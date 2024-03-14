ПАОК
Турнирное положение: ПАОК потерял первое место к 27 туру чемпионата Греции. Команда уступила лидерство АЕКу, который набрал 62 очка, у ПАОКа в свою очередь осталось 60 баллов в активе.
Последние матчи: В рамках минувшего 27 тура греческого чемпионата ПАОК потерпел поражение в матче против «Ариса» (0:1).
ПАОК — Динамо З: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В составе ПАОК против «Динамо» не сыграют несколько футболистов: травмированы Яннис Михайлидис, Уильям Трост-Эконг, Жоан Састре, Мбвана Самата. Из-за болезни также из строя выбыл сербский вратарь Живко Живкович.
Все прогнозы на Лигу конференций
Состояние команды: В осенней части еврокубков ПАОК играл в Лиге конференций. По итогам группового этапа греческий клуб финишировал на 1 месте с активом в 16 очков.
Это позволило ПАОКу выйти в 1/8 финала Лиги конференций напрямую, минуя стадию стыковых матчей. Греческий клуб обошел в турнирной таблице немецкий «Айнтрахт», шотландский «Абердин» и финский ХИК.
«Динамо» Загреб
Турнирное положение: В турнирной таблице чемпионата Хорватии загребское «Динамо» занимает непривычное для себя 3 место с активом в 51 балл. Действующий чемпион отстает от лидеров «Хайдука» и «Риеки» на 4 и 5 очков соответственно.
Последние матчи: В последней чемпионата Хорватии загребское «Динамо» разгромило «Славен» (5:2).
Не сыграет: Стойкович, Дрмич и Рог — все получили травмы колена. Также в лазарете команды Булат, Эмрели, Василь, Перич и Мохаррами.
Состояние команды: «Динамо» Загреб вышел в плей-офф Лиги конференций и сразился в 1/16 финала и испанским «Бетисом», дуэль для хорватского чемпионата завершилась успешно (1:1 — ничья дома и 0:1 — победа в гостях).
На данный момент «Динамо» Загреб выигрывает дуэль у ПАОКа за выход в четвертьфинал Лиги конференций (2:0). В составе победителей дублем отметился Петкович.
Статистика для ставок
- ПАОК и «Динамо» Загреб играли между собой в далеком 2010-м
- Обе встречи выиграл греческий клуб (1:0 — победа ПАОКа дома и 1:0 — победа в гостях)
- «Динамо» Загреб — ПАОК. Сезон 2023/2024. 2:0 — дубль на счету Петковича
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.84, а победа «Динамо» Загреб — в 4.42.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.86 и 1.95 соответственно.
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Прогноз: У хорватского клуба внушительный гандикап в два гола. «Динамо» вряд ли разбазарит свое преимущество, можно сыграть на результативности матча. Скорее всего соперники сыграют по низам.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.77.
Прогноз: «Динамо» как минимум без забитого гола с поля не уходит.Ставим на то что хорватский клуб свой мяч забьет ПАОКу.
Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1 с коэффициентом 2.23.