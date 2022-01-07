«Бавария» — «Боруссия» М
Футбол. Чемпионат Германии
«Бавария» первый круг в Бундеслиги прогнозируемо завершила на первой строчке в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя уже на девять очков.
Мюнхенская команда одержала 14 побед, одну встречу она закончила вничью и дважды проигрывала. Перед уходом на перерыв «Бавария» на своем поле разгромила «Вольфсбург» 4:0, тем самым добившись седьмой виктории подряд с учетом всех турниров.
«Боруссия» неудачно выступает в текущем чемпионате Германии, и на данный момент в турнирной таблице занимает только 14 позицию, опережая зону вылета всего на два балла.
Гладбахцы в этом первенстве смогли добыть только пять побед, четыре раза они сыграли вничью и потерпели восемь поражений. В своей последней проведенной игре «Боруссия» в гостях расписала мировую «Хоффенхаймом» 1:1, тем самым прервав свою серию из четырех фиаско подряд.
Мюнхенцы неудачно провели последние три игры против гладбахцев, проиграв им дважды при одной ничьей. Причем в октябре «Боруссия» разгромила «Баварию» в Кубке 5:0. Теперь же мюнхенцы будут решительно настроены поквитаться, и наверняка накидают сопернику полную кошелку. В общем, здесь ждем много забитых мячей.
Ставка: ТБ 3,5 за 1.78.
«Бордо» — «Марсель»
Футбол. Чемпионат Франции
«Бордо» слабо проводит текущий розыгрыш французской Лиги 1, где набрал только 17 очков в 19 играх, с которыми занимает в турнирной таблице 17 место, опережая зону вылета всего в один балл.
«Жирондинцы» в данном первенстве по восемь раз проигрывали и играли вничью, а также добились трех викторий. Заканчивали они прошлый год домашним поражением от «Лилля» 2:3, а до этого набрали четыре очка в двух матчах.
«Марсель» разместился на третьей позиции в турнирной таблице французского первенства, имея одинаковое количество очков со второй строчкой, а вот лидеру проигрывает уже 13 баллов.
«Провансальцы» в девяти матчах чемпионата добились девяти викторий, шесть раз расписывали мировые и трижды уступали. Две недели тому назад они в родных стенах поделили очки с «Реймсом», сыграв 1:1.
Только раз за последние десять игр этих команд на поле «Бордо» превышал тотал в 2,5 гола. Ожидаем, что и данная их встреча будет низовой.
Ставка: ТМ 3,0 за 1.76.
«Рода» — «Маастрихт»
Футбол. Чемпионат Нидерландов
«Рода» ведет борьбу за возвращение в элиту нидерландского футбола. После первого круга она находится в зоне плей-офф, но от первых двух команд отстает значительно.
К данной встрече клуб из Каркраде подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата. В этот период он дважды победил и три раза сыграл вничью, среди которых была мировых и с предстоящим противником на его поле — 1:1.
«Маастрихт» же находится во второй половине турнирной таблицы, на 13 месте, существенно отставая от зоны плей-офф.
Вот уже как пять туров команда не может победить в чемпионате, дважды сыграв вничью в этот период и потерпев три поражения, правда, все с разницей в один мяч.
Как правило, «Рода» не имеет на своем поле проблем с «Маастрихом», зачастую побеждая с разницей в несколько мячей. Так и сейчас ждем уверенной виктории хозяев.
Ставка: победа «роды» с форой (-1) за 1.43.
Общий коэффициент — 4.47.