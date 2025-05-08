Шнайдер — Доулхайд. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Кэролайн Доулхайд во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Доулхайд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шнайдер

Диана в конце апреля дошла до четвертого круга на «тысячника» в Мадриде, благодаря чему поднялся в рейтинге на 11-ю строчку.

В столице Испании российская теннисистка выиграла у Кэти Волынец и Анастасии Севастовой (6:0, 6:0), после чего уступила Иге Свентек (0:6, 7:6, 4:6).

Интересно, что Шнайдер выиграла два матча подряд впервые после Открытого чемпионата Австралии.

Прогнозы на теннис

В Штутгарте Шнайдер проиграла во втором круге бельгийке Элизе Мертенс, а в Чарлстоне уступила Екатерине Александровой.

В прошлом году Диана дошла в Риме до третьего круга.

Доулхайд

Кэролайн в первом круге одержала победу над австралийкой Оливией Гадеки — 7:6, 5:7, 6:2.

После начала грунтовой серии американка еще ни разу не выигрывала больше одного матча.

На прошлой неделе Доулхайд проиграла француженке Леолии Жанжан во втором раунде турнира WTA 125 в Сен-Мало.

На «тысячнике» в Мадриде Доулхайл в первом раунде выиграла у Элины Аванесян, а во втором уступила Людмиле Самсоновой (4:6, 4:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.26, победу Доулхайд букмекеры предлагают за 3.76.

Прогноз: у Дианы действительно неплохие шансы на выход в следующий раунд, но при этом маловероятно, что она обыграет американку с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер + тотал геймов больше 18,5 за 1.98.