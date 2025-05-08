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    Квитова спокойно выиграет у Жабер?

    Квитова — Жабер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Квитова — Жабер
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    Петра Квитова
    Чешка Петра Квитова сыграет против представительницы Туниса Онс Жабер во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Квитова — Жабер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 08 Мая 2025 года

    Петра Квитова

  • Чехия
    •  Петра Квитова 12:00 Онс Жабер

    Онс Жабер

  • Тунис
    •

    Квитова

    Петра наконец-то выиграла первый матч после возвращения в тур. На старте римского «тысячника» она одержала уверенную победу над румынкой Ириной-Камелией Бегу — 7:5, 6:1.

    Бывшая первая ракетка мира прервала серию из четырех поражений.

    В конце прошлого месяца Квитова  проиграла американке Кэти Волынец (4:6, 0:6) в первом круге крупного турнира в Мадриде.

    В марте 35-летняя теннисистка не прошла первый круг в Индиан-Уэллс и Майами, уступив Варваре Грачевой и Софии Кенин соответственно.

    Прогнозы на теннис

    Еще в одном матче Квитова проиграла Джоди Баррейдж на турнире в Остине.

    Жабер

    Онс тем временем попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    На недавнем турнире в Мадриде теннисистка из Туниса проиграла в стартовом матче Моюке Утидзиме.

    Это был первый матч Жабер после травмы ноги, которую она получила по ходу встречи с итальянкой Жасмин Паолини в третьем раунде «тысячника» в Майами.

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    Лучшим результатом Жабер в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе. Кроме того, она дошла до этой стадии в Брисбене и выиграла по два матча на Australian Open и в Абу-Даби.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Квитову в этом матче можно поставить за 2.53, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.52.

    Прогноз: с учетом того, что у Жабер в последнее время было чересчур мало игровой практики, рискнем предположить, что Квитова как минимум создаст интригу в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Квитова — Жабер?

    Матч Квитова — Жабер состоится 08 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Квитова — Жабер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Квитова — Жабер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Квитова — Жабер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Квитова — Жабер?

    Коэффициенты букмекеров: на Квитову в этом матче можно поставить за 2.53, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.52.

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    Квитова — Жабер: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 08.05.202512:00. Квитова спокойно выиграет у Жабер?
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