Квитова — Жабер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

Петра Квитова
Онс Жабер
Квитова
Петра наконец-то выиграла первый матч после возвращения в тур. На старте римского «тысячника» она одержала уверенную победу над румынкой Ириной-Камелией Бегу — 7:5, 6:1.
Бывшая первая ракетка мира прервала серию из четырех поражений.
В конце прошлого месяца Квитова проиграла американке Кэти Волынец (4:6, 0:6) в первом круге крупного турнира в Мадриде.
В марте 35-летняя теннисистка не прошла первый круг в Индиан-Уэллс и Майами, уступив Варваре Грачевой и Софии Кенин соответственно.
Еще в одном матче Квитова проиграла Джоди Баррейдж на турнире в Остине.
Жабер
Онс тем временем попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
На недавнем турнире в Мадриде теннисистка из Туниса проиграла в стартовом матче Моюке Утидзиме.
Это был первый матч Жабер после травмы ноги, которую она получила по ходу встречи с итальянкой Жасмин Паолини в третьем раунде «тысячника» в Майами.
Лучшим результатом Жабер в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе. Кроме того, она дошла до этой стадии в Брисбене и выиграла по два матча на Australian Open и в Абу-Даби.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Квитову в этом матче можно поставить за 2.53, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: с учетом того, что у Жабер в последнее время было чересчур мало игровой практики, рискнем предположить, что Квитова как минимум создаст интригу в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.