В новом экспрессе рассмотрим матчи с участием «Лейпцига», мадридского «Атлетико» и миланского «Интера». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лейпциг» — «Герта»

Футбол. Чемпионат Германии

«Лейпциг» на данный момент всего лишь 12-й в турнирной таблице Бундеслиге. В клубе наверняка не так представляли себе начало сезона.

Безвыигрышная серия «Лейпцига» составляет уже четыре матча. При этом в трех случаях команда Джесси Марша проиграла. В эту серию уместились сокрушительные поражения от «Баварии» (1:4) и «Манчестер Сити» (3:6).

Но куда больше разочаровали проигрыш «Вольфсбургу» и ничья с «Кельном». «Лейпциг» старается не изменять своему стилю, но с такими результатами, возможно, придется действовать слегка попроще.

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Предстоящий матч будет супер важен для «Лейпцига» в психологическом плане, проигрывать нельзя ни в коем случае. И «Герта», в общем-то, удобный соперник для того, чтобы начать новую серию.

Ставка: победа «Лейпцига» с форой (-1,5) за 1.94.

«Алавес» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетико» регулярно набирает очки, но как же тяжело ему даются эти победы и ничьи. Диего Симеоне никогда не откажется от своей тактики, но смотреть на его команду порой просто больно, особенно зная, сколько в ней звезд.

Например, Антуан Гризманн после возвращения из «Барселоны» еще ни разу не забивал и не ассистировал партнерам. Вряд ли проблема в игроке — тут, скорее, надо говорить об очень специфическом футболе «матрасников».

Среди недели «Атлетико» с трудом выиграл у «Хетафе», забив победный гол на последних секундах матча. То же самое было в домашнем матче с «Эспаньолом».

Но в предстоящем матче «Атлетико» наконец-то должен победить без нервов. «Алавес» — абсолютно худшая команда стартового отрезка. Хозяева до сих пор не набрали ни одного очка. В общем, безнадежный аутсайдер.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.53.

«Интер» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии

Даже в матче против «Реала» в Лиге чемпионов, который завершился поражением, было видно, что «Интер» в порядке. Можно смело говорить о том, что «нерадзурри» готовы к защите чемпионского титула.

Несколько дней назад «Интер» одержал волевую победу над «Фиорентиной». Первый тайм во Флоренции получился непростым, сопернику удалось забить гол, но после перерыва команда Симоне Индзаги просто смяла хозяев.

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Интересно, что в новом чемпионате «Интер» еще ни разу не забивал меньше двух мячей. Кроме матча против «Сампдории», который завершился вничью 2:2, в остальных миланский клуб забивал не меньше трех голов.

«Аталанта» же пока не впечатляет. Команда Джанрьеро Гасперини так устроена, что ей надо какое-то время в начале сезона, прежде чем она начнет показывать свой футбол.

Скорее всего, «Интер» снова выиграет, пусть и не разгромно.

Ставка: победа «Интера» за 2.02.

Общий коэффициент — 6.00.