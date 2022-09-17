В субботнем экспрессе рассмотрим предстоящие матчи с участием «Барселоны», дортмундской «Боруссии» и «Байера». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Барселона» — «Эльче»

Футбол. Чемпионат Испании

«Барселона» в начале недели проиграла на поле «Баварии», но даже эта игра подтвердила, что каталонцы сейчас в порядке.

В Мюнхене «Барса» доминировала почти весь матч. Исключением стал лишь небольшой отрезок в начале второго тайма, когда «Бавария» забила два мяча.

А так, да, команда Хави провела классный матч. Ворота «Баварии» лишь чудом остались «сухими».

Перед этим у «Барселоны» было пять побед подряд. И на этом отрезке она забила 20 мячей.

Скорее всего, не меньше «трёшки» примет в свои ворота и «Эльче», набравший в пяти турах Ла Лиги лишь одно очко.

Ставка: тотал «Барселоны» больше 3,0 за 1.70.

«Боруссия» Дортмунд — «Шальке»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» в эту среду провела классный матч против «Манчестер Сити». «Дортмунд» вел в счете вплоть до 80-й минуты, пока Джон Стоунз не нанес шикарный удар с дальней дистанции.

В итоге «Боруссия» проиграла, пропустив второй мяч от Эрлинга Холанда. Но по игре команда Эдина Терзича не просто понравилась — местами она даже впечатлила.

«Боруссия» отлично отреагировала на разгромное поражение от «Лейпцига» (0:3) в прошлом туре Бундеслиги. Интересно, что перед этим «Дортмунд» красиво прибил «Копенгаген».

В общем, порой «Боруссия» расстраивает, а в некоторых матчах играет не хуже такого монстра, как «Ман Сити».

«Шальке» пока демонстрирует очень средний футбол, но есть подозрение, что ему удастся воспользоваться усталостью соперника.

Ставка: обе команды забьют за 1.66.

«Байер» — «Вердер»

Футбол. Чемпионат Германии

«Байер» конкретно забуксовал на старте сезона, потерпел ряд неприятных поражений. но, похоже, дела начинают налаживаться.

Во вторник «фармацевты» выиграли у мадридского «Атлетико» — 2:0. Оба гола команда Джерардо Сеоане забила незадолго до финального свистка.

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И вполне вероятно, что этот результат станет тем переломным моментом, после которого «Байер» наконец-то придет в себя. Потому что до этого у футболистов леверкузенского клуба вообще ничего не получалось.

«Вердер» не самый простой соперник, но после куражной победы над «Атлетико» команда Сеоане, скорее всего, и «музыкантов» накажет.

Ставка: победа «Байера» за 1.70.

Общий коэффициент — 4.79.