Первую игру в статусе нового чемпиона сыграет «Барселона». В субботу, 20 января каталонцы примут «Реал Сосьедад».

Команды топ-3 Ла Лиги свои матчи проведут в воскресенье, 21 января. «Атлетико» примет «Осасуну», а «Реал» отправится в гости к «Валенсии».