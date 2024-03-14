В рамках 1/8 финала Лиги конференций 14 марта пройдет матч «Фенербахче» — «Юнион Сент-Жиллуа». Начало — в 20:45. «Фенербахче» — «Юнион Сент-Жиллуа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Фенербахче» пробился в 1/8 финала Лиги конференций, заняв 1 место в своей группе с активом в 12 очков. Турецкий коллектив обошел в турнирной таблице «Лудогорец», «Норшелланн» и «Спартак» Трнава.

Последние матчи: В 29-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» в домашней игре добился победы над командой «Пендикспор» (4:1).

Что касается первого матча 1/8 финала против бельгийского «Юниона», то стоит отметить крупную и уверенную победу «Фенербахче» (3:0). Турецкий клуб уже одной ногой в четвертьфинале Лиги конференций.

Не сыграет: Бонуччи, Родриго Бекао, Сёюнджю, Кахведжи, Кинг и Луан Перес — все футболисты травмированы. Из-за перебора желтых карточек ответную игру против «Юниона» пропустит дисквалифицированный Раде Крунич.

Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает 2 место, набрав 76 очков. Клуб уверенно идет вверх по турнирной таблице и уже приближается к лидеру — «Галатасараю», отставание составляет 2 балла.

«Юнион Сент-Жиллуа»

Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуа» финишировал на 3-м месте в группе, пропустив вперед «Ливерпуль» и «Тулузу». Бельгийцы смогли обойти в турнирной таблице австрийский ЛАСК.

Последние матчи: В 29 туре Высшей лиги Бельгии «Юнион Сент-Жиллуа» обменялся голами с «Гентом», так и не одержав победу, но и не проиграв (1:1). На данный момент участник плей-офф Лиги конференции занимает в турнирной таблице бельгийского первенства 1 место с активом в 69 очков.

Не сыграют: Из-за травмы игру пропустят эквадорский полузащитник Кевин Родригес, бельгийский защитник Федде Лейсен, аргентинский защитник Кевин Макаллистер. В ответной встреч не сыграют дисквалифицированные англичанин Кристиан Берджесс и алжирец Мохамед Амура. Оба футболиста пропустят ответную игру 1/8 финала Лиги конференций из-за перебора жёлтых карточек.

Состояние команды: В стыковом раунде Лиги конференций бельгийцы переиграли немецкий «Айнтрахт» (2:2 — ничья дома, 2:1 — победа в гостях). А в проигранном матче 1/8 Лиги конференций против «Фенербахче» прервалась пятиматчевая выигрышная серия «Юниона».

Статистика для ставок

В дебютной встрече «Фенербахче» разгромил «Юнион» (3:0)

«Юнион Сент-Жиллуа» не может выиграть второй матч подряд

«Фенербахче» побеждает в третьем матче подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.90, а победа «Юнион Серт-Жиллуа» — в 3.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.66 и 2.23 соответственно.

Прогноз: «Фенербахче» демонстрирует качественный футбол в последнее время. Турецкий коллектив не знают горечи поражения уже третий матч подряд. Так что предлагаем поставить на победу хозяев.

Ставка: Победа «Фенербахче» с коэффициентом 1.87.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды сыграют в результативный футбол.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.