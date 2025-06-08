Саснович — Гарленд. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир Хертогенбос 8 июня 2025 года

Саснович
Александра Саснович с победы стартовала в квалификации турнира в Хертогенбосе. В отборочном матче беларуска выиграла у американки Марии Матеас (6:0, 6:7, 6:2).
На корте теннисистки провели 2 часа 23 минуты, за это время Александра Саснович четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов.
Так что сезон на траве для Саснович стартовал с победы. Буквально недавно беларуска завершила участие на грунтовом покрытии парижского мэйджора. На Ролан Гаррос
Александра Саснович не смогла пройти квалификацию.
В рейтинге WTA Александра Саснович занимает 105 место.
Гарленд
Теннисистка из Тайваня в двух сетах выиграла у россиянки Екатерины Яшиной (6:3, 6:2). На корте Джоанна Гарленд и её соперница провели 1 час 9 минут. Спортсменка выполнила два эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.
На Ролан Гаррос Гарленд дошла до второго круга, где уступила казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой (6:7,3:6).
В последних пяти матчах Гарленд одержала четыре победы.
Джоанна Гарленд занимает 175 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Саснович в этом матче можно поставить за 1.54, на победу Гарленд букмекеры предлагают за 2.38.
Прогноз: У Александры Саснович есть все шансы выйти в основную сетку турнира в Нидерландах, беларуска классом выше своей соперницы из Тайваня.
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Рекомендуемая ставка: Фора Саснович (-2.5) с коэффициентом 1.85.