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    «Динамо» Загреб не отдаст преимущество ПАОКу?

    ПАОК — «Динамо» Загреб. Ставка за 2.77 и прогноз на футбол, Лига конференций, 14 марта 2024 года

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    «Динамо» Загреб — ПАОК
    В рамках 1/8 финала Лиги конференций 14 марта пройдет матч ПАОК — «Динамо» Загреб. Начало — в 20:45. ПАОК — «Динамо» Загреб: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 14 Марта 2024 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 20:45 Динамо З Динамо З
  • Загреб
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    ПАОК

    Турнирное положение: ПАОК потерял первое место к 27 туру чемпионата Греции. Команда уступила лидерство АЕКу, который набрал 62 очка, у ПАОКа в свою очередь осталось 60 баллов в активе.

    Последние матчи: В рамках минувшего 27 тура греческого чемпионата ПАОК потерпел поражение в матче против «Ариса» (0:1).

    ПАОК — Динамо З: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В составе ПАОК против «Динамо» не сыграют несколько футболистов: травмированы Яннис Михайлидис, Уильям Трост-Эконг, Жоан Састре, Мбвана Самата. Из-за болезни также из строя выбыл сербский вратарь Живко Живкович.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Состояние команды: В осенней части еврокубков ПАОК играл в Лиге конференций. По итогам группового этапа греческий клуб финишировал на 1 месте с активом в 16 очков.

    Это позволило ПАОКу выйти в 1/8 финала Лиги конференций напрямую, минуя стадию стыковых матчей. Греческий клуб обошел в турнирной таблице немецкий «Айнтрахт», шотландский «Абердин» и финский ХИК.

    «Динамо» Загреб

    Турнирное положение: В турнирной таблице чемпионата Хорватии загребское «Динамо» занимает непривычное для себя 3 место с активом в 51 балл. Действующий чемпион отстает от лидеров «Хайдука» и «Риеки» на 4 и 5 очков соответственно.

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    • Последние матчи: В последней чемпионата Хорватии загребское «Динамо» разгромило «Славен» (5:2).

    Не сыграет: Стойкович, Дрмич и Рог — все получили травмы колена. Также в лазарете команды Булат, Эмрели, Василь, Перич и Мохаррами.

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    Состояние команды: «Динамо» Загреб вышел в плей-офф Лиги конференций и сразился в 1/16 финала и испанским «Бетисом», дуэль для хорватского чемпионата завершилась успешно (1:1 — ничья дома и 0:1 — победа в гостях).

    На данный момент «Динамо» Загреб выигрывает дуэль у ПАОКа за выход в четвертьфинал Лиги конференций (2:0). В составе победителей дублем отметился Петкович.

    Статистика для ставок

    • ПАОК и «Динамо» Загреб играли между собой в далеком 2010-м

    • Обе встречи выиграл греческий клуб (1:0 — победа ПАОКа дома и 1:0 — победа в гостях)

    • «Динамо» Загреб — ПАОК. Сезон 2023/2024. 2:0 — дубль на счету Петковича

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.84, а победа «Динамо» Загреб — в 4.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.86 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: У хорватского клуба внушительный гандикап в два гола. «Динамо» вряд ли разбазарит свое преимущество, можно сыграть на результативности матча. Скорее всего соперники сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.77.

    Прогноз: «Динамо» как минимум без забитого гола с поля не уходит.Ставим на то что хорватский клуб свой мяч забьет ПАОКу.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1 с коэффициентом 2.23.

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    Ставка и прогноз на матч ПАОК — «Динамо» Загреб с коэффициентом 2.77. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» Загреб не отдаст преимущество ПАОКу?
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