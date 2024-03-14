«Локомотив» Ташкент
Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент в нынешнем сезоне вполне способен претендовать на что-то серьезное. Сейчас команда пребывает на 7 месте.
При этом «Локомотив» Ташкент стартовал весьма успешно. В 2 турах чемпионата команда разжилась 4 очками.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Узбекистана команда победила. «Локомотив» Ташкент минимально переиграл «Олимпик».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Локомотив» Ташкент выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4 раза.
В пяти своих последних поединках команда не проигрывает. Да и вообще, железнодорожники способны прибавить.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма симпатично. Да и оборона ташкентцев действует вполне уверенно.
Вот только поединки против «Пахтакора» для команды — сродни фильму ужасов. Шесть последних очных встреч были проиграны.
И уж совсем очевидно, что «Локомотив» Ташкент постарается дать бой действующему чемпиону. Хозяева намерены действовать в расчете на контратаки.
«Пахтакор»
Турнирное положение: Команда Максима Шацких явно постарается снова взять золото. На текущий момент она пребывает на 4 строчке таблицы.
Да и вообще, «Пахтакор» пока не пропустил ни одного мяча в чемпионате. А вот забила команда всего 3 мяча в двух турах.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда Шацких потеряла 2 очка. «Пахтакор» не сумел переиграть «Насаф» (0:0).
До того команда добыла яркую победу. В первом туре «Пахтакор» разгромил скромный «Сурхан» (3:0).
Наверняка снова будет блистать Драган Черан. Опытнейший серб забил уже 2 мяча в новом чемпионате.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде «Пахтакор» явно способен на повторение прошлогоднего триумфа. Ресурсы для этого имеются.
Правда, в матчах с крепкими оппонентами чемпион иногда испытывает сложности. Впрочем, «Локомотив» Ташкент к таковым не отнесешь.
Плюс ко всему, «Пахтакор» способен прибавить в плане реализации. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.
И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Черан и компания намерены воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- «Пахтакор» еще не пропускал в нынешнем чемпионате
- «Пахтакор» выиграл у «Локомотива» в 6 последних очных поединках
- Железнодородники последний раз обыгрывали «Пахтакор» более 5 лет назад
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 4.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.
- 2.05Атлетико — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.10Зенит — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.10Боруссия Дортмунд — ПСВ: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Пахтакор» симпатично смотрелся в стартовых турах, и явно постарается как можно скорее оказаться на вершине таблицы.
Гости смотрятся сильнее соперника, и явно проведут старт поединка в агрессивных атаках.
Ставка: Победа «Пахтакора» в 1 тайме за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке команды на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15