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    Голы во Флоренции, Монако и Кельне

    Экспресс дня 24 октября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 октября
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    «Фиорентина»
    В новом экспрессе рассмотрим матчи с участием «Монако», «Фиорентины» и леверкузенского «Байера». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Фиорентина» — «Кальярия»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Фиорентина» после бодрого старта слегка забуксовала. Клуб из Флоренции потерпела три поражения в четырех предыдущих матчах.

    В начале недели «Фиорентина» проиграла на выезде «Венеции», а перед этим уступила «Наполи», несмотря на то, что вела в счете.

    «Кальяри» в прошлом туре одержал первую победу в сезоне, выиграв на своем поле у «Сампдории». Хотя и до этого команда не выглядела безнадежной, несмотря на отсутствие результата.

    В общем, впереди идеальная игра для того, чтобы поставить на голы. Гости точно не будут отсиживаться в обороне.

    Ставка: обе команды забьют за 1.71.

    «Монако» — «Монпелье»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Монако» на прошлой неделе не смог продлить беспроигрышную серию в чемпионате Франции. После четырех матчей без поражений команда Нико Ковача уступила на выезде «Лиону».

    Но главное то, как «Монако» отреагировал. Уже в следующем матче клуб с Лазурного берега одержал гостевую победу над ПСВ Эйндховен (2:1) в Лиге Европы. Если сравнивать с началом сезона, то сейчас «Монако» играет заметно лучше.

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    Но в предстоящем матче могут возникнуть проблемы. «Монпелье» за последние два месяца не смог набрать очки только в гостевом матче «Пари Сен-Жермен», тогда как во всех остальных случаях команда Оливье Даль'Ольо как минимум не проигрывала и обязательно забивала хотя бы один мяч.

    Возможно, «Монако» и выиграет, но вряд ли хозяевам удастся оставить свои ворота на замке.

    Ставка: обе команды за 1.77.

    «Кельн» — «Байер»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Кельн» и «Байер» стали главными неудачниками прошлого тура Бундеслиги. «Кельн» потерпел сокрушительное поражение от «Хоффенхайма» (0:5), а «Байер» попал под «Баварию» — и ему тоже «отгрузили» пять мячей.

    Интересно, что для «Кельна» это было всего лишь второе поражение в сезоне. Как и для «Байера», который несколько дней назад сыграл вничью с «Бетисом» в Лиге Европы.

    В прошлом сезоне «Байер» дважды разнес «Кельн», в том числе в гостевом матче. Тогда «фармацевты» забили «козлам» четыре мяча и ни разу не пропустили.

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    Скорее всего, на этот раз «Кельн» ответит хотя бы одним голом. Крупное поражение от «Хоффенхайма» в прошлом туре больше похоже на недоразумение.

    Ставка: обе команды забьют за 1.48.

    Общий коэффициент — 4.47.

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    Экспресс дня 24 октября: прогноз, ставка (4.47), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Экспресс. Голы во Флоренции, Монако и Кельне
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