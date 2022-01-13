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    Упорный матч Суперкубка Испании, результативная игра в Милане

    Экспресс дня 13 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 января
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    Анхель Корреа
    В этом экспрессе из трех матчей будут поединки Серии Б, Кубка Италии и Суперкуба Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Атлетико» — «Атлетик»

    Футбол. Суперкубок Испании

    «Атлетико» в этом сезоне выступает не лучшим образом. «Матрасники» с большим трудом пробились в плей-офф Лиги чемпионов, а в Примере находится только на четвертой строчке, значительно отставая от дуэта лидеров.

    В декабре мадридский клуб в рамках чемпионата страны проиграл четыре встречи подряд, а в январе он дома обыграл «Райо Вальекано» 2:0 и расписал выездную мировую с «Вильярреалом» 2:2.

    «Атлетик» же ведет борьбу только на внутренней арене, где на текущий момент располагается на девятом месте, отставая от предстоящего соперника на пять очков.

    Баски в этом розыгрыше Примеры пока добились шести побед, девять встерч они свели вничью и потерпели пять поражений. В новом году клуб из Бильбао переиграл в гостях «Осасуну» 3:1 и поделил очки с «Алавесом» 0:0 на его поле.

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    • В текущем сезоне в рамках Примеры коллективы в Мадриде разошлись между собой миром 0:0. Так и сейчас, учитывая важность поединка, не ждем голевой феерии от данного противостояния.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.57.

    «Милан» — «Дженоа»

    Футбол. Кубок Италии

    «Милан» в Кубке стартует только с предстоящего этапа. В чемпионате Италии он на данный момент идет на второй строке, проигрывая лидеру одно очко, но и провел на один матч меньше.

    После поражения в середине декабря дома от «Наполи» 0:1, в последующих трех встречах чемпионат «россонери» одерживали виктории, забив за это время десять мячей. В своей последней игре они в гостях разгромили «Венецию» 3:0.

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    «Дженоа» уже преодолел два этапа в этом Кубке. Коллектив поочередно на домашнем поле справился с «Перуджей» 3:2 и «Салернитаной» 1:0. В Серии А «грифоны» находятся в зоне вылета, отставая от спасительной строчки уже на пять очков.

    В своем последнем проведенном поединке первенства «Дженоа» на своей территории потерпел поражение от «Специи» 0:1, а перед этим два матча подряд свел мировыми исходами.

    «Россонери» в текущем сезоне много забивают, однако надежной обороной похвастаться не могут. И поэтому от данной встречи вполне можно ждать верхов.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.70.

    «Лечче» — «Виченца Виртус»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Лечче» ведет борьбу за повышение в классе. На текущий момент команда идет на четвертой строке в турнирной таблице Серии Б. Отставание от второй позиции, дающей прямой билет в элиту, составляет три пункта.

    Свою последнюю игру в первенстве коллектив провел месяц тому назад, проиграв тогда на выезде лидирующей «Пизе» 0:1. До этого «Лечче» имел 15-матчевую беспроигрышную серию.

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    «Виченца Виртус» замыкает турнирную таблицу Серии Б, имея на своем счету всего семь баллов после 17 игр. От безопасной строки команду отделяет аж 13 пунктов.

    До ухода на перерыв коллектив проиграл три матча подряд, правда, все с разницей в один мяч. Победить же он смог только раз за последние десять встреч первенства.

    Все-таки на своем поле претендент на элиту просто обязан обыгрывать главного аутсайдера.

    Ставка: победа «Лечче» за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.73.

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