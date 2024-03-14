В рамках 3-го тура чемпионата Узбекистана 14 марта пройдет матч «Локомотив» Ташкент — «Пахтакор». Начало — 16:45 (мск). «Локомотив» Ташкент — «Пахтакор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент в нынешнем сезоне вполне способен претендовать на что-то серьезное. Сейчас команда пребывает на 7 месте.

При этом «Локомотив» Ташкент стартовал весьма успешно. В 2 турах чемпионата команда разжилась 4 очками.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Узбекистана команда победила. «Локомотив» Ташкент минимально переиграл «Олимпик».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Локомотив» Ташкент выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4 раза.

В пяти своих последних поединках команда не проигрывает. Да и вообще, железнодорожники способны прибавить.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма симпатично. Да и оборона ташкентцев действует вполне уверенно.

Вот только поединки против «Пахтакора» для команды — сродни фильму ужасов. Шесть последних очных встреч были проиграны.

И уж совсем очевидно, что «Локомотив» Ташкент постарается дать бой действующему чемпиону. Хозяева намерены действовать в расчете на контратаки.

«Пахтакор»

Турнирное положение: Команда Максима Шацких явно постарается снова взять золото. На текущий момент она пребывает на 4 строчке таблицы.

Да и вообще, «Пахтакор» пока не пропустил ни одного мяча в чемпионате. А вот забила команда всего 3 мяча в двух турах.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда Шацких потеряла 2 очка. «Пахтакор» не сумел переиграть «Насаф» (0:0).

До того команда добыла яркую победу. В первом туре «Пахтакор» разгромил скромный «Сурхан» (3:0).

Наверняка снова будет блистать Драган Черан. Опытнейший серб забил уже 2 мяча в новом чемпионате.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Пахтакор» явно способен на повторение прошлогоднего триумфа. Ресурсы для этого имеются.

Правда, в матчах с крепкими оппонентами чемпион иногда испытывает сложности. Впрочем, «Локомотив» Ташкент к таковым не отнесешь.

Плюс ко всему, «Пахтакор» способен прибавить в плане реализации. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Черан и компания намерены воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Пахтакор» еще не пропускал в нынешнем чемпионате

«Пахтакор» выиграл у «Локомотива» в 6 последних очных поединках

Железнодородники последний раз обыгрывали «Пахтакор» более 5 лет назад

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 4.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: «Пахтакор» симпатично смотрелся в стартовых турах, и явно постарается как можно скорее оказаться на вершине таблицы.

Гости смотрятся сильнее соперника, и явно проведут старт поединка в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «Пахтакора» в 1 тайме за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке команды на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15