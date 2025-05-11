Бетис — Осасуна: Хозяева лишь на один балл отстают от топ-5, но поднимутся ли они туда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.83

11 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Осасуна». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Осасуна», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» после 34-х поединков испанского первенства набрал 57 пунктов и борется за попадание в Лигу чемпионов.

Команда находится на шестой строчке в таблице с отставанием лишь в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-5).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в Лиге конференций, севильцы на выезде сыграли вничью с «Фиорентиной» (2:2) и вышли в финал турнира.

Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив в чужих стенах набрал максимум очков, одержав на выезде победу со счетом 2:1 над «Эспаньолом».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Марк Рока, Диего Льоренте и Авила, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» четырежды победил, а в шести последних поединках ни разу не проиграл.

Это свидетельствует о хороших шансах хозяев на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Иско и Джовани Ло Чельсо — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с восемью голами.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после 34-х поединков испанского первенства набрала 44 пункта и борется за попадание в еврокубки.

Команда пребывает на девятой строчке, на два очка отставая от зоны еврокубков (топ-8), а также лишь по дополнительным показателям опережая своего ближайшего преследователя «Мальорку».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 34-го тура испанского первенства баскский клуб на чужом поле проиграл «Вильрреалу» — 2:4.

Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах набрал максимум пунктов, со счетом 1:0 обыграв «Севилью».

Не сыграют: травмирован — Монкайола, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Осасуна» проиграла лишь раз при трех победах и двух ничьих.

Это свидетельствует о неплохих шансах гостей на один балл, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Анте Будимир — лучший бомбардиры команды в Ла Лиге с 18-ю голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Бетиса» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Бетиса» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Осасуна» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.95, победа «Осасуны» — в 5.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Бетиса».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25