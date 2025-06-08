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    Германия — Франция. Дерзкая ставка (к. 6.50) и прогноз на футбол, Лига наций, 8 июня 2025 года

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    8 июня в матче за 3-место Лиги наций УЕФА по футболу сыграют Германия и Франция. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Франция, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. За 3-е место 08 Июня 2025 года

    Германия

  • Берлин
    •  Германия 16:00 Франция

    Франция

  • Париж
    •

    Германия

    Турнирное положение: Немцы без сучка без задоринки прошли групповой этап Лиги наций. Команда финишировала на 1 месте в своем квартете.

    При этом Германия в 6 поединках набрала 14 очков. Команда настреляла 18 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Германия — Франция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Немцы уступили Португалии (1:2).

    До того команда подписала мировую с Италией (3:3). А вот первый поединок с итальянцами завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 последних матчах Германия победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Немцы не побеждали в 2 своих последних матчах. А вот в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.

    Поединки с Францией для команды традиционно складываются сложно. В пяти последних очных встречах Германия победила 2 раза при 2 коллизиях.

    И уж совсем очевидно, что немцы будут активно атаковать. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

    Франция

    Турнирное положение: Французы в нынешней Лиге наций выглядят достаточно уверенно. Команда заняла 1 место в своей группе.

    Причем Франция в 6 поединках набрала 13 очков. А вот забила команда 12 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Французы в перестрелке уступили испанцам (4:5).

    А вот до того команда нанесла поражение хорватам (3:0). Зато чуть раньше она уступила тем же хорватам (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Франция добыла 2 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Французы мотивированы побороться за третье место в Лиге наций. Вот только поединки с сильными оппонентами «трехцветным» даются непросто.

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    При этом Франция неизменно пропускала в 2 последних очных поединках с Испанией. Тем не менее, команда явно максимально настроится на этот матч.

    Привычно эффективен блестящий Килиан Мбаппе. Форвард мадридского «Реала» наверняка скажет свое веское слово и на сей раз.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. При том, что французы потенциально способны прибавить по ходу встречи.

    Статистика для ставок

    • Французы в среднем забивают аккурат 2 мяча за матч

    • Германия не побеждала в 2 своих последних матчах

    • Немцы одолели Францию в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Германия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: Немцы выглядят монолитнее оппонента, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.

    Французы вполне преуспевают в плане реализации, однако команде непросто даются поединки с грандами.

    Ставка: ТБ 5.5 за 6.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более шести мячей.

    Ставка: ТБ 6.5 за 13.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Германия — Франция?

    Матч Германия — Франция состоится 08 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига наций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Германия — Франция?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 5.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Германия — Франция?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 5.5» с коэффициентом у букмекеров 6.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия — Франция?

    Смотреть матч турнира Лига наций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Германия — Франция?

    Коэффициенты букмекеров: Германия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

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    Германия — Франция: прогноз и ставка за 6.50, статистика, коэффициенты матча 08.06.202516:00. Ставим на голевое шоу!
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