В новом экспрессе рассмотрим матчи с участием дортмундской «Боруссии», мадридского «Реала» и «Ромы». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Боруссия» Дортмунд — «Унион Берлин»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» уже успела заставить своих болельщиков волноваться, но недавние матчи показали, что команда все-таки в порядке.

На прошлой неделе «Дортмунд» одержал невероятную гостевую победу над «Байером» со счетом 4:3. А еще через несколько дней обыграл на выезде турецкий «Бешикташ» в первом туре Лиги чемпионов.

Во всех случаях победные голы забивал невероятный Эрлинг Холанд.

«Унион», в свою очередь, еще ни разу не проигрывал в новом сезоне Бундеслиги. У гостей из Берлина три ничьи и одна победа. Непростой соперник, который в прошлом сезоне обыграл «Боруссию» на своем поле.

«Боруссию», можно не сомневаться, ждет сложный матч. Учитывая постоянные проблемы хозяев в обороне, сложно представить, что «Унион» не сможет забить хотя бы один мяч.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.98.

«Валенсия» — «Реал» Мадрид

Футбол. Чемпионат Испании

У «Реала» среди недели был тяжелейший матч с «Интером» в Лиге чемпионов. Итальянцы до последней минуты нагнетали обстановку у чужих ворот, но в итоге «Мадрид» умудрился выиграть, забив единственный гол незадолго до финального свистка.

В Милане «Реал» тоже неплохо огрызался, но по игре соперник был заметно лучше, поэтому победу вполне может назвать везением.

И вот теперь матч против «Валенсии», которая выдала идеальный старт. У хозяев после четырех туров 10 очков. У «Реала» столько же.

«Реалу» всегда было тяжело играть на поле «Валенсии», поэтому от ставки на победу «Мадрида» лучше воздержаться. А тем более сейчас, сразу после сложнейшей игры команды Карло Анчелотти в Милане.

Ставка: обе команды забьют за 1.65.

«Верона» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии

«Рома» — одна из лучших команд на старте сезона. Как говорится, кто бы мог подумать.

Римляне выиграли шесть предыдущих матчей с общим счетом 19:4. Сложно сказать, как будет дальше, но пока очень похоже на то, что команда Жозе Моуринью готова бороться даже за Скудетто.

После трех туров «Рома» возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Джаллоросси» обыграли «Фиорентину», «Салернитану» и «Сассуоло».

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А вот у «Вероны» пока не все в порядке. После трех поражений клуб уволил Эусебио Франческо и назначил главным тренером Игора Тудора.

В общем, у «Ромы» есть шикарный шанс продлить победную серию.

Ставка: победа «Ромы» за 1.87.

Общий коэффициент — 6.10.