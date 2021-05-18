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    Еще один результативный матч «Манчестер Сити» и помощь брата

    Экспресс дня 18 мая. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Челси» проиграл «Лестеру» в финале Кубка Англии со счетом 0:1
    В новом экспрессе рассмотрим матчи с участием «Манчестер Сити», «Челси» и «Торино», который рискует начать следующий сезона в Серии Б.

    «Брайтон» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур

    «Манчестер Сити» вдоволь накуражился в недавнем матче с «Ньюкаслом». Команда Пепа Гвардиолы позволила сопернику забить три мяча, но в ответ отгрузила еще больше — четыре. Яркая победа со счетом 4:3.

    Как и ожидалось, «Сити» играл смешанным составом, некоторые лидеры пропустили матч. То же самое, если о кадровом вопросе, будет и в ближайшей игре. Сейчас Гвардиола сконцентрирован на подготовке команды к финалу Лиги чемпионов.

    В «Брайтоне» тоже не могут дождаться завершения сезона. Хозяевам удалось сохранить место в АПЛ, поэтому к отпуску они готовятся в очень хорошем настроении.

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    В общем, матч, скорее всего, получится результативным. И не исключено, что соперник «Сити» снова забьет.

    Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.34.

    «Челси» — «Лестер»

    Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур

    Вот это поворот, «Челси» проиграл «Лестеру» в финале Кубка Англии. И это первый случай, когда Томас Тухель уступил в большом матче в качестве главного тренера лондонской команды. Что сказать, бывает. Перед этим «Челси» еще и «Арсеналу» проиграл — тоже 0:1.

    Но при этом вряд ли кто-то скажет, что «Челси» плохо играл в этих матчах. Все было солидно, красиво, но забить команда не могла. Тепеть это типичная проблема всех топ-клубов — забивать они разучились, куда-то исчезла легкость, с которой раньше играли большие клубы.

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    Так что вполне нормальная ситуация, несмотря на то, что результат удивил.

    И вот снова «Лестер», теперь в рамках АПЛ. Ситуация невероятно интригующая. У «Лестера» за два тура до финиша — 66 очков, у «Челси» — 64, а у «Ливерпуля» — 63. Если команды наберут одинаковое количество, дальше будут смотреть на разницу мячей. Прямо сейчас у «Лестера» разница +21, у «Челси» +22, у «Ливерпуля» +21. Вау! Вот это интрига!

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    • Короче говоря, можно не сомневаться — «Челси» выйдет уничтожать «Лестер». И дело тут не только в реванше.

    Ставка: победа «Челси» за 1.78.

    «Лацио» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии. 25-й тур

    «Торино» все еще рискует вылететь из Серии А. В какой-то момент показалось, что ситуацию под контролем, но все усугубили два недавних матча.

    Сначала «Торино» попал под «Милан» — 0:7, а потом потерпел неприятное поражение от «Специи» — 1:4.

    Единственного конкурента — «Беневенто» — «Торино» опережает три очка. И надо же было такому случиться, эти команды встретятся друг с другом в последнем туре.

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    Но и это еще не все. «Беневенто» возглавляет Филиппо Индзаги , старший брат Симоне Индзаги, который уже не первый год работает в «Лацио»...В общем, вы уже понимаете, в чем дело, брат обязательно поможет брату. После этого «Беневенто» останется только обыграть «Торино» на своем поле.

    Ставка: победа «Лацио» за 1.78.

    Общий коэффициент — 7.53.

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