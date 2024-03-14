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    «Фенербахче» шагнёт в четвертьфинал Лиги конференций?

    «Фенербахче» — «Юнион Сент-Жиллуа». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Лига конференций, 14 марта 2024 года

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    «Юнион Сент-Жиллуа» — «Фенербахче»
    В рамках 1/8 финала Лиги конференций 14 марта пройдет матч «Фенербахче» — «Юнион Сент-Жиллуа». Начало — в 20:45. «Фенербахче» — «Юнион Сент-Жиллуа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 14 Марта 2024 года
    Фенербахче
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    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Фенербахче» пробился в 1/8 финала Лиги конференций, заняв 1 место в своей группе с активом в 12 очков. Турецкий коллектив обошел в турнирной таблице «Лудогорец», «Норшелланн» и «Спартак» Трнава.

    Последние матчи: В 29-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» в домашней игре добился победы над командой «Пендикспор» (4:1).

    Что касается первого матча 1/8 финала против бельгийского «Юниона», то стоит отметить крупную и уверенную победу «Фенербахче» (3:0). Турецкий клуб уже одной ногой в четвертьфинале Лиги конференций.

    Не сыграет: Бонуччи, Родриго Бекао, Сёюнджю, Кахведжи, Кинг и Луан Перес — все футболисты травмированы. Из-за перебора желтых карточек ответную игру против «Юниона» пропустит дисквалифицированный Раде Крунич.

    Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает 2 место, набрав 76 очков. Клуб уверенно идет вверх по турнирной таблице и уже приближается к лидеру — «Галатасараю», отставание составляет 2 балла.

    «Юнион Сент-Жиллуа»

    Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуа» финишировал на 3-м месте в группе, пропустив вперед «Ливерпуль» и «Тулузу». Бельгийцы смогли обойти в турнирной таблице австрийский ЛАСК.

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  • Обзор предстоящих ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 11/03/2024

    • Последние матчи: В 29 туре Высшей лиги Бельгии «Юнион Сент-Жиллуа» обменялся голами с «Гентом», так и не одержав победу, но и не проиграв (1:1). На данный момент участник плей-офф Лиги конференции занимает в турнирной таблице бельгийского первенства 1 место с активом в 69 очков.

    Не сыграют: Из-за травмы игру пропустят эквадорский полузащитник Кевин Родригес, бельгийский защитник Федде Лейсен, аргентинский защитник Кевин Макаллистер. В ответной встреч не сыграют дисквалифицированные англичанин Кристиан Берджесс и алжирец Мохамед Амура. Оба футболиста пропустят ответную игру 1/8 финала Лиги конференций из-за перебора жёлтых карточек.

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    Состояние команды: В стыковом раунде Лиги конференций бельгийцы переиграли немецкий «Айнтрахт» (2:2 — ничья дома, 2:1 — победа в гостях). А в проигранном матче 1/8 Лиги конференций против «Фенербахче» прервалась пятиматчевая выигрышная серия «Юниона».

    Статистика для ставок

    • В дебютной встрече «Фенербахче» разгромил «Юнион» (3:0)

    • «Юнион Сент-Жиллуа» не может выиграть второй матч подряд

    • «Фенербахче» побеждает в третьем матче подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.90, а победа «Юнион Серт-Жиллуа» — в 3.86.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.66 и 2.23 соответственно.

    Прогноз: «Фенербахче» демонстрирует качественный футбол в последнее время. Турецкий коллектив не знают горечи поражения уже третий матч подряд. Так что предлагаем поставить на победу хозяев.

    Ставка: Победа «Фенербахче» с коэффициентом 1.87.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды сыграют в результативный футбол.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Юнион Сент-Жиллуа» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» шагнёт в четвертьфинал Лиги конференций?
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