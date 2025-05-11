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    Прервется ли спад «Атлетика»?

    Атлетик — Алавес: Хозяева не выиграли в трех последних матчах, но вернутся ли они к победам сейчас? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.90

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    Горка Гурусета («Атлетик»)
    11 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Алавес». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Алавес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Мая 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 19:30 Алавес

    Алавес

  • Витория
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    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» после 34-х поединков испанского первенства набрал 61 пункт и борется за попадание в Лигу чемпионов.

    Команда находится на четвертой строчке таблицы в зоне Лиги чемпионов (топ-5) с отрывом в четыре очка от шестой строчки, которая уже не выводит в главный еврокубок.

    Атлетик — Алавес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в полуфинале Лиги Европы, баски на выезде потерпели разгром от «МЮ» (1:4) и выбыли из борьбы за трофей.

    Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив в чужих стенах потерял очки, сыграв в дерби вничью с «Реал Сосьедадом» — 0:0.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Нико Уильямс, Иньяки Уильямс и Ойан Сансет, дисквалифицированы — Горосабель и Беренгер.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» не выиграл, а в пяти последних поединках трижды проиграл при одной победе.

    Это вроде бы свидетельствует о не лучших шансах хозяев на три очка, пусть и на своем поле, тем не менее, соперник явно уступает ему в классе, поэтому они способны выиграть.

    Ойан Сансет, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 15-ю голами.

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» после 34-х поединков испанского первенства набрал 35 пунктов и борется за выживание в элите.

    Команда пребывает на безопасной 17-й строчке с отрывом лишь в три балла от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому не может позволить себе терять очки.

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  • 07/05/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 34-го тура испанского первенства баскский клуб на своем поле отобрал очки у «Атлетико» — 0:0.

    Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив снова-таки в домашних стенах набрал максимум пунктов, со счетом 1:0 обыграв «Реал Сосьедад».

    Не сыграют: травмирован — Абкар, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Алавес» ни разу не проиграл при одной победе и двух ничьих.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах гостей на один балл, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Кике Гарсия — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с 12-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних домашних матчей «Атлетик» выиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Атлетика» забивала только одна команда

    • в трех последних матчах «Алавес» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.20, победа «Алавеса» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.55.

    Прогноз: в трех из четырех последних домашних матчей хозяева выиграли. При этом их наверняка мотивирует цель в виде удержания позиций в зоне Лиги чемпионов.

    И хотя в трех последних поединках гости не проиграли, класс соперника должен оказаться решающим фактором.

    Ставка: «Атлетик» победит за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех из шести последних матчей хозяев.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атлетик — Алавес?

    Матч Атлетик — Алавес состоится 11 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Атлетик — Алавес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Атлетик» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атлетик — Алавес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Атлетик» победит» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетик — Алавес?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетик — Алавес?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.20, победа «Алавеса» — в 4.70.

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