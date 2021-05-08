В субботнем экспрессе рассмотрим ближайшие матчи с участием «Ливерпуля», «Баварии» и «Наполи».

«Ливерпуль» — «Саутгемптон»

Футбол. Чемпионат Англии. 35-й тур

«Ливерпуль», судя по всему, уже готов морально к тому, что в следующем сезоне ему не придется играть в Лиге чемпионов. Увы, но шансы «мерсисайдцев» на попадание в топ-4 АПЛ близки к нулю.

В прошлом туре «Ливерпуль» упустил победу над «Ньюкаслом», а перед этим сыграл вничью с «Лидсом». Оба матча завершились со счетом 1:1.

«Ливерпуль» отстает от идущего четвертым «Челси» на семь очков. У команды Юргена Клоппа, правда, есть еще игра в запасе (с «Манчестер Юнайтед»), но конкуренты в последнее время не сильно спешат терять очки, поэтому догнать и обогнать их будет сложно.

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Но пока есть шанс, надо пробовать. Если Мо Салах и Садио Мане не будут транжирить свои моменты, «Ливепуль» спокойно обыграет «Саутгемптон».

Ставка: тотал «Ливерпуля» больше 2,0 за 1.56.

«Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах

Футбол. Чемпионат Германии. 32-й тур

«Баварии» осталось сделать один шаг, чтобы в очередной раз выиграть чемпионат Германии.

На самом деле, этот вопрос команда Ханса-Дитера Флика могла закрыть еще в прошлом туре, но решила, что лучше всего сделать это на своем стадионе. Возможно, именно эта мысль помешала «Баварии» обыграть «Майнц» — лидер сенсационно уступил со счетом 1:2.

«Боруссию» из Менхенгладбаха можно смело назвать одним из самых неудобных соперников для «Баварии». Даже с Дортмундом у мюнхенской машины не бывает таких проблем.

И все же в ближайшем матче «Бавария» окончательно добьет интригу, от которой и так осталась почти только одна тень.

«Бавария» выиграет в предстоящем матче с разницей в два-три мяча.

Ставка: победа «Баварии» + тотал матча больше 2,5 за 1.66.

«Специя» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии. 35-й тур

В Италии началась самая настоящая война за места в топ-4. Первое уже забронировал миланский «Интер», а вот с остальными пока ничего не понятно.

За четыре тура до финиша сразу у трех команд по 69 очков — у «Аталанты», «Ювентуса» и «Милана». И только потом идет «Наполи», отстающий от конкурентов на два очка.

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На прошлой неделе «Наполи» допустил непростительную ошибку, сыграв дома вничью с «Кальяри» (1:1). Команда Дженнаро Гаттузо пропустила буквально за минуту до финального свистка. Очень неожиданный результат, особенно на фоне недавних успехов неаполитанского клуба.

В общем, если «Наполи» не обыграет «Специю», это станет почти катастрофой. Но все-таки должны выиграть.

Ставка: победа «Наполи» за 1.53.

Общий коэффициент — 3.97.