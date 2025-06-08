Грузия — Кабо-Верде. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2025 года

8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Грузия и Кабо-Верде. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Кабо-Верде, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Грузия

Турнирное положение: Грузины нынче переживают некоторый эмоциональный подъем. Команда победила в 3 своих последних матчах.

При этом Грузия в трех последних поединках пропустила всего 1 мяч. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими соперниками.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Грузины переиграли фарерцев (0:3).

При этом чуть ранее Грузия переиграла армян (6:1). Плюс еще один поединок с Арменией завершился викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Грузия добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Грузины окрылены последними успехами. При этом команда еще способна прибавить в плане реализации.

При всем при этом Грузия выглядит сильнее африканцев. Да и в составе грузин имеется ряд качественных исполнителей.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Грузины выглядят монолитнее соперника.

Кабо-Верде

Турнирное положение: Кабовердианцы не блещут стабильностью результатов. Команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.

Причем Кабо-Верде не проигрывала в 4 своих последних поединках. Вот только оппонентами в тех матчи были скромные команды.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Кабовердианцы одолели Малайзию (3:0).

До того команда подписала мировую с тем же соперником (1:1). А еще чуть раньше она нанесла поражение Анголе (2:1).

Вообще же, Кабо-Верде в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе кабовердианцы выглядят симпатично. Команда имеет относительно надежные тылы.

При этом Кабо-Верде имеет весьма скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

Кабовердианцы в нынешнем календарном году победили в трех матчах из четырех. Да и в плане созидания у команды относительный порядок.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Кабовердианцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Кабо-Верде не проигрывает 4 матча кряду

Грузины победили в 3 своих последних матчах

Грузия пропустила всего 1 мяч в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Грузия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Грузины выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Фора Грузии -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00