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    Щедрая Россия и дерзкие армяне

    Экспресс дня 5 июня. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 июня
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    Далер Кузяев
    В этом экспрессе рассмотрим три товарищеских матча с участием сборных России, Уэльса и Швеции.

    Россия — Болгария

    Футбол. Товарищеский матч

    В отличие от событий трехлетней давности, когда сборная России незадолго до домашнего чемпионата мира изрядно всех напугала своей игрой в товарищеских матчах, сейчас футбол команды не вызывает ощущение истерики и страха.

    Во всяком случае, на этой неделе команда Станислава Черчесова провела очень бодрый матч против Польши (1:1). Физически футболисты точно готовы очень хорошо. Это можно было заметить по тому, как они прессинговали соперника. Еще бы чуть-чуть прибавить в созидании — и тогда можно было бы всерьез рассуждать даже о выходе из группы на предстоящем Евро.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Болгария соперник явно попроще, чем Польша, поэтому в предстоящем матче российская сборная на этот раз наверное попытается показать себя, прежде всего, в атаке.

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    • В общем, ждем от сборной России как минимум два забитых мяча.

    Ставка: тотал сборной России больше 1,5 за 1.77.

    Уэльс — Албания

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Уэльса на днях проиграла Франции. Матч в Ницце завершился победой действующих чемпионом мира со счетом 3:0.

    Превосходство французов вряд ли стоит оспаривать, но на развитие событий, безусловно, очень повлияло раннее удаление полузащитника валлийцев Неко Уильямса. Любопытно, что футболисты сборной Франции очень просили арбитра не показывать сопернику красную карточку, чтобы продолжить встречу в формате «11 на 11», но их так и не услышали.

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    В общем, все три мяча Уэльс пропустил уже после удаления.

    После не самой приятной поездки на Лазурный берег валлийцам теперь нужна победа. Тем более в домашнем матче. Скорее всего, Гарет Бейл и остальные лидеры Уэльса смогут дожать упертую Албанию.

    Ставка: победа Уэльса за 1.70.

    Швеция — Армения

    Футбол. Товарищеский матч

    Шведы на прошлой неделе выиграли в первом товарищеском матче у сборной Финляндии. Классическая, рабочая победа со счетом 2:0.

    До сих пор в этом году сборная Швеции только побеждала. Весной «Тре Крунур» идеально начали отбор на чемпионат мира, выиграв у сборных Грузии, Косова и Эстонии. В этих матчах заметную роль сыграл Златан Ибрагимович, который, как известно, пропустит Евро из-за травмы.

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    Букмекеры уверены, что шведы легко выиграют и в предстоящем матче. Но если что, Арменя на днях сыграла вничью с Хорватией (1:1), а перед этим у нее было пять побед кряду, в том числе три в рамках квалификации ЧМ-2022.

    Немножко рискнем. Кто знает, возможно, дерзкие армяне снова смогут забить хотя бы один мяч. Соперник все-таки находится под нагрузками, много тренируется перед стартом чемпионата Европы, и это может сказаться.

    Ставка: гол Армении за 2.02.

    Общий коэффициент — 6.11.

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