Стернс — Калинская. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Пейтон Стернс во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стернс — Калинская, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Стернс

В первом раунде Пейтон спокойно обыграла итальянскую Нурию Бранкаччо — 6:3, 6:2.

На прошлой неделе американская теннисистка успешно выступила в Мадриде, благодаря чему приблизилась к дебюту в топ-40.

В столице Испании Стернс дошла до четвертого круга, выиграв у Кимберли Биррелл, Аманды Анисимовой и Ребеки Масаровой.

После этого Стернс проиграла первая ракетке мира Арине Соболенко — 2:6, 4:6.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что в прошлом году Пейтон выиграла грунтовый турнир WTA 250 в Рабате и прошла два раунда на Ролан Гаррос.

Калинская

На прошлой неделе Анна вместе с румынкой Сораной Кырстей выиграла парный турнир в Мадриде.

В одиночном разряде российская теннисистка выступила не так успешно — после победы над Диан Парри проиграла в третьем круге Мэдисон Киз (5:7, 6:7).

В начале апреля Калинская дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне. На этом турнире она одержала уверенную победу над Киз (6:2, 6:4).

Самое главное, что Калинская наконец-то находится в хорошей физической форме. В начале сезона ее постоянно беспокоили травмы и проблемы со здоровьем.

В прошлом году и в 2023-м Калинская дошла в Риме до третьего круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Стернс в этом матче можно поставить за 2.04, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.78.

Прогноз: американка чересчур убедительно играла в недавних матчах на грунте, поэтому сейчас наверное не самый подходящий момент для ставки на победу Калинской. Скорее всего, в предстоящем матче российская теннисистка столкнется с серьезным сопротивлением.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.06.