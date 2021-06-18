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    Очередные победы «Шахтера» и ХИК

    Экспресс дня 18 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 июня
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    Победная серия ХИК составляет шесть матчей
    В очередном экспрессе рассмотрим матч с участием белорусского гранда, а также две игры чемпионата Финляндии. Самые мощные прогнозы на Евро — тут.

    «Слуцк» — «Шахтер» Солигорск

    Футбол. Чемпионат Белоруссии

    Чемпионская интрига в текущем сезоне, похоже, продержится недолго. «Шахтер» до сих пор не потерял ни одного очка. Ближайший преследователь — БАТЭ — отстает от действующего чемпиона уже на семь очков.

    Победная серия «Шахтера» составляет уже 12 матчей. В прошлом туре клуб из Солигорска выиграл у «Витебска».

    Интересно также, что «Шахтер» пропустил лишь пять мячей. Кроме того, у гостей лучшее нападение — они забили уже 27 голов.

    В общем, все очевидно, что «Шахтер», скорее всего, снова наберет три очка. Маловероятно, что «Слуцк», занимающий 12-е место, сможет остановить такую машину.

    Ставка: победа «Шахтера» с форой (-1,5) за 2.08.

    ХИК — «Ильвес»

    Футбол. Чемпионат Финляндии

    Главный претендент на золотые медали уже известен и в чемпионате Финляндии, которые не остановили даже несмотря на то, что национальная команда в эти дни бьется за выход в плей-офф Евро-2020.

    Все прогнозы на Евро-2020

    ХИК набрал в восьми турах 22 очка и занимает в таблице первое место. На более-менее небольшом расстоянии от клуба из Хельсинки находится «Интер». Это единственный конкурент лидера.

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    Победная серия ХИК составляет шесть матчей. На этом отрезке хозяева пропустили лишь два мяча.

    «Ильвес» проиграл два предыдущих матча в гостях куда менее опасным «Лахти» и СЙК. Поэтому будет странно, если ХИК в предстоящей игре потеряет очки.

    Ставка: победа ХИК за 1.43.

    «Интер» Турку — СЙК

    Футбол. Чемпионат Финляндии

    «Интер», пожалуй, единственная команда, которая способна сохранить чемпионскую интригу. На данный момент клуб из Турку отстает от ХИК на четыре очка.

    В прошлом туре «Интер» потерпел обидное гостевое поражение от «КуопиоПС» (0:1), прервав серию из пяти побед.

    Но тут важно отметить, что с учетом прошлого чемпионата, домашняя победная серия «Интера» составляет уже семь матчей. В шести случаях команда забивала не меньше двух мячей.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Правда, немного настораживает история встреч «Интера» и СЙК. Четыре из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу СЙК, а еще в одной игре была зафиксирована ничья.

    Так что наверное в этом матче лучше поставить на голы.

    Ставка: тотал матча больше 2,0 за 1.74.

    Общий коэффициент — 5.17.

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