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    Кудерметова возьмет реванш у Анисимовой?

    Кудерметова — Анисимова. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Анисимова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Аманды Анисимовой во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 08 Мая 2025 года

    Вероника Кудерметова

  • Россия
    •  Вероника Кудерметова 12:00 Аманда Анисимова

    Аманда Анисимова

  • США
    •

    Кудерметова

    В первом круге Вероника одержала победу над итальянкой Лукрецией Стефанини — 7:5, 6:2.

    В текущем сезоне российская теннисистка провела уже 31 матч. На этом отрезке она одержала 19 побед и 12 раз проиграла.

    Но также стоит обратить внимание, что после Открытого чемпионата Австралии, на котором она добралась до четвертого круга, Кудерметова прошла дальше второго раунда только на одном турнире.

    Прогнозы на теннис

    На недавнем «тысячнике» в Мадриде Кудерметова выиграла два матча, после чего уступила в третьем круге украинке Марте Костюк.

    Анисимова

    Аманда попала в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

    На турнире в Мадриде американская теннисистка проиграла в стартовом матче Пейтон Стернс.

    В начале апреля Анисимова не смогла доиграть матч против Софии Кенин в полуфинале «пятисотника» в Чарлстоне.

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    В феврале Анисимова выиграла турнир WTA 1000 в Дохе и дебютировала в топ-20.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.74, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: месяц назад Вероника проиграла Аманде в Чарлстоне со счетом 2:6, 2:6. Скорее всего, не менее сложным будет и предстоящий матч. Но оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кудерметова — Анисимова?

    Матч Кудерметова — Анисимова состоится 08 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кудерметова — Анисимова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кудерметова — Анисимова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кудерметова — Анисимова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кудерметова — Анисимова?

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.74, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.46.

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