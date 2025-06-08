ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиТоп-10 безработных тренеров прямо сейчас Россия — НигерияСафонов — герой и антигерой, Карпин — доволен. Россия упустила победу над Нигерией Эзджан АлиоскиСеверная Македония выгрызла ничью у Бельгии: Алиоски забил шедевр в концовке
  • 13:18
    • «Спортинг» хотел заплатить за Батракова 12 млн евро
    Все новости спорта

    Грузия не заметит сборную Кабо-Верде

    Грузия — Кабо-Верде. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Сборная Грузии Прогнозы на Сборная Кабо-Верде
    Прогноз и ставки на Грузия — Кабо-Верде
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия
    8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Грузия и Кабо-Верде. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Кабо-Верде, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 08 Июня 2025 года

    Грузия

  • Тбилиси
    •  Грузия 19:00 Кабо-Верде

    Кабо-Верде

  • Прая
    •

    Грузия

    Турнирное положение: Грузины нынче переживают некоторый эмоциональный подъем. Команда победила в 3 своих последних матчах.

    При этом Грузия в трех последних поединках пропустила всего 1 мяч. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими соперниками.

    Грузия — Кабо-Верде: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.653.754.90Бонус$1500
    •

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Грузины переиграли фарерцев (0:3).

    При этом чуть ранее Грузия переиграла армян (6:1). Плюс еще один поединок с Арменией завершился викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Грузия добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Грузины окрылены последними успехами. При этом команда еще способна прибавить в плане реализации.

    При всем при этом Грузия выглядит сильнее африканцев. Да и в составе грузин имеется ряд качественных исполнителей.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Грузины выглядят монолитнее соперника.

    Кабо-Верде

    Турнирное положение: Кабовердианцы не блещут стабильностью результатов. Команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.

    Причем Кабо-Верде не проигрывала в 4 своих последних поединках. Вот только оппонентами в тех матчи были скромные команды.

  • Смазанное начало новой эры Анчелотти: Бразилия забуксовала в Эквадоре
  • Карло предстоит очень много работы в сборной
  • Вчера

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Кабовердианцы одолели Малайзию (3:0).

    До того команда подписала мировую с тем же соперником (1:1). А еще чуть раньше она нанесла поражение Анголе (2:1).

    Вообще же, Кабо-Верде в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе кабовердианцы выглядят симпатично. Команда имеет относительно надежные тылы.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом Кабо-Верде имеет весьма скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

    Кабовердианцы в нынешнем календарном году победили в трех матчах из четырех. Да и в плане созидания у команды относительный порядок.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Кабовердианцы постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Кабо-Верде не проигрывает 4 матча кряду

    • Грузины победили в 3 своих последних матчах

    • Грузия пропустила всего 1 мяч в 3 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Грузия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Грузины выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Фора Грузии -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Грузия — Кабо-Верде?

    Матч Грузия — Кабо-Верде состоится 08 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Грузия — Кабо-Верде?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Грузии -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Грузия — Кабо-Верде?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Грузии -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия — Кабо-Верде?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Грузия — Кабо-Верде?

    Коэффициенты букмекеров: Грузия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Соболенко — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Смит — Хиджиката
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Хименес Касинцева — Радивоевич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Латвия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Джойнт — Бейлек
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Мальта — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дания — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Албания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Греция — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Австрия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.79
  • Экспресс дня 7 июня
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Грузия — Кабо-Верде: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 08.06.202519:00. Грузия не заметит сборную Кабо-Верде
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры