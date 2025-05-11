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    «Айнтрахт» быстро расправится с «пиратами»

    Айнтрахт — Санкт-Паули. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Бундеслига, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Санкт-Паули»
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    Хуго Ларссон
    11 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Санкт-Паули», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Мая 2025 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 18:30 Санкт-Паули

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: Франкфуртцы сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Айнтрахт» на 4 очка опережает идущий следом «Фрайбург». А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 32 матчах.

    Айнтрахт Ф — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Франкфуртцы не смогли переиграть «Майнц» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «РБ Лейпцигу» (4:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Аугсбургом» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Айнтрахт» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Франкфуртцы смотрятся монолитно в плане игры и результатов. Команда не проигрывала в 3 своих последних матчах.

    Матчи с «пиратами» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Айнтрахт» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Франкфуртцы уже больше 13 лет не проигрывают «пиратам».

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Пираты» уже фактически обеспечили себе место в элите на будущий сезон. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Санкт-Паули» на 5 очков опережает опасную зону. При этом забила команда лишь 26 мячей в 32 поединках чемпионата.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. Дома она минимально уступила «Штутгарту».

    До того команда подписала мировую с «Вердером» (0:0). Да и поединок с «Байером» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Джексон Ирвин — травмирован. Сибе Ван Дер Хейден, Никола Василь — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Пираты» уже могут спокойно доигрывать сезон. Да и не побеждает команда уже 3 матча кряду.

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    При этом «Санкт-Паули» относительно монолитен в плане надежности тылов. Пропустила команда 37 мячей в 32 матчах Бундеслиги.

    В кадровом плане у команды не все так позитивно. Да и турнирная мотивация на остаток чемпионата уже фактически отсутствует.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пираты» постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Санкт-Паули» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Айнтрахт» не проигрывал в 3 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Айнтрахт» бьется за сохранение третьей позиции, и наверняка начнет встречу максимально агрессивно.

    «Пираты» уже утратили турнирную мотивацию, так что особо надрываться явно не собираются.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Айнтрахт — Санкт-Паули?

    Матч Айнтрахт — Санкт-Паули состоится 11 мая 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Айнтрахт — Санкт-Паули?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Айнтрахт — Санкт-Паули?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Айнтрахт — Санкт-Паули?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Айнтрахт — Санкт-Паули?

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

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    Айнтрахт — Санкт-Паули: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 11.05.202518:30. «Айнтрахт» быстро расправится с «пиратами»
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