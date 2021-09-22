«Олимпиакос» — «Аполлон Смирнис»
Футбол. Чемпионат Греции
«Олимпиакос» уже давно на внутренней арене не имеет себе равных, выиграв большинство титулов в последнее время. В минувшем первенстве он также стал чемпионом и получил билет в отбор ЛЧ, где выступил неудачно, не попав в групповой раунд.
В новом же чемпионате Греции «легенды» успели провести только две встречи, набрав в них четыре балла. В минувшем туре они переиграли в гостях 2:1 «Ламию», а немного ранее с таким же счетом дома одолели бельгийский «Антверпен» в ЛЕ.
«Аполлон Смирнис» никаких высоких турнирных задач не решает. Прерогатива коллектива бороться только за выживание в элите греческого футбола.
Команда крайне неудачно вошла в новый сезон, проиграв обе свои игры в чемпионате, пропустив в них семь голов и забив только раз.
Для «Оли» предстоящий противник является весьма удобным, которого пирейцы зачастую обыгрывают всухую. Ожидаем, что и на этот раз фаворит победит без пропущенных мячей.
Ставка: «Олимпиакос» победит и не пропустит за 1.79.
«Юргорден» — «Дегерфорс»
Футбол. Чемпионат Швеции
«Юргорден» с еще рядом команд ведет борьбу за золотые медали шведского первенства. По истечении трети турнирной дистанции он идет на второй строке, но от лидера отстает всего на два балла.
В последнее время стокгольмцы очень частот теряли очки. Так за четыре минувших встречи чемпионата они раз уступили, дважды сыграли вничью и только раз выиграли.
А вот «Дегерфосу» еще предстоит отстаивать свое место в высшем шведском дивизионе. Сейчас он находится вблизи опасной зону, которую опережает всего лишь на один пункт.
К данной игре «красно-белые» подходят в ужасной форме, проиграв четыре последние игры в чемпионате. Причем в трех из четырех случаях фиаско были с разницей в два и более мячей.
Один из претендентов на золото не имеет право терять очки дома с аутсайдером. Ставим в данной игре на викторию хозяев с форой -1,5.
Ставка: победа «Юргордена» с форой (-1,5) за 1.77.
ХИК — ХИФК
Футбол. Чемпионат Финляндии
ХИК мчится к очередному чемпионскому титулу. Команда уже обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Финляндии, но ближайший преследователь находится на расстоянии всего четырех баллов.
В отрезке последних четырех встреч первенства «бело-синие» в половине случаев теряли очки, раз проиграв и раз сыграв вничью. Мировая была как раз в прошлом туре в гостях с «Хонкой» 0:0, ведущей борьбу за попадание в топ-6.
ХИФКу еще предстоит отстоять свое право поучаствовать в финальной части финского первенства. Сейчас он идет шестым, но конкуренты отстают очень уж незначительно.
Команда очень уж неудачно провела свои две последние игры в чемпионате, проиграв обе без забитых мячей. Правда, перед этим у нее была серия из трех викторий подряд.
Хотя ХИК и обеспечил себе место в топ-6, но конкурент за золото очень уж близко. Поэтому фаворит должен настроится должным образом на этот матч и добыт уверенную викторию.
Ставка: победа ХИКа с форой (-1) за 1.76.
Общий коэффициент — 5.57.