«Слуцк» — «Шахтер» Солигорск

Футбол. Чемпионат Белоруссии

Чемпионская интрига в текущем сезоне, похоже, продержится недолго. «Шахтер» до сих пор не потерял ни одного очка. Ближайший преследователь — БАТЭ — отстает от действующего чемпиона уже на семь очков.

Победная серия «Шахтера» составляет уже 12 матчей. В прошлом туре клуб из Солигорска выиграл у «Витебска».

Интересно также, что «Шахтер» пропустил лишь пять мячей. Кроме того, у гостей лучшее нападение — они забили уже 27 голов.

В общем, все очевидно, что «Шахтер», скорее всего, снова наберет три очка. Маловероятно, что «Слуцк», занимающий 12-е место, сможет остановить такую машину.

Ставка: победа «Шахтера» с форой (-1,5) за 2.08.

ХИК — «Ильвес»

Футбол. Чемпионат Финляндии

Главный претендент на золотые медали уже известен и в чемпионате Финляндии, которые не остановили даже несмотря на то, что национальная команда в эти дни бьется за выход в плей-офф Евро-2020.

Все прогнозы на Евро-2020

ХИК набрал в восьми турах 22 очка и занимает в таблице первое место. На более-менее небольшом расстоянии от клуба из Хельсинки находится «Интер». Это единственный конкурент лидера.

Победная серия ХИК составляет шесть матчей. На этом отрезке хозяева пропустили лишь два мяча.

«Ильвес» проиграл два предыдущих матча в гостях куда менее опасным «Лахти» и СЙК. Поэтому будет странно, если ХИК в предстоящей игре потеряет очки.

Ставка: победа ХИК за 1.43.

«Интер» Турку — СЙК

Футбол. Чемпионат Финляндии

«Интер», пожалуй, единственная команда, которая способна сохранить чемпионскую интригу. На данный момент клуб из Турку отстает от ХИК на четыре очка.

В прошлом туре «Интер» потерпел обидное гостевое поражение от «КуопиоПС» (0:1), прервав серию из пяти побед.

Но тут важно отметить, что с учетом прошлого чемпионата, домашняя победная серия «Интера» составляет уже семь матчей. В шести случаях команда забивала не меньше двух мячей.

Календарь и таблица Евро-2020

Правда, немного настораживает история встреч «Интера» и СЙК. Четыре из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу СЙК, а еще в одной игре была зафиксирована ничья.

Так что наверное в этом матче лучше поставить на голы.

Ставка: тотал матча больше 2,0 за 1.74.

Общий коэффициент — 5.17.