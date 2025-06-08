Германия — Франция. Дерзкая ставка (к. 6.50) и прогноз на футбол, Лига наций, 8 июня 2025 года

8 июня в матче за 3-место Лиги наций УЕФА по футболу сыграют Германия и Франция. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Франция, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Германия

Турнирное положение: Немцы без сучка без задоринки прошли групповой этап Лиги наций. Команда финишировала на 1 месте в своем квартете.

При этом Германия в 6 поединках набрала 14 очков. Команда настреляла 18 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Немцы уступили Португалии (1:2).

До того команда подписала мировую с Италией (3:3). А вот первый поединок с итальянцами завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 последних матчах Германия победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Немцы не побеждали в 2 своих последних матчах. А вот в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.

Поединки с Францией для команды традиционно складываются сложно. В пяти последних очных встречах Германия победила 2 раза при 2 коллизиях.

И уж совсем очевидно, что немцы будут активно атаковать. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

Франция

Турнирное положение: Французы в нынешней Лиге наций выглядят достаточно уверенно. Команда заняла 1 место в своей группе.

Причем Франция в 6 поединках набрала 13 очков. А вот забила команда 12 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Французы в перестрелке уступили испанцам (4:5).

А вот до того команда нанесла поражение хорватам (3:0). Зато чуть раньше она уступила тем же хорватам (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Франция добыла 2 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Французы мотивированы побороться за третье место в Лиге наций. Вот только поединки с сильными оппонентами «трехцветным» даются непросто.

При этом Франция неизменно пропускала в 2 последних очных поединках с Испанией. Тем не менее, команда явно максимально настроится на этот матч.

Привычно эффективен блестящий Килиан Мбаппе. Форвард мадридского «Реала» наверняка скажет свое веское слово и на сей раз.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. При том, что французы потенциально способны прибавить по ходу встречи.

Статистика для ставок

Французы в среднем забивают аккурат 2 мяча за матч

Германия не побеждала в 2 своих последних матчах

Немцы одолели Францию в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: Немцы выглядят монолитнее оппонента, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.

Французы вполне преуспевают в плане реализации, однако команде непросто даются поединки с грандами.

Ставка: ТБ 5.5 за 6.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более шести мячей.

Ставка: ТБ 6.5 за 13.00