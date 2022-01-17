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    Экспресс дня 17 января. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 января
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    «Милан»
    В традиционном экспрессе из трех матчей от Livesport.ru на этот раз будут поединки итальянской Серии А и шотландской Премьер-лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Милан» — «Специя»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Милан» с 48 зачетными пунктами находится на второй позиции в турнирной таблице Серии А. От первого «Интера» он отстает на балл, но провел на один поединок больше.

    После того, как в середине декабря «россонери» проиграли дома 0:1 «Наполи», затем они выиграли последующие три встречи чемпионата. В минувшем туре «Милан» в гостях разгромил «Венецию» со счетом 3:0.

    «Специя» же ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. На текущий момент она находится на 16 позиции в турнирке, оторвавшись всего лишь на три балла от зоны вылета.

    «Орлята» в целом неплохо проводят свой последний отрезок из четырех матчей. В этот период они проиграли лишь раз, еще одну игру они свели вничью и дважды победили. Один из выигрышей был в прошлом туре в гостях над «Дженоа» -1:0.

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    • И хотя «Специя» в последнее время демонстрирует неплохие результаты, но против одного из лидеров у нее нет шансов.

    Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 1.47.

    «Фиорентина» — «Дженоа»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Фиорентина» в этом сезоне намерена вклиниться в борьбу за место в еврокубковой зоне. Сейчас она идет на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая на три очка от шестой строки, имея при этом две игры в запасе.

    «Фиалки» крайне неудачно провели свои последние три встречи. Так, в своем последнем проведенном поединке они проиграли в гостях «Торино» 0:4, а перед этим два матча свели вничью.

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    «Дженоа» придется приложить максимум усилий для сохранение прописки в элите итальянского футбола. На текущий момент коллектив идет предпоследним с отставанием в пять пунктов от безопасной позиции.

    У «грифонов» длительная серия без побед, а в своей последней проведенной игре чемпионата они дома уступили «Специи» 0:1. Накануне же руководство клуба отправило в отставку Андрея Шевченко, который выиграл с командой только одну игру, да и ту в Кубке.

    «Фиалки» после ряда неудач должны наконец-то победить. Для этого у них вполне удачный соперник, который находится в затяжном кризисе.

    Ставка: победа «Фиорентины» за 1.45.

    «Селтик» — «Хиберниан»

    Футбол. Чемпионат Шотландии

    «Селтик» вряд ли сможет включиться в борьбу с «Рейнджерс» за золотые медали шотландского первенства. Сейчас он идет вторым с отставанием в шесть пунктов от своего заклятого врага.

    За последние семь встреч чемпионата страны «кельты» смогли победить в шести из них при одном мировом исходе. В минувшем туре первенства они переиграли на выезде «Сент-Джонстон» — 3:1.

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    «Хиберниан» на текущий момент находится на пятой строке в турнирной таблице. Клуб наверняка завершит первую часть в финальной шестерке и еще поборется за место в еврокубках.

    «Зелено-белые» превосходно провели три последние свои игры, победив во всех, пропустив за этот период лишь гол. Правда, в этом отрезке две виктории были с минимальным счетом.

    «Селтик» в этом сезоне уже дважды обыгрывал своего предстоящего противника. Ожидаем, что и сейчас победа будет за «кельтами».

    Ставка: победа «Селтика» с форой (-1) за 1.51.

    Общий коэффициент — 3.21.

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    Экспресс дня 17 января: прогноз, ставка (3.21), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Экспресс. Виктории достанутся хозяевам полей
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