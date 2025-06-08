Грузия — Кабо-Верде. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2025 года

Грузия
Кабо-Верде
Грузия
Турнирное положение: Грузины нынче переживают некоторый эмоциональный подъем. Команда победила в 3 своих последних матчах.
При этом Грузия в трех последних поединках пропустила всего 1 мяч. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими соперниками.
Грузия — Кабо-Верде: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Грузины переиграли фарерцев (0:3).
При этом чуть ранее Грузия переиграла армян (6:1). Плюс еще один поединок с Арменией завершился викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Грузия добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Грузины окрылены последними успехами. При этом команда еще способна прибавить в плане реализации.
При всем при этом Грузия выглядит сильнее африканцев. Да и в составе грузин имеется ряд качественных исполнителей.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Грузины выглядят монолитнее соперника.
Кабо-Верде
Турнирное положение: Кабовердианцы не блещут стабильностью результатов. Команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.
Причем Кабо-Верде не проигрывала в 4 своих последних поединках. Вот только оппонентами в тех матчи были скромные команды.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Кабовердианцы одолели Малайзию (3:0).
До того команда подписала мировую с тем же соперником (1:1). А еще чуть раньше она нанесла поражение Анголе (2:1).
Вообще же, Кабо-Верде в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе кабовердианцы выглядят симпатично. Команда имеет относительно надежные тылы.
При этом Кабо-Верде имеет весьма скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.
Кабовердианцы в нынешнем календарном году победили в трех матчах из четырех. Да и в плане созидания у команды относительный порядок.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Кабовердианцы постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Кабо-Верде не проигрывает 4 матча кряду
- Грузины победили в 3 своих последних матчах
- Грузия пропустила всего 1 мяч в 3 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Грузия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 2.50Финляндия — Нидерланды: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.20Андорра — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.20Албания — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Грузины выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Фора Грузии -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00