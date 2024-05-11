11 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 19:30 мск. «Майнц» — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: команда из одноименного города отчаянно борется за сохранение прописки в элите.

В настоящий момент коллектив из Майнца имеет в своем активе 29 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице, которое позволит играть в стыковых матчах. От спасительной зоны «красные» отстают только на один балл.

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«Карнавальники» смогли 33 раза поразить ворота соперника и 50 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых матчах «Майнц» сыграл вничью с «Хайденхаймом» (1:1), «Кельном» (1:1) и «Фрайбургом» (1:1).

До этого же подопечные Бо Хенриксена победили «Хоффенхайм» (4:1) и «Дармштадт» (4:0), но поделили очки с «Лейпцигом» (0:0).

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Перед этим также была победа над «Бохумом» (2:0) и поражение от «Баварии» (1:8).

Не сыграют: не смогут выйти на поле находящиеся в лазарете Штефан Белль, Максим Ляйтш и Карим Онисиво.

Состояние команды: в последнее время «Майнц» выступает просто великолепно. Команду уже списали со счетом, но она нашла в себе силы и вернулась в борьбу за место в Бундеслиге.

Безусловно, главной задачей «Майнца» является сохранение прописки в элите. Если это сделать удастся, то сезон можно будет считать удачным.

«Боруссия»

Турнирное положение: дортмундская команда уже точно выступит в следующем сезоне Лиги чемпионов.

В настоящий момент дортмундцы имеют в своем активе 60 очков и идут на пятом месте, но в следующем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы Германию будут представлять как раз пять команд.

Коллектив из Дортмунда смог 64 раза поразить ворота соперника и 40 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «черно-желтые» разгромили «Аугсбург» (5:1), а до этого крупно проиграли «Лейпцигу» (1:4).

Перед этим же «Боруссия» сыграла вничью с «Байером» (1:1) и обыграла Гладбах (2:1).

Среди недели же подопечные Эдина Терзича сенсационно пробились в финал Лиги чемпионов, переиграв «ПСЖ» (1:0, 1:0). Там они сыграют с мадридским «Реалом».

Не сыграют: в лазарете команды находятся Рами Бенсебаини и Жульен Дюранвиль.

Состояние команды: безусловно, «Боруссия» уже может «забить» на чемпионат и всеми силами готовится к главному матчу сезона — финалу Лиги чемпионов.

Именно победа в главном турнире Европы станет знаковым событием для команды.

По окончании сезона команду точно покинет легендарный Марко Ройс. Также могут уйти Матс Хуммельс и Джейдон Санчо, поэтому для них это отличная возможность уйти из «Боруссии» на мажорной ноте.

Статистика для ставок

«Майнц» не проигрывает на протяжении 7 матчей

«Боруссия» не проигрывает «Майнцу» на протяжении 7 матчей

«Боруссия» выиграла 3 последних матча во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.90, а победа «Боруссии» — в 2.85.

ТБ 2,5 оценивается в 1.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.55.

Прогноз: «Майнцу» очки в этой игре нужнее, но «Боруссия», безусловно, посильнее. Дортмунд может сделать ротацию состава, поэтому думается, что все будет близко к ничейному исходу и команды вполне могут поделить очки.

Ставка: ничья за 3.90.

Прогноз: команды в последнее время и забивают и пропускают, поэтому можно ожидать большое количество голов.

Ставка: тотал больше 3 за 1.75.