«Саннефьорд» — «Викинг»
Футбол. Чемпионат Норвегии
«Саннефьорд» на данный момент худшая команда норвежского чемпионата. С тремя очками хозяева находятся на последнем месте.
Тут, правда, стоит уточнить, что «Саннефьорд» провел пока лишь пять встреч. Некоторые конкуренты уже успели сыграть и по восемь матчей.
Тем не менее, даже этого достаточно, чтобы понять, в какой форме футболисты «Саннефьорда» подошли к новому сезону. В четырех проигранных матчах они пропустили 11 мячей. Это, конечно, очень много.
«Викинг» в семи матчах набрал 12 очков и находится шестой строчке. У гостей, что интересно, есть как яркие победы, так и очень болезненные поражения — например, 0:5 от «Русенборга» и 2:4 от «Хегесунна».
В общем, вряд ли команды будут жадничать, матч должен получиться результативным.
Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.69.
«КуПС» — «Хонка»
Футбол. Чемпионат Финляндии
«КуПС» в прошлом туре подтвердил статус грозы авторитетов. Клуб из Куопио одержал домашнюю победу над «Интером» (1:0), единственным реальным конкурентом ХИК в борьбе за золотые медали.
Проблема только в том, что «КуПС» не может стабильно играть на таком уровне. Хозяева на данный момент занимают в турнирной таблице пятое место, отставание от лидеров уже довольно внушительное.
Между тем, «Хонка» в первых восьми турах потерпела шесть поражений. Исключением стали лишь матчи с КТП и «Оулу» — здесь «Хонка» одержала победы. Правда, оба соперника проводят сезон еще хуже.
Очевидно, что у «КуПС» есть отличная возможность набрать три очка.
Ставка: победа «КуПС» за 1.63.
«Динамо» Минск — БАТЭ
Футбол. Чемпионат Белоруссии
Матч в Минске будет иметь колоссальное значение для чемпионской гонки, которая с каждым туром становится все менее привлекательной.
БАТЭ отстает от захватившего лидерство солигорского «Шахтера» уже на семь очков. В случае потери очков в игре с «Динамо» расстояние между командами, скорее всего, увеличится.
Победная серия БАТЭ составляет уже четыре матча, в которых команда забила 11 мячей, а пропустила лишь трижды.
Минское «Динамо» занимает четвертое место. В прошлом туре хозяева разнесли «Спутник» (5:0), худшую команду чемпионата, но перед этим были поражения от «Шахтера» и «Руха».
Поставим на победу БАТЭ. Но только с подстраховкой. Ничейный исход в этом матче тоже нельзя исключать.
Ставка: победа БАТЭ с форой (0) за 1.88.
Общий коэффициент — 5.17.