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    «Пахтакор» быстро возьмет свое

    «Локомотив» Ташкент — «Пахтакор». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 14 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» Ташкент — «Пахтакор»
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    Драган Черан
    В рамках 3-го тура чемпионата Узбекистана 14 марта пройдет матч «Локомотив» Ташкент — «Пахтакор». Начало — 16:45 (мск). «Локомотив» Ташкент — «Пахтакор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Локомотив» Ташкент

    Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент в нынешнем сезоне вполне способен претендовать на что-то серьезное. Сейчас команда пребывает на 7 месте.

    При этом «Локомотив» Ташкент стартовал весьма успешно. В 2 турах чемпионата команда разжилась 4 очками.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Узбекистана команда победила. «Локомотив» Ташкент минимально переиграл «Олимпик».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Локомотив» Ташкент выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4 раза.

    В пяти своих последних поединках команда не проигрывает. Да и вообще, железнодорожники способны прибавить.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма симпатично. Да и оборона ташкентцев действует вполне уверенно.

    Вот только поединки против «Пахтакора» для команды — сродни фильму ужасов. Шесть последних очных встреч были проиграны.

    И уж совсем очевидно, что «Локомотив» Ташкент постарается дать бой действующему чемпиону. Хозяева намерены действовать в расчете на контратаки.

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: Команда Максима Шацких явно постарается снова взять золото. На текущий момент она пребывает на 4 строчке таблицы.

    Да и вообще, «Пахтакор» пока не пропустил ни одного мяча в чемпионате. А вот забила команда всего 3 мяча в двух турах.

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  • 08/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда Шацких потеряла 2 очка. «Пахтакор» не сумел переиграть «Насаф» (0:0).

    До того команда добыла яркую победу. В первом туре «Пахтакор» разгромил скромный «Сурхан» (3:0).

    Наверняка снова будет блистать Драган Черан. Опытнейший серб забил уже 2 мяча в новом чемпионате.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Пахтакор» явно способен на повторение прошлогоднего триумфа. Ресурсы для этого имеются.

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    Правда, в матчах с крепкими оппонентами чемпион иногда испытывает сложности. Впрочем, «Локомотив» Ташкент к таковым не отнесешь.

    Плюс ко всему, «Пахтакор» способен прибавить в плане реализации. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

    И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Черан и компания намерены воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Пахтакор» еще не пропускал в нынешнем чемпионате

    • «Пахтакор» выиграл у «Локомотива» в 6 последних очных поединках

    • Железнодородники последний раз обыгрывали «Пахтакор» более 5 лет назад

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 4.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

    Прогноз: «Пахтакор» симпатично смотрелся в стартовых турах, и явно постарается как можно скорее оказаться на вершине таблицы.

    Гости смотрятся сильнее соперника, и явно проведут старт поединка в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Пахтакора» в 1 тайме за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке команды на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

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    Ставка и прогноз на матч «Локомотив» Ташкент — «Пахтакор» с коэффициентом 2.36. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на футбол. «Пахтакор» быстро возьмет свое
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