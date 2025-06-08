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    Молодые россияне вновь не заметят узбеков

    Узбекистан (U21) — Россия (U21). Ставка (к. 2.83) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Узбекистан (U21) — Россия (U21)
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    Молодежная сборная России
    8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Узбекистан (U21) и Россия (U21). Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Узбекистан (U21) — Россия (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 08 Июня 2025 года

    Узбекистан U21

  • Ташкент
    •  Узбекистан U21 17:30 Россия U21

    Россия U21

  • Москва
    •

    Узбекистан (U21)

    Турнирное положение: Узбеки нынче переживают эмоциональный спад. Команда уступили в 2 своих последних матчах.

    При этом Узбекистан (U21) не побеждает еще с сентября прошлого года. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими соперниками.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Узбеки были биты россиянами (0:3).

    При этом чуть ранее Узбекистан (U21) уступил североирландцам (0:1). А вот поединок с Норвегией (U20) завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Узбекистан (U21) добыл 1 победу. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Узбеки не забивали в 2 своих последних поединках. При этом команда вполне способна прибавить в плане реализации.

    При всем при этом Узбекистан (U21) крайне неудачно противостоит российским сверстникам. Все три очных поединка завершились поражениями.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Узбеки вряд ли сумеют что-то противопоставить задорным россиянам.

    Россия (U21)

    Турнирное положение: Молодые россияне не блещут стабильностью результатов. Команде сложновато даются матчи с приличными оппонентами.

    Причем Россия (U21) не проигрывала в 2 своих последних поединках. Вот только оппонентами в тех матчи были скромные команды.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Молодые россияне одолели узбеков (3:0).

    До того команда подписала мировую с Колумбией (U20) (2:2). А еще чуть раньше она была бита теми же колумбийцами (0:1).

    Вообще же, Россия (U21) в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе молодые россияне выглядят симпатично. Команда способна прибавить, плюс явно пришелся ко двору динамовец Виктор Окишор.

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    При этом Россия (U21) имеет весьма приличный подбор игроков. Вот только побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

    Молодые россияне в нынешнем календарном году победили всего в одном матче из трех. Причем в плане созидания у команды относительный порядок.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Молодые россияне постараются быстро вскрыть оборону узбеков.

    Статистика для ставок

    • Россия (U21) не проигрывает 2 матча кряду

    • Узбеки уступили в 2 своих последних матчах

    • Узбекистан (U21) проиграл россиянам все три очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Россияне смотрятся в разы монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Фора России (U21) -1.5 за 2.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.74

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Узбекистан (U21) — Россия (U21)?

    Матч Узбекистан (U21) — Россия (U21) состоится 08 июня 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Узбекистан (U21) — Россия (U21)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора России (U21) -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Узбекистан (U21) — Россия (U21)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора России (U21) -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан (U21) — Россия (U21)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Узбекистан (U21) — Россия (U21)?

    Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.42.

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    Узбекистан (U21) — Россия (U21): прогноз и ставка за 2.83, статистика, коэффициенты матча 08.06.202517:30. Молодые россияне вновь не заметят узбеков
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