Шнайдер — Доулхайд. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

Диана Шнайдер
Кэролайн Доулхайд
Шнайдер
Диана в конце апреля дошла до четвертого круга на «тысячника» в Мадриде, благодаря чему поднялся в рейтинге на 11-ю строчку.
В столице Испании российская теннисистка выиграла у Кэти Волынец и Анастасии Севастовой (6:0, 6:0), после чего уступила Иге Свентек (0:6, 7:6, 4:6).
Интересно, что Шнайдер выиграла два матча подряд впервые после Открытого чемпионата Австралии.
В Штутгарте Шнайдер проиграла во втором круге бельгийке Элизе Мертенс, а в Чарлстоне уступила Екатерине Александровой.
В прошлом году Диана дошла в Риме до третьего круга.
Доулхайд
Кэролайн в первом круге одержала победу над австралийкой Оливией Гадеки — 7:6, 5:7, 6:2.
После начала грунтовой серии американка еще ни разу не выигрывала больше одного матча.
На прошлой неделе Доулхайд проиграла француженке Леолии Жанжан во втором раунде турнира WTA 125 в Сен-Мало.
На «тысячнике» в Мадриде Доулхайл в первом раунде выиграла у Элины Аванесян, а во втором уступила Людмиле Самсоновой (4:6, 4:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.26, победу Доулхайд букмекеры предлагают за 3.76.
Прогноз: у Дианы действительно неплохие шансы на выход в следующий раунд, но при этом маловероятно, что она обыграет американку с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер + тотал геймов больше 18,5 за 1.98.