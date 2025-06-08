Бейлек — Химинес Касинцева. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч турнира в Макарске, 08 июня 2025 года

Чешка Сара Бейлек и теннисистка из Андорры Виктория Хименес Касинцева встретятся в полуфинале турнира в Макарске. Матч пройдет 08 июня, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бейлек — Химинес Касинцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сара Бейлек

Не найдется человек, который поверил бы в Бейлек перед стартом турнира в Макарске, но она превзошла все самые смелые ожидания по игре и результату.

Сара начинала играть размерено и добивалась результата не особо ярко. Во многом благодаря стабильному форхенду ей удалось быстро пройти ранние стадии турнира.

В четвертьфинале она зачехлила саму Шериф, а в полуфинале расправилась с первой сеянной на турнире Майей Джойнт из Австралии.

После такого трудного пути Бейлек должна оставлять за собой победу в финальном поединке, однако с хитрой Хименес Касинцевой нужно держать ухо в остро.

Виктория Хименес Касинцева

Весь турнир в Хорватии Хименес Касинцева проводит не без приключений, поскольку практически в каждом матче балканских соревнований ей приходилось играть по три сета.

Прогнозы на теннис

Только один матч из четырех обошелся двумя партиями, и пришелся он на игру против местной талантливой теннисистки Петры Мартинко.

Во всех остальных играх чувствовалась нервозность, но в самые ответственные моменты встреч спортсменка из Андорры собиралась и добывала нужные очки.

В поединке против молодой чешки Бейлек теннисистка с русскими корнями не будет являться фавориткой, но за счет силы воли стремления завоевать титул она может рассчитывать на успех.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Бейлек — 1.39, победа Хименес Касинцевой — 2.94.

Прогноз: Бейлек имеет больше шансов победить.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.90.

Альтернативный прогноз: Получится упорная игра с перспективой на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.45.