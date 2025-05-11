Айнтрахт — Санкт-Паули. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Бундеслига, 11 мая 2025 года

Айнтрахт Ф
Санкт-Паули
«Айнтрахт»
Турнирное положение: Франкфуртцы сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.
При этом «Айнтрахт» на 4 очка опережает идущий следом «Фрайбург». А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 32 матчах.
Айнтрахт Ф — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Франкфуртцы не смогли переиграть «Майнц» (1:1).
До того команда нанесла поражение «РБ Лейпцигу» (4:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Аугсбургом» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Айнтрахт» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Франкфуртцы смотрятся монолитно в плане игры и результатов. Команда не проигрывала в 3 своих последних матчах.
Матчи с «пиратами» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Айнтрахт» победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Франкфуртцы уже больше 13 лет не проигрывают «пиратам».
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Пираты» уже фактически обеспечили себе место в элите на будущий сезон. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Санкт-Паули» на 5 очков опережает опасную зону. При этом забила команда лишь 26 мячей в 32 поединках чемпионата.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. Дома она минимально уступила «Штутгарту».
До того команда подписала мировую с «Вердером» (0:0). Да и поединок с «Байером» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Джексон Ирвин — травмирован. Сибе Ван Дер Хейден, Никола Василь — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Пираты» уже могут спокойно доигрывать сезон. Да и не побеждает команда уже 3 матча кряду.
При этом «Санкт-Паули» относительно монолитен в плане надежности тылов. Пропустила команда 37 мячей в 32 матчах Бундеслиги.
В кадровом плане у команды не все так позитивно. Да и турнирная мотивация на остаток чемпионата уже фактически отсутствует.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пираты» постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Санкт-Паули» не побеждал в 3 своих последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Айнтрахт» не проигрывал в 3 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Айнтрахт» бьется за сохранение третьей позиции, и наверняка начнет встречу максимально агрессивно.
«Пираты» уже утратили турнирную мотивацию, так что особо надрываться явно не собираются.
Ставка: Победа «Айнтрахта» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75