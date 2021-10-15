В новом экспрессе рассмотрим самые интересные матчи пятницы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Хоффенхайм» — «Кельн»

Футбол. Чемпионат Германии

«Кельн» в этом сезоне удивляет. И как ни странно, приятно удивляет. «Козлы» занимают шестое место после семи туров, отставая от «Баварии» всего лишь на четыре очка.

И как раз только «Бавария» смогла выиграть у «Кельна», который в остальных матчах обязательно набирал очки.

И еще один интересный факт: «Кельн» забивал во всех матчах текущего сезона. «Хоффенхайм» таким похвастаться не может. Более того, хозяева в пяти предыдущих турах потерпели три поражения.

В общем, есть подозрение, что «Кельн» снова наберет очки. За ничью гости вполне могут зацепиться.

Ставка: победа «Кельна» или ничья за 1.86.

«Шахтер» Донецк — «Заря»

Футбол. Чемпионат Украины

Один из главных матчей украинской Премьер-лиги. В последние годы более-менее противостоять «Шахтеру» и «Динамо» способна только «Заря».

После десяти туров «Заря» отстает от «Шахтера» всего лишь на три очка. И кроме того, стоит отметить результативность украинского клуба, который забил уже 22 мяча («Шахтер» — 23).

В прошлом сезоне «Шахтер» ни разу не выиграл у «Зари». Матч в Запорожье завершился вничью 2:2, а в Киеве выиграла команда Виктора Скрипника — 1:0.

В общем, скорее всего, у «Шахтера» снова будут проблемы. «Заря» умеет удивлять в таких матчах.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

«Пари Сен-Жермен» — «Анже»

Футбол. Чемпионат Франции

«Пари Сен-Жермен» перед паузой на матчи сборные потерпел первое поражение в чемпионате Франции. Парижане уступили на выезде «Ренну» (1:2).

И это несмотря на то, что на поле были Месси, Мбаппе и Неймар. Судя по всему, звезды не нашли в себе большой мотивации на «какой-то там» «Ренн». Тем более после яркой победы над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

На этот раз у «ПСЖ» не должно быть проблем с настроем, поскольку Неймар и Месси все еще в расположении своих сборных. У остальных же проблем с мотивацией не наблюдается, в том числе у Мбаппе.

Все прогнозы на Лигу 1

В общем, пусть и без своих главных звезд, но «ПСЖ» все равно выиграет. И не исключено, что мы увидим разгромную победу.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1,0) за 1.43.

Общий коэффициент — 4.78.