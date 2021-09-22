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    «Оли» не пропустит, а «Юргорден» и ХИК уверенно победят

    Экспресс дня 22 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Олимпиакос»
    22 сентября предлагаем очередной экспресс из трех матчей, где будут поединки чемпионатов Греции, Швеции и Финляндии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Олимпиакос» — «Аполлон Смирнис»

    Футбол. Чемпионат Греции

    «Олимпиакос» уже давно на внутренней арене не имеет себе равных, выиграв большинство титулов в последнее время. В минувшем первенстве он также стал чемпионом и получил билет в отбор ЛЧ, где выступил неудачно, не попав в групповой раунд.

    В новом же чемпионате Греции «легенды» успели провести только две встречи, набрав в них четыре балла. В минувшем туре они переиграли в гостях 2:1 «Ламию», а немного ранее с таким же счетом дома одолели бельгийский «Антверпен» в ЛЕ.

    «Аполлон Смирнис» никаких высоких турнирных задач не решает. Прерогатива коллектива бороться только за выживание в элите греческого футбола.

    Команда крайне неудачно вошла в новый сезон, проиграв обе свои игры в чемпионате, пропустив в них семь голов и забив только раз.

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    • Для «Оли» предстоящий противник является весьма удобным, которого пирейцы зачастую обыгрывают всухую. Ожидаем, что и на этот раз фаворит победит без пропущенных мячей.

    Ставка: «Олимпиакос» победит и не пропустит за 1.79.

    «Юргорден» — «Дегерфорс»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Юргорден» с еще рядом команд ведет борьбу за золотые медали шведского первенства. По истечении трети турнирной дистанции он идет на второй строке, но от лидера отстает всего на два балла.

    В последнее время стокгольмцы очень частот теряли очки. Так за четыре минувших встречи чемпионата они раз уступили, дважды сыграли вничью и только раз выиграли.

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    А вот «Дегерфосу» еще предстоит отстаивать свое место в высшем шведском дивизионе. Сейчас он находится вблизи опасной зону, которую опережает всего лишь на один пункт.

    К данной игре «красно-белые» подходят в ужасной форме, проиграв четыре последние игры в чемпионате. Причем в трех из четырех случаях фиаско были с разницей в два и более мячей.

    Один из претендентов на золото не имеет право терять очки дома с аутсайдером. Ставим в данной игре на викторию хозяев с форой -1,5.

    Ставка: победа «Юргордена» с форой (-1,5) за 1.77.

    ХИК — ХИФК

    Футбол. Чемпионат Финляндии

    ХИК мчится к очередному чемпионскому титулу. Команда уже обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Финляндии, но ближайший преследователь находится на расстоянии всего четырех баллов.

    В отрезке последних четырех встреч первенства «бело-синие» в половине случаев теряли очки, раз проиграв и раз сыграв вничью. Мировая была как раз в прошлом туре в гостях с «Хонкой» 0:0, ведущей борьбу за попадание в топ-6.

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    ХИФКу еще предстоит отстоять свое право поучаствовать в финальной части финского первенства. Сейчас он идет шестым, но конкуренты отстают очень уж незначительно.

    Команда очень уж неудачно провела свои две последние игры в чемпионате, проиграв обе без забитых мячей. Правда, перед этим у нее была серия из трех викторий подряд.

    Хотя ХИК и обеспечил себе место в топ-6, но конкурент за золото очень уж близко. Поэтому фаворит должен настроится должным образом на этот матч и добыт уверенную викторию.

    Ставка: победа ХИКа с форой (-1) за 1.76.

    Общий коэффициент — 5.57.

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    Экспресс дня 22 сентября: прогноз, ставка (5.57), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Экспресс. «Оли» не пропустит, а «Юргорден» и ХИК уверенно победят
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