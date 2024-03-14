В рамках 1/8 финала Лиги конференций 14 марта пройдет матч ПАОК — «Динамо» Загреб. Начало — в 20:45. ПАОК — «Динамо» Загреб: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

ПАОК

Турнирное положение: ПАОК потерял первое место к 27 туру чемпионата Греции. Команда уступила лидерство АЕКу, который набрал 62 очка, у ПАОКа в свою очередь осталось 60 баллов в активе.

Последние матчи: В рамках минувшего 27 тура греческого чемпионата ПАОК потерпел поражение в матче против «Ариса» (0:1).

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Не сыграют: В составе ПАОК против «Динамо» не сыграют несколько футболистов: травмированы Яннис Михайлидис, Уильям Трост-Эконг, Жоан Састре, Мбвана Самата. Из-за болезни также из строя выбыл сербский вратарь Живко Живкович.

Все прогнозы на Лигу конференций

Состояние команды: В осенней части еврокубков ПАОК играл в Лиге конференций. По итогам группового этапа греческий клуб финишировал на 1 месте с активом в 16 очков.

Это позволило ПАОКу выйти в 1/8 финала Лиги конференций напрямую, минуя стадию стыковых матчей. Греческий клуб обошел в турнирной таблице немецкий «Айнтрахт», шотландский «Абердин» и финский ХИК.

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: В турнирной таблице чемпионата Хорватии загребское «Динамо» занимает непривычное для себя 3 место с активом в 51 балл. Действующий чемпион отстает от лидеров «Хайдука» и «Риеки» на 4 и 5 очков соответственно.

Последние матчи: В последней чемпионата Хорватии загребское «Динамо» разгромило «Славен» (5:2).

Не сыграет: Стойкович, Дрмич и Рог — все получили травмы колена. Также в лазарете команды Булат, Эмрели, Василь, Перич и Мохаррами.

Состояние команды: «Динамо» Загреб вышел в плей-офф Лиги конференций и сразился в 1/16 финала и испанским «Бетисом», дуэль для хорватского чемпионата завершилась успешно (1:1 — ничья дома и 0:1 — победа в гостях).

На данный момент «Динамо» Загреб выигрывает дуэль у ПАОКа за выход в четвертьфинал Лиги конференций (2:0). В составе победителей дублем отметился Петкович.

Статистика для ставок

ПАОК и «Динамо» Загреб играли между собой в далеком 2010-м

Обе встречи выиграл греческий клуб (1:0 — победа ПАОКа дома и 1:0 — победа в гостях)

«Динамо» Загреб — ПАОК. Сезон 2023/2024. 2:0 — дубль на счету Петковича

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.84, а победа «Динамо» Загреб — в 4.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.86 и 1.95 соответственно.

Прогноз: У хорватского клуба внушительный гандикап в два гола. «Динамо» вряд ли разбазарит свое преимущество, можно сыграть на результативности матча. Скорее всего соперники сыграют по низам.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.77.

Прогноз: «Динамо» как минимум без забитого гола с поля не уходит.Ставим на то что хорватский клуб свой мяч забьет ПАОКу.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1 с коэффициентом 2.23.