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    «Кельн» продлит беспроигрышную серию, а «Заря» снова забьет «Шахтеру»

    Экспресс 15 октября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс 15 октября
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    «ПСЖ» сыграет с «Анже» без Месси и Неймара
    В новом экспрессе рассмотрим самые интересные матчи пятницы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Хоффенхайм» — «Кельн»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Кельн» в этом сезоне удивляет. И как ни странно, приятно удивляет. «Козлы» занимают шестое место после семи туров, отставая от «Баварии» всего лишь на четыре очка.

    И как раз только «Бавария» смогла выиграть у «Кельна», который в остальных матчах обязательно набирал очки.

    И еще один интересный факт: «Кельн» забивал во всех матчах текущего сезона. «Хоффенхайм» таким похвастаться не может. Более того, хозяева в пяти предыдущих турах потерпели три поражения.

    В общем, есть подозрение, что «Кельн» снова наберет очки. За ничью гости вполне могут зацепиться.

    Ставка: победа «Кельна» или ничья за 1.86.

    «Шахтер» Донецк — «Заря»

    Футбол. Чемпионат Украины

    Один из главных матчей украинской Премьер-лиги. В последние годы более-менее противостоять «Шахтеру» и «Динамо» способна только «Заря».

    После десяти туров «Заря» отстает от «Шахтера» всего лишь на три очка. И кроме того, стоит отметить результативность украинского клуба, который забил уже 22 мяча («Шахтер» — 23).

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    В прошлом сезоне «Шахтер» ни разу не выиграл у «Зари». Матч в Запорожье завершился вничью 2:2, а в Киеве выиграла команда Виктора Скрипника — 1:0.

    В общем, скорее всего, у «Шахтера» снова будут проблемы. «Заря» умеет удивлять в таких матчах.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    «Пари Сен-Жермен» — «Анже»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Пари Сен-Жермен» перед паузой на матчи сборные потерпел первое поражение в чемпионате Франции. Парижане уступили на выезде «Ренну» (1:2).

    И это несмотря на то, что на поле были Месси, Мбаппе и Неймар. Судя по всему, звезды не нашли в себе большой мотивации на «какой-то там» «Ренн». Тем более после яркой победы над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

    На этот раз у «ПСЖ» не должно быть проблем с настроем, поскольку Неймар и Месси все еще в расположении своих сборных. У остальных же проблем с мотивацией не наблюдается, в том числе у Мбаппе.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В общем, пусть и без своих главных звезд, но «ПСЖ» все равно выиграет. И не исключено, что мы увидим разгромную победу.

    Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1,0) за 1.43.

    Общий коэффициент — 4.78.

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    Экспресс 15 октября: прогноз, ставка (4.78), статистика, коэффициенты матча 15.10.2021. Экспресс. «Кельн» продлит беспроигрышную серию, а «Заря» снова забьет «Шахтеру»
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