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    «Барса» разорвет «Эльче», а «Шальке» забьет уставшему «Дортмунду»

    Экспресс дня 17 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 сентября
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    Роберт Левандовски
    В субботнем экспрессе рассмотрим предстоящие матчи с участием «Барселоны», дортмундской «Боруссии» и «Байера». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Барселона» — «Эльче»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Барселона» в начале недели проиграла на поле «Баварии», но даже эта игра подтвердила, что каталонцы сейчас в порядке.

    В Мюнхене «Барса» доминировала почти весь матч. Исключением стал лишь небольшой отрезок в начале второго тайма, когда «Бавария» забила два мяча.

    А так, да, команда Хави провела классный матч. Ворота «Баварии» лишь чудом остались «сухими».

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  • 14/09/2022

    • Перед этим у «Барселоны» было пять побед подряд. И на этом отрезке она забила 20 мячей.
    Скорее всего, не меньше «трёшки» примет в свои ворота и «Эльче», набравший в пяти турах Ла Лиги лишь одно очко.

    Ставка: тотал «Барселоны» больше 3,0 за 1.70.

    «Боруссия» Дортмунд — «Шальке»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Боруссия» в эту среду провела классный матч против «Манчестер Сити». «Дортмунд» вел в счете вплоть до 80-й минуты, пока Джон Стоунз не нанес шикарный удар с дальней дистанции.

    В итоге «Боруссия» проиграла, пропустив второй мяч от Эрлинга Холанда. Но по игре команда Эдина Терзича не просто понравилась — местами она даже впечатлила.

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    «Боруссия» отлично отреагировала на разгромное поражение от «Лейпцига» (0:3) в прошлом туре Бундеслиги. Интересно, что перед этим «Дортмунд» красиво прибил «Копенгаген».

    В общем, порой «Боруссия» расстраивает, а в некоторых матчах играет не хуже такого монстра, как «Ман Сити».

    «Шальке» пока демонстрирует очень средний футбол, но есть подозрение, что ему удастся воспользоваться усталостью соперника.

    Ставка: обе команды забьют за 1.66.

    «Байер» — «Вердер»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Байер» конкретно забуксовал на старте сезона, потерпел ряд неприятных поражений. но, похоже, дела начинают налаживаться.

    Во вторник «фармацевты» выиграли у мадридского «Атлетико» — 2:0. Оба гола команда Джерардо Сеоане забила незадолго до финального свистка.

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    И вполне вероятно, что этот результат станет тем переломным моментом, после которого «Байер» наконец-то придет в себя. Потому что до этого у футболистов леверкузенского клуба вообще ничего не получалось.

    «Вердер» не самый простой соперник, но после куражной победы над «Атлетико» команда Сеоане, скорее всего, и «музыкантов» накажет.

    Ставка: победа «Байера» за 1.70.

    Общий коэффициент — 4.79.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 17 сентября: прогноз, ставка (4.79), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Экспресс. «Барса» разорвет «Эльче», а «Шальке» забьет уставшему «Дортмунду»
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