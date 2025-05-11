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    Взойдет ли на пятое место Ла Лиги «Бетис»?

    Бетис — Осасуна: Хозяева лишь на один балл отстают от топ-5, но поднимутся ли они туда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.83

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    Антони («Бетис»)
    11 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Осасуна». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Осасуна», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Мая 2025 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Осасуна

    Осасуна

  • Памплона
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    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» после 34-х поединков испанского первенства набрал 57 пунктов и борется за попадание в Лигу чемпионов.

    Команда находится на шестой строчке в таблице с отставанием лишь в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-5).

    Бетис — Осасуна: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в Лиге конференций, севильцы на выезде сыграли вничью с «Фиорентиной» (2:2) и вышли в финал турнира.

    Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив в чужих стенах набрал максимум очков, одержав на выезде победу со счетом 2:1 над «Эспаньолом».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Марк Рока, Диего Льоренте и Авила, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» четырежды победил, а в шести последних поединках ни разу не проиграл.

    Это свидетельствует о хороших шансах хозяев на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Иско и Джовани Ло Чельсо — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с восемью голами.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» после 34-х поединков испанского первенства набрала 44 пункта и борется за попадание в еврокубки.

    Команда пребывает на девятой строчке, на два очка отставая от зоны еврокубков (топ-8), а также лишь по дополнительным показателям опережая своего ближайшего преследователя «Мальорку».

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  • 07/05/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 34-го тура испанского первенства баскский клуб на чужом поле проиграл «Вильрреалу» — 2:4.

    Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах набрал максимум пунктов, со счетом 1:0 обыграв «Севилью».

    Не сыграют: травмирован — Монкайола, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Осасуна» проиграла лишь раз при трех победах и двух ничьих.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах гостей на один балл, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Анте Будимир — лучший бомбардиры команды в Ла Лиге с 18-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Бетиса» забивали обе команды

    • в пяти последних матчах «Бетиса» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Осасуна» не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.95, победа «Осасуны» — в 5.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

    Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Бетиса».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бетис — Осасуна?

    Матч Бетис — Осасуна состоится 11 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Бетис — Осасуна?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бетис — Осасуна?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бетис — Осасуна?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бетис — Осасуна?

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.95, победа «Осасуны» — в 5.50.

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    Бетис — Осасуна: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 11.05.202522:00. Взойдет ли на пятое место Ла Лиги «Бетис»?
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