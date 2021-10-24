В новом экспрессе рассмотрим матчи с участием «Монако», «Фиорентины» и леверкузенского «Байера». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Фиорентина» — «Кальярия»

Футбол. Чемпионат Италии

«Фиорентина» после бодрого старта слегка забуксовала. Клуб из Флоренции потерпела три поражения в четырех предыдущих матчах.

В начале недели «Фиорентина» проиграла на выезде «Венеции», а перед этим уступила «Наполи», несмотря на то, что вела в счете.

«Кальяри» в прошлом туре одержал первую победу в сезоне, выиграв на своем поле у «Сампдории». Хотя и до этого команда не выглядела безнадежной, несмотря на отсутствие результата.

В общем, впереди идеальная игра для того, чтобы поставить на голы. Гости точно не будут отсиживаться в обороне.

Ставка: обе команды забьют за 1.71.

«Монако» — «Монпелье»

Футбол. Чемпионат Франции

«Монако» на прошлой неделе не смог продлить беспроигрышную серию в чемпионате Франции. После четырех матчей без поражений команда Нико Ковача уступила на выезде «Лиону».

Но главное то, как «Монако» отреагировал. Уже в следующем матче клуб с Лазурного берега одержал гостевую победу над ПСВ Эйндховен (2:1) в Лиге Европы. Если сравнивать с началом сезона, то сейчас «Монако» играет заметно лучше.

Но в предстоящем матче могут возникнуть проблемы. «Монпелье» за последние два месяца не смог набрать очки только в гостевом матче «Пари Сен-Жермен», тогда как во всех остальных случаях команда Оливье Даль'Ольо как минимум не проигрывала и обязательно забивала хотя бы один мяч.

Возможно, «Монако» и выиграет, но вряд ли хозяевам удастся оставить свои ворота на замке.

Ставка: обе команды за 1.77.

«Кельн» — «Байер»

Футбол. Чемпионат Германии

«Кельн» и «Байер» стали главными неудачниками прошлого тура Бундеслиги. «Кельн» потерпел сокрушительное поражение от «Хоффенхайма» (0:5), а «Байер» попал под «Баварию» — и ему тоже «отгрузили» пять мячей.

Интересно, что для «Кельна» это было всего лишь второе поражение в сезоне. Как и для «Байера», который несколько дней назад сыграл вничью с «Бетисом» в Лиге Европы.

В прошлом сезоне «Байер» дважды разнес «Кельн», в том числе в гостевом матче. Тогда «фармацевты» забили «козлам» четыре мяча и ни разу не пропустили.

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Скорее всего, на этот раз «Кельн» ответит хотя бы одним голом. Крупное поражение от «Хоффенхайма» в прошлом туре больше похоже на недоразумение.

Ставка: обе команды забьют за 1.48.

Общий коэффициент — 4.47.