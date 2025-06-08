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    Конголезцы легко расправятся с Мадагаскаром

    ДР Конго — Мадагаскар. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2025 года

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    Сборная ДР Конго
    8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют ДР Конго и Мадагаскар. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч ДР Конго — Мадагаскар, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 08 Июня 2025 года

    ДР Конго

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  ДР Конго 18:00 Мадагаскар

    Мадагаскар

  • Антананариву
    •

    ДР Конго

    Турнирное положение: Конголезцы нынче переживают некоторый эмоциональный подъем. Команда победила в 4 своих последних матчах.

    При этом ДР Конго в трех последних поединках не пропустил ни разу. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими соперниками.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Конголезцы переиграли Мали (1:0).

    При этом чуть ранее ДР Конго переиграла Мавританию (2:0). Плюс поединок с Южным Суданом завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ДР Конго добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Конголезцы окрылены последними успехами. При этом команда еще способна прибавить в плане реализации.

    При всем при этом ДР Конго выглядит сильнее Мадагаскара. В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Конголезцы выглядят явно монолитнее соперника.

    Мадагаскар

    Турнирное положение: Малагасийцы не блещут стабильностью результатов. Команде исторически сложно даются матчи с приличными оппонентами.

    Причем Мадагаскар крайне нестабилен в плане игры и результатов. Да и оборона команды дает результативные сбои уж чересчур часто.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Малагасийцы уступили Гане (0:3).

    До того команда уверенно разобралась с ЦАР (4:1). А еще чуть раньше она с минимальным счетом уступила Эсватини.

    Вообще же, Мадагаскар в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе малагасийцы выглядят не столь уверенно. Команда не преуспевает в плане реализации.

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    При этом Мадагаскар имеет весьма скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

    Малагасийцы в нынешнем календарном году по разу победили уступили. Да и в плане созидания старые проблемы отнюдь не решены.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Малагасийцы постараются найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • Мадагаскар в последней очной встрече четырехлетней давности одолел конголезцев (1:0)

    • Конголезцы победили в 4 своих последних матчах

    • ДР Конго не пропускала в 3 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ДР Конго — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Конголезцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе достаточно качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Фора ДР Конго -1.5 за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ДР Конго — Мадагаскар?

    Матч ДР Конго — Мадагаскар состоится 08 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч ДР Конго — Мадагаскар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора ДР Конго -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ДР Конго — Мадагаскар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора ДР Конго -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ДР Конго — Мадагаскар?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ДР Конго — Мадагаскар?

    Коэффициенты букмекеров: ДР Конго — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

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    ДР Конго — Мадагаскар: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 08.06.202518:00. Конголезцы легко расправятся с Мадагаскаром
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