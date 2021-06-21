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    Ирландцам нипочем чемпионат Европы

    Экспресс дня 21 июня. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 21 июня
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    «Шемрок Роверс»
    В этом экспрессе рассмотрим поединки чемпионата Ирландии, где первенство идет в самом разгаре.

    «Богемианс» — «Шемрок Роверс»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    По итогам 16 туров ирландского первенства «Богемианс» идет на пятой позиции в турнирной таблице, но от четвертой еврокубковой строки отстает всего лишь на один балл.

    К данному поединку коллектив из Дублина подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, где добился трех викторий. Одна из них была в минувшем туре дома над «Дроэдой» со счетом 5:0.

    «Шемрок Роверс» возглавляет турнирную таблицу текущего чемпионата Ирландии. В 16 поединках коллектив набрал 34 балла и опережает ближайшего преследователя на три пункта.

    В этом первенстве коллектив потерпел всего две неудачи. Обе они состоялись в конце мая. После этого «зелено-белые» дважды победили и раз сыграли вничью. В минувшем туре они переиграли в гостях одного из аутсайдеров — 4:1.

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  • Сегодня

    • «Богемианс» выиграл последние четыре домашние встречи, но в игре с лидером наверняка прервет эту серию. Ставим с Х на гостей.

    Ставка: Х2 за 1.30.

    «Дерри Сити» — «Слайго Роверс»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    В 16 проведенных турах «Дерри Сити» разжился всего 21 баллом, с которым идет на шестой позиции в турнирной таблице, уступая четыре очка еврокубковой строке.

    Вот уже семь игровых дней коллектив не знает горечи поражений. Правда, за это время он четыре раза сыграл вничью и добился трех викторий. Одна из побед была в минувшей игре в гостях над «Финн Хэрпс» — 2:1.

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    «Слайго Роверс» с 31 набранным пунктом разместился на третьей позиции в турнирной таблице ирландского первенства, отставая всего на три балла от лидера чемпионата.

    «Красно-белые» провалили свои две последние игры в чемпионате, поочередно уступив 1:2 дома «Дроэде» и 0:2 в гостях «Сенкт-Патрику». Перед этим у них была серия из пяти викторий подряд.

    Середняк первенства набрал сейчас неплохой ход и вполне может отобрать очки у одного из лидеров. В общем, ставим с Х на хозяев.

    Ставка: 1Х за 1.65.

    «Дроэда Юнайтед» — «Дандолк»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    «Дроэда Юнайтед» находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Ирландии. Однако она сильно отстает от тройки лидеров, а конкуренты расположились совсем рядом.

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    После победной серии с начала по конец мая, затем коллектив немного сбавил обороты проиграв дважды за три проведенные встречи. Так одна из неудач была в минувшем туре в гостях от «Богемианса» — 0:5.

    Прошлогодний чемпион Ирландии в текущем сезоне разочаровывает своих поклонников, находясь аж на восьмом месте среди 10 участников, но зону вылета опережает значительно.

    «Дандолк» за последние четыре тура смог добыть всего одну победу, а также дважды проиграл и раз сыграл в ничью — в минувшей игре с одним из аутсайдеров 1:1 дома.

    Вполне возможно, что «Дроэда» воспользуется неважным состояние чемпиона и отберет у него очки.

    Ставка: 1Х за 1.93.

    Общий коэффициент — 4.13.

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