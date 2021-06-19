Если что, все самые мощные прогнозы на Евро-2020 ищите здесь, а в этом экспрессе мы рассмотрим по одной игре из чемпионатом Норвегии, Финляндии и Белоруссии.

«Саннефьорд» — «Викинг»

Футбол. Чемпионат Норвегии

«Саннефьорд» на данный момент худшая команда норвежского чемпионата. С тремя очками хозяева находятся на последнем месте.

Тут, правда, стоит уточнить, что «Саннефьорд» провел пока лишь пять встреч. Некоторые конкуренты уже успели сыграть и по восемь матчей.

Тем не менее, даже этого достаточно, чтобы понять, в какой форме футболисты «Саннефьорда» подошли к новому сезону. В четырех проигранных матчах они пропустили 11 мячей. Это, конечно, очень много.

Календарь и таблица Евро-2020

«Викинг» в семи матчах набрал 12 очков и находится шестой строчке. У гостей, что интересно, есть как яркие победы, так и очень болезненные поражения — например, 0:5 от «Русенборга» и 2:4 от «Хегесунна».

В общем, вряд ли команды будут жадничать, матч должен получиться результативным.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.69.

«КуПС» — «Хонка»

Футбол. Чемпионат Финляндии

«КуПС» в прошлом туре подтвердил статус грозы авторитетов. Клуб из Куопио одержал домашнюю победу над «Интером» (1:0), единственным реальным конкурентом ХИК в борьбе за золотые медали.

Проблема только в том, что «КуПС» не может стабильно играть на таком уровне. Хозяева на данный момент занимают в турнирной таблице пятое место, отставание от лидеров уже довольно внушительное.

Между тем, «Хонка» в первых восьми турах потерпела шесть поражений. Исключением стали лишь матчи с КТП и «Оулу» — здесь «Хонка» одержала победы. Правда, оба соперника проводят сезон еще хуже.

Очевидно, что у «КуПС» есть отличная возможность набрать три очка.

Ставка: победа «КуПС» за 1.63.

«Динамо» Минск — БАТЭ

Футбол. Чемпионат Белоруссии

Матч в Минске будет иметь колоссальное значение для чемпионской гонки, которая с каждым туром становится все менее привлекательной.

БАТЭ отстает от захватившего лидерство солигорского «Шахтера» уже на семь очков. В случае потери очков в игре с «Динамо» расстояние между командами, скорее всего, увеличится.

Победная серия БАТЭ составляет уже четыре матча, в которых команда забила 11 мячей, а пропустила лишь трижды.

Все прогнозы на Евро-2020

Минское «Динамо» занимает четвертое место. В прошлом туре хозяева разнесли «Спутник» (5:0), худшую команду чемпионата, но перед этим были поражения от «Шахтера» и «Руха».

Поставим на победу БАТЭ. Но только с подстраховкой. Ничейный исход в этом матче тоже нельзя исключать.

Ставка: победа БАТЭ с форой (0) за 1.88.

Общий коэффициент — 5.17.