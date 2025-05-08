Кудерметова — Анисимова. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Аманды Анисимовой во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кудерметова

В первом круге Вероника одержала победу над итальянкой Лукрецией Стефанини — 7:5, 6:2.

В текущем сезоне российская теннисистка провела уже 31 матч. На этом отрезке она одержала 19 побед и 12 раз проиграла.

Но также стоит обратить внимание, что после Открытого чемпионата Австралии, на котором она добралась до четвертого круга, Кудерметова прошла дальше второго раунда только на одном турнире.

Прогнозы на теннис

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Кудерметова выиграла два матча, после чего уступила в третьем круге украинке Марте Костюк.

Анисимова

Аманда попала в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

На турнире в Мадриде американская теннисистка проиграла в стартовом матче Пейтон Стернс.

В начале апреля Анисимова не смогла доиграть матч против Софии Кенин в полуфинале «пятисотника» в Чарлстоне.

В феврале Анисимова выиграла турнир WTA 1000 в Дохе и дебютировала в топ-20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.74, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: месяц назад Вероника проиграла Аманде в Чарлстоне со счетом 2:6, 2:6. Скорее всего, не менее сложным будет и предстоящий матч. Но оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.93.