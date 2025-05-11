Экспресс дня 11 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи российской Премьер-лиги, итальянской Серии А и норвежской Элитсериен На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Динамо» М — «Спартак»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

Московское «Динамо» продолжает борьбу за тройку в российской Премьер-лиге. Сейчас бело-голубые отстают от идущего третьим ЦСКА всего на три очка. В 27-м туре команда смогла в ярком стиле на выезде победить «Крылья Советов» (3:1), при том, что играла большую часть матча в меньшинстве.

Этот матч стал первым для «Динамо» после увольнения главного тренера Марцела Лички. На матч бело-голубых вывел Ролан Гусев, немало отдавший клубу в качестве футболиста. Дебют для молодого наставника получился очень успешным, при этом он сохранил вектор на атакующий футбол и почти не сделал изменений в составе.

«Спартак» продолжает штормить во второй части сезона РПЛ. В 27-м туре дружина Деяна Станковича не смогла на выезде победить «Факел» (0:0), чем существенно осложнила себе шансы на попадание в тройку.

Сейчас красно-белые идут четвертыми в чемпионате России, имея отставание в одно очко от тройки призеров. Недавно «Спартак» и «Динамо» провели матч в Кубке России, который остался за командой Станковича со счетом 2:1. Скорее всего, тенденция на результативный футбол продолжится и здесь.

Наш прогноз: обе забьют за 1,57.

«Торино» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Команда Паоло Ваноли фактически доигрывает чемпионат, закрепившись в середине турнирной таблицы Серии А с 44 очками. Выше 10-го места «Торино» уже точно не поднимется и у тренерского штабу появилась возможность проводить тактические эксперименты с прицелом на следующий сезон.

В 35-м туре Серии А «Торино» не смог дома победить «Венецию» (1:1), ранее было поражение от «Наполи» со счетом 0:2. Всего же в 6 последних матчах «гранатовые» набрали 6 очков.

Главным событием для «Интера» этой недели стал выход в финал Лиги чемпионов после невероятного противостояния с «Барселоной». Команда Симоне Индзаги отдала массу сил и эмоций, чтобы пройти каталонцев, поэтому настроиться на чемпионат Италии будет неимоверно сложно.

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Тем не менее, играть на максимуме «Интеру» против «Торино» придется. После серии неудач нерадзурри отстали уже на три очка от лидера «Наполи». Отыграть их будет сложно, но невозможно. До финала ЛЧ времени достаточно, игроки в составе «Интера» опытные, а обойма довольно большая, команда должна найти в себе силы добыть победу и остаться в гонке за золото.

Наш прогноз: победа «Интера» за 1,63.

«Бранн» — «Русенборг»

Футбол. Чемпионат Норвегии. Элитсериен

В настоящий момент «Бранн» лидирует в чемпионате Норвегии, показывая футбол довольно неплохого уровня. В команде сбалансированный и качественный состав, где выделяются несколько игроков (Корнвиг, Хеггебо и Кастро).

В последнем туре чемпионата «Бранн» на выезде в отличном стиле победил «Волеренгу» (4:2), ранее была победа над еще одним новичком Элитсериен «Брюне» (3:2). На неделе с ним также команда играла в Кубке Норвегии и неожиданно уступила (1:2).

Сейчас в чемпионате Норвегии и во всей Скандинавии нет более яркой команды, чем «Русенборг». Им руководит молодой шведский специалист Альфред Йоханссон, а в составе подобрана целая плеяда талантов, за которыми уже выстроилась толпа со стороны европейских топ-клубов.

Особенно выделяются полузащитники Нюпан, Брохольм и Сейде (он самый возрастной — 23 года и играл в Серии А). Вместе они устраивают такую круговерть на поле, что у соперников кружится голова. Очень активны и крайние защитники Перейра и Рейтан, создающие ширину в атаке и постоянные забегания. Вряд ли «Русенборг» уступит «Бранну».

Наш прогноз: «Русенборг» не проиграет за 1,67.