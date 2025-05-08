Квитова — Жабер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

Чешка Петра Квитова сыграет против представительницы Туниса Онс Жабер во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Квитова — Жабер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Квитова

Петра наконец-то выиграла первый матч после возвращения в тур. На старте римского «тысячника» она одержала уверенную победу над румынкой Ириной-Камелией Бегу — 7:5, 6:1.

Бывшая первая ракетка мира прервала серию из четырех поражений.

В конце прошлого месяца Квитова проиграла американке Кэти Волынец (4:6, 0:6) в первом круге крупного турнира в Мадриде.

В марте 35-летняя теннисистка не прошла первый круг в Индиан-Уэллс и Майами, уступив Варваре Грачевой и Софии Кенин соответственно.

Прогнозы на теннис

Еще в одном матче Квитова проиграла Джоди Баррейдж на турнире в Остине.

Жабер

Онс тем временем попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

На недавнем турнире в Мадриде теннисистка из Туниса проиграла в стартовом матче Моюке Утидзиме.

Это был первый матч Жабер после травмы ноги, которую она получила по ходу встречи с итальянкой Жасмин Паолини в третьем раунде «тысячника» в Майами.

Лучшим результатом Жабер в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе. Кроме того, она дошла до этой стадии в Брисбене и выиграла по два матча на Australian Open и в Абу-Даби.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Квитову в этом матче можно поставить за 2.53, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: с учетом того, что у Жабер в последнее время было чересчур мало игровой практики, рискнем предположить, что Квитова как минимум создаст интригу в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.