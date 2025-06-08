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    Хименес Касинцева доберется до титула?

    Бейлек — Химинес Касинцева. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч турнира в Макарске, 08 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бейлек — Химинес Касинцева
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    Химинес Касинцева
    Чешка Сара Бейлек и теннисистка из Андорры Виктория Хименес Касинцева встретятся в полуфинале турнира в Макарске. Матч пройдет 08 июня, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бейлек — Химинес Касинцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сара Бейлек

    Не найдется человек, который поверил бы в Бейлек перед стартом турнира в Макарске, но она превзошла все самые смелые ожидания по игре и результату.

    Сара начинала играть размерено и добивалась результата не особо ярко. Во многом благодаря стабильному форхенду ей удалось быстро пройти ранние стадии турнира.

    В четвертьфинале она зачехлила саму Шериф, а в полуфинале расправилась с первой сеянной на турнире Майей Джойнт из Австралии.

    После такого трудного пути Бейлек должна оставлять за собой победу в финальном поединке, однако с хитрой Хименес Касинцевой нужно держать ухо в остро.

    Виктория Хименес Касинцева

    Весь турнир в Хорватии Хименес Касинцева проводит не без приключений, поскольку практически в каждом матче балканских соревнований ей приходилось играть по три сета.

    Прогнозы на теннис

    Только один матч из четырех обошелся двумя партиями, и пришелся он на игру против местной талантливой теннисистки Петры Мартинко.

    Во всех остальных играх чувствовалась нервозность, но в самые ответственные моменты встреч спортсменка из Андорры собиралась и добывала нужные очки.

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    В поединке против молодой чешки Бейлек теннисистка с русскими корнями не будет являться фавориткой, но за счет силы воли стремления завоевать титул она может рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Бейлек — 1.39, победа Хименес Касинцевой — 2.94.

    Прогноз: Бейлек имеет больше шансов победить.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.90.

    Альтернативный прогноз: Получится упорная игра с перспективой на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бейлек — Химинес Касинцева?

    Матч Бейлек — Химинес Касинцева состоится 08 июня 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бейлек — Химинес Касинцева?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бейлек — Химинес Касинцева?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бейлек — Химинес Касинцева?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бейлек — Химинес Касинцева?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Бейлек — Химинес Касинцева: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 08.06.202520:00. Хименес Касинцева доберется до титула?
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