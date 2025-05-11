Бетис — Осасуна: Хозяева лишь на один балл отстают от топ-5, но поднимутся ли они туда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.83

Бетис
Осасуна
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» после 34-х поединков испанского первенства набрал 57 пунктов и борется за попадание в Лигу чемпионов.
Команда находится на шестой строчке в таблице с отставанием лишь в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-5).
Бетис — Осасуна: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в Лиге конференций, севильцы на выезде сыграли вничью с «Фиорентиной» (2:2) и вышли в финал турнира.
Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив в чужих стенах набрал максимум очков, одержав на выезде победу со счетом 2:1 над «Эспаньолом».
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Марк Рока, Диего Льоренте и Авила, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» четырежды победил, а в шести последних поединках ни разу не проиграл.
Это свидетельствует о хороших шансах хозяев на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Иско и Джовани Ло Чельсо — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с восемью голами.
«Осасуна»
Турнирное положение: «Осасуна» после 34-х поединков испанского первенства набрала 44 пункта и борется за попадание в еврокубки.
Команда пребывает на девятой строчке, на два очка отставая от зоны еврокубков (топ-8), а также лишь по дополнительным показателям опережая своего ближайшего преследователя «Мальорку».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 34-го тура испанского первенства баскский клуб на чужом поле проиграл «Вильрреалу» — 2:4.
Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах набрал максимум пунктов, со счетом 1:0 обыграв «Севилью».
Не сыграют: травмирован — Монкайола, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Осасуна» проиграла лишь раз при трех победах и двух ничьих.
Это свидетельствует о неплохих шансах гостей на один балл, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.
Анте Будимир — лучший бомбардиры команды в Ла Лиге с 18-ю голами.
Статистика для ставок
- в семи последних матчах «Бетиса» забивали обе команды
- в пяти последних матчах «Бетиса» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Осасуна» не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.95, победа «Осасуны» — в 5.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Монако — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.93Лацио — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.
При этом в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Бетиса».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25