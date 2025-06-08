ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья КухарчукИлья Кухарчук: Раньше ветераны в командах говорили — «кто не пьёт, тот не играет» Мемфис ДепайДепай в погоне за рекордом: Ниерланды без проблем обыграли Финландию на выезде Англичане празднуют голСонное продолжение безупречной серии Тухеля: Англия скучно обыграла Андорру
    Все новости спорта

    Саснович выйдет в основную сетку турнира?

    Саснович — Гарленд. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир Хертогенбос 8 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Александра Соснович
    Прогноз и ставки на Саснович — Гарленд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александра Соснович
    Александра Саснович из Беларуси сыграет против Джоанны Гарленд из Тайваня в в финале квалификации турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 8 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Саснович — Гарленд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Саснович

    Александра Саснович с победы стартовала в квалификации турнира в Хертогенбосе. В отборочном матче беларуска выиграла у американки Марии Матеас (6:0, 6:7, 6:2).

    На корте теннисистки провели 2 часа 23 минуты, за это время Александра Саснович четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов.

    Так что сезон на траве для Саснович стартовал с победы. Буквально недавно беларуска завершила участие на грунтовом покрытии парижского мэйджора. На Ролан Гаррос
    Александра Саснович не смогла пройти квалификацию.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Александра Саснович занимает 105 место.

    Гарленд

    Теннисистка из Тайваня в двух сетах выиграла у россиянки Екатерины Яшиной (6:3, 6:2). На корте Джоанна Гарленд и её соперница провели 1 час 9 минут. Спортсменка выполнила два эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

    На Ролан Гаррос Гарленд дошла до второго круга, где уступила казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой (6:7,3:6).

    В последних пяти матчах Гарленд одержала четыре победы.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Джоанна Гарленд занимает 175 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Саснович в этом матче можно поставить за 1.54, на победу Гарленд букмекеры предлагают за 2.38.

    Прогноз: У Александры Саснович есть все шансы выйти в основную сетку турнира в Нидерландах, беларуска классом выше своей соперницы из Тайваня.

    Рекомендуемая ставка: Фора Саснович (-2.5) с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Саснович — Гарленд?

    Матч Саснович — Гарленд состоится 08 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Саснович — Гарленд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Саснович (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Саснович — Гарленд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Саснович (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Саснович — Гарленд?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Саснович — Гарленд?

    Коэффициенты букмекеров: : На Саснович в этом матче можно поставить за 1.54, на победу Гарленд букмекеры предлагают за 2.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Ван — Силва
  • Бои
  • Сегодня в 02:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Багамские острова — Коста-Рика
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Спивак — Кортес-Акоста
  • Бои
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мурзаканов — Рибейро
  • Бои
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Колорадо Рэпидс — Остин
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Баутиста — Микс
  • Бои
  • Сегодня в 05:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Люке — Холлэнд
  • Бои
  • Сегодня в 07:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Харрисон — Пенья
  • Бои
  • Сегодня в 08:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Двалишвили — О’Мэлли
  • Бои
  • Сегодня в 09:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Порту — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Германия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Саснович — Гарленд: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 08.06.202515:00. Саснович выйдет в основную сетку турнира?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры