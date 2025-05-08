1-й таймПСЖ — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман Дембеле«ПСЖ» — «Арсенал». Онлайн, прямая трансляция Сидни КросбиШвеция на домашнем льду, Канада с Кросби или сборная Чехии? Превью ЧМ по хоккею Белал Мухаммад и Джек МаддаленаПервая защита Мухаммада, интригующий бой Шевченко с Фиро. Анонс карда UFC 315
    Все новости спорта

    Шнайдер проиграет американке Доулхайд?

    Шнайдер — Доулхайд. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Диана Шнайдер
    Прогноз и ставки на Шнайдер — Доулхайд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Кэролайн Доулхайд во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Доулхайд, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Женщины 08 Мая 2025 года

    Диана Шнайдер

  • Россия
    •  Диана Шнайдер 13:30 Кэролайн Доулхайд

    Кэролайн Доулхайд

  • США
    •

    Шнайдер

    Диана в конце апреля дошла до четвертого круга на «тысячника» в Мадриде, благодаря чему поднялся в рейтинге на 11-ю строчку.

    В столице Испании российская теннисистка выиграла у Кэти Волынец и Анастасии Севастовой (6:0, 6:0), после чего уступила Иге Свентек (0:6, 7:6, 4:6).

    Интересно, что Шнайдер выиграла два матча подряд впервые после Открытого чемпионата Австралии.

    Прогнозы на теннис

    В Штутгарте Шнайдер проиграла во втором круге бельгийке Элизе Мертенс, а в Чарлстоне уступила Екатерине Александровой.

    В прошлом году Диана дошла в Риме до третьего круга.

    Доулхайд

    Кэролайн в первом круге одержала победу над австралийкой Оливией Гадеки — 7:6, 5:7, 6:2.

    После начала грунтовой серии американка еще ни разу не выигрывала больше одного матча. 

    На прошлой неделе Доулхайд проиграла француженке Леолии Жанжан во втором раунде турнира WTA 125 в Сен-Мало.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    На «тысячнике» в Мадриде Доулхайл в первом раунде выиграла у Элины Аванесян, а во втором уступила Людмиле Самсоновой (4:6, 4:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.26, победу Доулхайд букмекеры предлагают за 3.76.

    Прогноз: у Дианы действительно неплохие шансы на выход в следующий раунд, но при этом маловероятно, что она обыграет американку с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер + тотал геймов больше 18,5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шнайдер — Доулхайд?

    Матч Шнайдер — Доулхайд состоится 08 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шнайдер — Доулхайд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Шнайдер + тотал геймов больше 18,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шнайдер — Доулхайд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Шнайдер + тотал геймов больше 18,5» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шнайдер — Доулхайд?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шнайдер — Доулхайд?

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.26, победу Доулхайд букмекеры предлагают за 3.76.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.59
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Виннипег — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кудерметова — Анисимова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Жабер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Де Йонг — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Арнальди — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Стернс — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Фонсека
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бублик — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шнайдер — Доулхайд: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 08.05.202513:30. Шнайдер проиграет американке Доулхайд?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры