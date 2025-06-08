ДР Конго — Мадагаскар. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2025 года

ДР Конго
Мадагаскар
ДР Конго
Турнирное положение: Конголезцы нынче переживают некоторый эмоциональный подъем. Команда победила в 4 своих последних матчах.
При этом ДР Конго в трех последних поединках не пропустил ни разу. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими соперниками.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Конголезцы переиграли Мали (1:0).
При этом чуть ранее ДР Конго переиграла Мавританию (2:0). Плюс поединок с Южным Суданом завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах ДР Конго добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Конголезцы окрылены последними успехами. При этом команда еще способна прибавить в плане реализации.
При всем при этом ДР Конго выглядит сильнее Мадагаскара. В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при одной коллизии.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Конголезцы выглядят явно монолитнее соперника.
Мадагаскар
Турнирное положение: Малагасийцы не блещут стабильностью результатов. Команде исторически сложно даются матчи с приличными оппонентами.
Причем Мадагаскар крайне нестабилен в плане игры и результатов. Да и оборона команды дает результативные сбои уж чересчур часто.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Малагасийцы уступили Гане (0:3).
До того команда уверенно разобралась с ЦАР (4:1). А еще чуть раньше она с минимальным счетом уступила Эсватини.
Вообще же, Мадагаскар в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе малагасийцы выглядят не столь уверенно. Команда не преуспевает в плане реализации.
При этом Мадагаскар имеет весьма скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.
Малагасийцы в нынешнем календарном году по разу победили уступили. Да и в плане созидания старые проблемы отнюдь не решены.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Малагасийцы постараются найти свои шансы в контратаках.
Статистика для ставок
- Мадагаскар в последней очной встрече четырехлетней давности одолел конголезцев (1:0)
- Конголезцы победили в 4 своих последних матчах
- ДР Конго не пропускала в 3 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ДР Конго — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.
- 2.50Финляндия — Нидерланды: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.20Андорра — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.20Албания — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Конголезцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе достаточно качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Фора ДР Конго -1.5 за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15