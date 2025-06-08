Германия — Франция: 2.85 — ставка на исход и прогноз на матч за 3-е место в Лиге наций

Германия примет Францию в рамках матча за 3-е место в Лиге наций (Лига А). Поединок пройдет 8 июня и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Франция, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Германия

Путь к матчу за 3-е место: На групповом этапе Лиги наций немцы показали отличный уровень, заняв 1-е место с 14-ю очками в активе. Германия опередила ближайшего преследователя на 5 пунктов.

В четвертьфинале турнира сборная прошла Италию по сумме 2-х встреч (2:1 и 3:3). Уже в полуфинале Германия уступила Португалии со счетом 1:2, упустив минимальное преимущество.

Последние матчи: В прошедшей встрече группового этапа Лиги наций немцы сыграли вничью с Венгрией (1:1), упустив победу на 90+9-й минуте. До этого Германия разгромила Боснию и Герцеговину со счетом 7:0.

В Лиге наций сборная проиграла только 1 раз, именно это поражение от Португалии не позволило пробиться в финал турнира. В остальных 8-и встречах Германия 5 раз победили и дважды сыграла вничью.

Состояние команды: Немцы имели всё возможное, чтобы пройти в финал Лиги наций, но команда буквально на 5 минут потеряла концентрацию, а Португалия сумела забить ключевые голы.

Теперь Германии осталось побороться за 3-е место в матче против Франции. Даже в этом противостоянии будет очень непросто, ведь соперник находится в отличной форме.

Франция

Путь к матчу за 3-е место: Эта сборная также отлично провела групповой этап, заняв 1-е место и набрав 13 очков за 6 туров. Франция пробилась в плей-офф Лиги наций и сразу начались проблемы.

Сборная испытала трудности с Хорватией, пройдя соперника только в серии пенальти. Уже в полуфинале Франция удивила всех, пропустив 5 голов, подопечные Дидье Дешама проиграли со счетом 4:5.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Последние матчи: В прошлом поединке против Испании у французов была реальная возможность совершить невероятный камбэк, отыграв 4 мяча, но команде не хватило времени...

Интересно, что в плей-офф Лиги наций Франция за 3 матча выиграла только 1 раз и дважды проиграла. За этот отрезок сборная забила 6 голов при 7-и пропущенных.

Состояние команды: Франция не ощущает себя уверенно в плей-офф Лиги наций, сборная испытывает трудности со всеми. Именно это может не позволить команде занять 3-е место на турнире.

К тому же, Франция проиграла 2 последних очных матча против Германии. Сможет ли на сей раз команда одолеть немцев? Судя по последним поединкам, большой вопрос...

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах Германия победила только 1 раз

Франция проиграла 2 встречи из последних 3-х в плей-офф Лиги наций

Германия обыгрывала Францию в последних 2-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 2.35, победа Франции — 2.85, ничья — за 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.55 сооветственно.

Прогноз: Можно предположить, что Франция навяжет борьбу Германии и победит.

Ставка: Победа Франции за 2.85.

Прогноз: Во 2-м тайме сборные забьют ключевые голы.

Ставка: Тотал 2 больше во 2-м тайме за 2.40.