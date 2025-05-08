Стернс — Калинская. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

Стернс
В первом раунде Пейтон спокойно обыграла итальянскую Нурию Бранкаччо — 6:3, 6:2.
На прошлой неделе американская теннисистка успешно выступила в Мадриде, благодаря чему приблизилась к дебюту в топ-40.
В столице Испании Стернс дошла до четвертого круга, выиграв у Кимберли Биррелл, Аманды Анисимовой и Ребеки Масаровой.
После этого Стернс проиграла первая ракетке мира Арине Соболенко — 2:6, 4:6.
Также стоит отметить, что в прошлом году Пейтон выиграла грунтовый турнир WTA 250 в Рабате и прошла два раунда на Ролан Гаррос.
Калинская
На прошлой неделе Анна вместе с румынкой Сораной Кырстей выиграла парный турнир в Мадриде.
В одиночном разряде российская теннисистка выступила не так успешно — после победы над Диан Парри проиграла в третьем круге Мэдисон Киз (5:7, 6:7).
В начале апреля Калинская дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне. На этом турнире она одержала уверенную победу над Киз (6:2, 6:4).
Самое главное, что Калинская наконец-то находится в хорошей физической форме. В начале сезона ее постоянно беспокоили травмы и проблемы со здоровьем.
В прошлом году и в 2023-м Калинская дошла в Риме до третьего круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Стернс в этом матче можно поставить за 2.04, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.78.
Прогноз: американка чересчур убедительно играла в недавних матчах на грунте, поэтому сейчас наверное не самый подходящий момент для ставки на победу Калинской. Скорее всего, в предстоящем матче российская теннисистка столкнется с серьезным сопротивлением.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.06.