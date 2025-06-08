ДР Конго — Мадагаскар. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2025 года

8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют ДР Конго и Мадагаскар. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч ДР Конго — Мадагаскар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

ДР Конго

Турнирное положение: Конголезцы нынче переживают некоторый эмоциональный подъем. Команда победила в 4 своих последних матчах.

При этом ДР Конго в трех последних поединках не пропустил ни разу. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими соперниками.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Конголезцы переиграли Мали (1:0).

При этом чуть ранее ДР Конго переиграла Мавританию (2:0). Плюс поединок с Южным Суданом завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах ДР Конго добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Конголезцы окрылены последними успехами. При этом команда еще способна прибавить в плане реализации.

При всем при этом ДР Конго выглядит сильнее Мадагаскара. В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Конголезцы выглядят явно монолитнее соперника.

Мадагаскар

Турнирное положение: Малагасийцы не блещут стабильностью результатов. Команде исторически сложно даются матчи с приличными оппонентами.

Причем Мадагаскар крайне нестабилен в плане игры и результатов. Да и оборона команды дает результативные сбои уж чересчур часто.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Малагасийцы уступили Гане (0:3).

До того команда уверенно разобралась с ЦАР (4:1). А еще чуть раньше она с минимальным счетом уступила Эсватини.

Вообще же, Мадагаскар в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе малагасийцы выглядят не столь уверенно. Команда не преуспевает в плане реализации.

При этом Мадагаскар имеет весьма скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

Малагасийцы в нынешнем календарном году по разу победили уступили. Да и в плане созидания старые проблемы отнюдь не решены.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Малагасийцы постараются найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

Мадагаскар в последней очной встрече четырехлетней давности одолел конголезцев (1:0)

Конголезцы победили в 4 своих последних матчах

ДР Конго не пропускала в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ДР Конго — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Конголезцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе достаточно качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Фора ДР Конго -1.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15