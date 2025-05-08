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    Сможет ли Калинская обыграть американку Стернс?

    Стернс — Калинская. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Стернс — Калинская
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Пейтон Стернс во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стернс — Калинская, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Стернс

    В первом раунде Пейтон спокойно обыграла итальянскую Нурию Бранкаччо — 6:3, 6:2.

    На прошлой неделе американская теннисистка успешно выступила в Мадриде, благодаря чему приблизилась к дебюту в топ-40.

    В столице Испании Стернс дошла до четвертого круга, выиграв у Кимберли Биррелл, Аманды Анисимовой и Ребеки Масаровой.

    После этого Стернс проиграла первая ракетке мира Арине Соболенко — 2:6, 4:6.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что в прошлом году Пейтон выиграла грунтовый турнир WTA 250 в Рабате и прошла два раунда на Ролан Гаррос.

    Калинская

    На прошлой неделе Анна вместе с румынкой Сораной Кырстей выиграла парный турнир в Мадриде.

    В одиночном разряде российская теннисистка выступила не так успешно — после победы над Диан Парри проиграла в третьем круге Мэдисон Киз (5:7, 6:7).

    В начале апреля Калинская дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне. На этом турнире она одержала уверенную победу над Киз (6:2, 6:4).

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    Самое главное, что Калинская наконец-то находится в хорошей физической форме. В начале сезона ее постоянно беспокоили травмы и проблемы со здоровьем.

    В прошлом году и в 2023-м Калинская дошла в Риме до третьего круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Стернс в этом матче можно поставить за 2.04, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.78.

    Прогноз: американка чересчур убедительно играла в недавних матчах на грунте, поэтому сейчас наверное не самый подходящий момент для ставки на победу Калинской. Скорее всего, в предстоящем матче российская теннисистка столкнется с серьезным сопротивлением.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.06.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Стернс — Калинская?

    Матч Стернс — Калинская состоится 08 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Стернс — Калинская?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Стернс — Калинская?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Стернс — Калинская?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Стернс — Калинская?

    Коэффициенты букмекеров: на Стернс в этом матче можно поставить за 2.04, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.78.

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    Стернс — Калинская: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 08.05.202512:00. Сможет ли Калинская обыграть американку Стернс?
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