Бейлек — Химинес Касинцева. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч турнира в Макарске, 08 июня 2025 года

Сара Бейлек
Не найдется человек, который поверил бы в Бейлек перед стартом турнира в Макарске, но она превзошла все самые смелые ожидания по игре и результату.
Сара начинала играть размерено и добивалась результата не особо ярко. Во многом благодаря стабильному форхенду ей удалось быстро пройти ранние стадии турнира.
В четвертьфинале она зачехлила саму Шериф, а в полуфинале расправилась с первой сеянной на турнире Майей Джойнт из Австралии.
После такого трудного пути Бейлек должна оставлять за собой победу в финальном поединке, однако с хитрой Хименес Касинцевой нужно держать ухо в остро.
Виктория Хименес Касинцева
Весь турнир в Хорватии Хименес Касинцева проводит не без приключений, поскольку практически в каждом матче балканских соревнований ей приходилось играть по три сета.
Только один матч из четырех обошелся двумя партиями, и пришелся он на игру против местной талантливой теннисистки Петры Мартинко.
Во всех остальных играх чувствовалась нервозность, но в самые ответственные моменты встреч спортсменка из Андорры собиралась и добывала нужные очки.
В поединке против молодой чешки Бейлек теннисистка с русскими корнями не будет являться фавориткой, но за счет силы воли стремления завоевать титул она может рассчитывать на успех.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Бейлек — 1.39, победа Хименес Касинцевой — 2.94.
Прогноз: Бейлек имеет больше шансов победить.
- 5.00Синнер — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.85Саснович — Гарленд: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.10Бондарь — Тодони: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Ставка: Ф1 (-4) за 1.90.
Альтернативный прогноз: Получится упорная игра с перспективой на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.45.