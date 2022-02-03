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    Сборная Мексики
    В новом экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим один матч отбора к ЧМ-2022, одну игру чемпионата Греции и кубковую встречу на Кипре. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Мексика — Панама

    Футбол. Чемпионат Отбор к ЧМ-2022

    Сборная Мексики в турнирной таблице своей квалификационной зоны на чемпионат мира занимает третье место, имея одинаковое количество баллов со второй строчкой, а от лидера отстает на четыре очка.

    В данном турнире мексиканцы пять раз побеждали, три встречи завершили миром и в двух уступали. В январе они в гостях одержали викторию над сборной Ямайки 2:1, а также накануне дома расписали мировую с Коста-Рикой 0:0.

    Сборная Панамы находится на четвертой позиции, отставая от предстоящего соперника всего на одно очко, так что претендует на выход в финальную часть чемпионата мира.

    На счету ямайцев пять побед, две ничьи и три поражения, все которые они потерпела на выезде. В прошлом туре Панама в родных стенах одолела Ямайку 3:2, а несколько днями ранее уступила в гостях сборной Коста-Рики 0:1.

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    • Мексика в случае неудачи сильно усложнит себе жизнь. Так что на этот матч она выйдет с должным настроем и одолеет не совсем убедительных в гостях ямайцев.

    Ставка: победа Мексики за 1.37.

    «Атрамитос» — «Ламия»

    Футбол. Чемпионат Греции

    «Атрамитос» имеет лишь теоретические шансы по итогам первой половины чемпионата пробиться в финальную шестерку. Сейчас он идет 13 с отставание от шестого места аж на 19 очков.

    Вот уже как шесть туров в первенстве команда не может одержать викторию, проиграв за этот период в пяти играх при одной мировой. В минувшем игровом дне «Атрамитос» уступил на выезде 1:2 соседу по турнирке «Ионикосу».

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    «Ламия» в турнирной таблице греческой Суперлиги находится на две строки выше предстоящего противника, имея в копилке на восемь баллов больше, но также имеет мало шансов попасть в топ-6.

    Коллектив в рамках чемпионата не знает горечи поражений на протяжении трех последних встреч. Сначала в этом период он дважды сыграл вничью, а затем дома одолел ОФИ 2:1.

    Только раз «Атрамитос» проиграл «Ламии» на своем поле за последние десять игр. Исходя из данной статистики здесь напрашивается ставка на непроигрыш хозяев.

    Ставка: 1Х за 1.47.

    «Анортосис» — «Пафос»

    Футбол. Кубок Кипра

    В первом матче этих команд «Анортосис» добыл над «Пафасом» выездную комфортную победу со счетом 3:1, которая практически вывод хозяев поля в 1/4 финала Кубка страны.

    Клуб из Фамагусты не проигрывает уже на протяжении восьми игр с учетом всех турниров, выиграв за это время пять раз. Накануне он в чемпионате расписал домашнюю мировую с «Омонией» — 1:1.

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    «Пафос» смог выиграть свою последнюю игру, но перед этим уступил в двух встречах подряд, причем оба раза на своем поле.

    В турнирной таблице кипрского первенства эти коллективы являются соседями по турнирке, находясь на шестом и четвертом месте, имея разницу очков только в один балл.

    «Анартосис» будет играть на удержание счета, и засушит игру. К тому же между собой эти клубы играют очень нерезультативно, так что здесь напрашивается ставка на ТМ 2,5.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.02.

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    Экспресс дня 3 февраля: прогноз, ставка (3.02), статистика, коэффициенты матча 03.02.2022. Экспресс. Мексика удержится в тройке, разборка греческих аутсайдеров
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