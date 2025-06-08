ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — НигерияСафонов — герой и антигерой, Карпин — доволен. Россия упустила победу над Нигерией Эзджан АлиоскиСеверная Македония выгрызла ничью у Бельгии: Алиоски забил шедевр в концовке Футболисты сборной Норвегии празднуют голИтальянская трагедия в Осло: Норвегия не заметила команду Спалетти
  • 09:56
    • НХЛ. «Флорида» сравняла счет с «Эдмонтоном» в финальной серии Кубка Стэнли
    Все новости спорта

    Немцы снова упустят победу?

    Германия — Франция: 2.85 — ставка на исход и прогноз на матч за 3-е место в Лиге наций

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Германии Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Германия — Франция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рандаль Коло Муани — нападающий сборной Франции
    Германия примет Францию в рамках матча за 3-е место в Лиге наций (Лига А). Поединок пройдет 8 июня и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Франция, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. За 3-е место 08 Июня 2025 года

    Германия

  • Берлин
    •  Германия 16:00 Франция

    Франция

  • Париж
    •

    Германия

    Путь к матчу за 3-е место: На групповом этапе Лиги наций немцы показали отличный уровень, заняв 1-е место с 14-ю очками в активе. Германия опередила ближайшего преследователя на 5 пунктов.

    В четвертьфинале турнира сборная прошла Италию по сумме 2-х встреч (2:1 и 3:3). Уже в полуфинале Германия уступила Португалии со счетом 1:2, упустив минимальное преимущество.

    Германия — Франция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече группового этапа Лиги наций немцы сыграли вничью с Венгрией (1:1), упустив победу на 90+9-й минуте. До этого Германия разгромила Боснию и Герцеговину со счетом 7:0.

    В Лиге наций сборная проиграла только 1 раз, именно это поражение от Португалии не позволило пробиться в финал турнира. В остальных 8-и встречах Германия 5 раз победили и дважды сыграла вничью.

  • Девять голов и сияющий Ямаль: Испания фестивально прошла Францию в полуфинале Лиги Наций
  • А в финале случится настоящее столкновение эпох
  • Вчера

    • Состояние команды: Немцы имели всё возможное, чтобы пройти в финал Лиги наций, но команда буквально на 5 минут потеряла концентрацию, а Португалия сумела забить ключевые голы.

    Теперь Германии осталось побороться за 3-е место в матче против Франции. Даже в этом противостоянии будет очень непросто, ведь соперник находится в отличной форме.

    Франция

    Путь к матчу за 3-е место: Эта сборная также отлично провела групповой этап, заняв 1-е место и набрав 13 очков за 6 туров. Франция пробилась в плей-офф Лиги наций и сразу начались проблемы.

    Сборная испытала трудности с Хорватией, пройдя соперника только в серии пенальти. Уже в полуфинале Франция удивила всех, пропустив 5 голов, подопечные Дидье Дешама проиграли со счетом 4:5.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Последние матчи: В прошлом поединке против Испании у французов была реальная возможность совершить невероятный камбэк, отыграв 4 мяча, но команде не хватило времени...

    Интересно, что в плей-офф Лиги наций Франция за 3 матча выиграла только 1 раз и дважды проиграла. За этот отрезок сборная забила 6 голов при 7-и пропущенных.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: Франция не ощущает себя уверенно в плей-офф Лиги наций, сборная испытывает трудности со всеми. Именно это может не позволить команде занять 3-е место на турнире.

    К тому же, Франция проиграла 2 последних очных матча против Германии. Сможет ли на сей раз команда одолеть немцев? Судя по последним поединкам, большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х встречах Германия победила только 1 раз

    • Франция проиграла 2 встречи из последних 3-х в плей-офф Лиги наций

    • Германия обыгрывала Францию в последних 2-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 2.35, победа Франции — 2.85, ничья — за 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.55 сооветственно.

    Прогноз: Можно предположить, что Франция навяжет борьбу Германии и победит.

    Ставка: Победа Франции за 2.85.

    Прогноз: Во 2-м тайме сборные забьют ключевые голы.

    Ставка: Тотал 2 больше во 2-м тайме за 2.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Германия — Франция?

    Матч Германия — Франция состоится 08 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига наций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Германия — Франция?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Франции..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Германия — Франция?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Франции.» с коэффициентом у букмекеров 2.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия — Франция?

    Смотреть матч турнира Лига наций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Германия — Франция?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 2.35, победа Франции — 2.85, ничья — за 3.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Понше — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Виртанен — Холт
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Соболенко — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Смит — Хиджиката
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Хименес Касинцева — Радивоевич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Латвия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Джойнт — Бейлек
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Мальта — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дания — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Албания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Греция — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Германия — Франция: прогноз и ставка за 2.85, статистика, коэффициенты матча 08.06.202516:00. Немцы снова упустят победу?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры