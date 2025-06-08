Узбекистан (U21) — Россия (U21). Ставка (к. 2.83) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2025 года

8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Узбекистан (U21) и Россия (U21). Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Узбекистан (U21) — Россия (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Узбекистан (U21)

Турнирное положение: Узбеки нынче переживают эмоциональный спад. Команда уступили в 2 своих последних матчах.

При этом Узбекистан (U21) не побеждает еще с сентября прошлого года. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими соперниками.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Узбеки были биты россиянами (0:3).

При этом чуть ранее Узбекистан (U21) уступил североирландцам (0:1). А вот поединок с Норвегией (U20) завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Узбекистан (U21) добыл 1 победу. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Узбеки не забивали в 2 своих последних поединках. При этом команда вполне способна прибавить в плане реализации.

При всем при этом Узбекистан (U21) крайне неудачно противостоит российским сверстникам. Все три очных поединка завершились поражениями.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Узбеки вряд ли сумеют что-то противопоставить задорным россиянам.

Россия (U21)

Турнирное положение: Молодые россияне не блещут стабильностью результатов. Команде сложновато даются матчи с приличными оппонентами.

Причем Россия (U21) не проигрывала в 2 своих последних поединках. Вот только оппонентами в тех матчи были скромные команды.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Молодые россияне одолели узбеков (3:0).

До того команда подписала мировую с Колумбией (U20) (2:2). А еще чуть раньше она была бита теми же колумбийцами (0:1).

Вообще же, Россия (U21) в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе молодые россияне выглядят симпатично. Команда способна прибавить, плюс явно пришелся ко двору динамовец Виктор Окишор.

При этом Россия (U21) имеет весьма приличный подбор игроков. Вот только побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

Молодые россияне в нынешнем календарном году победили всего в одном матче из трех. Причем в плане созидания у команды относительный порядок.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Молодые россияне постараются быстро вскрыть оборону узбеков.

Статистика для ставок

Россия (U21) не проигрывает 2 матча кряду

Узбеки уступили в 2 своих последних матчах

Узбекистан (U21) проиграл россиянам все три очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.00.

Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Россияне смотрятся в разы монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Фора России (U21) -1.5 за 2.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.74