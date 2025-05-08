Нарди — Коболли. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

Итальянские теннисисты Люка Нарди и Флавио Коболли сыграют между собой в первом круге турнира в Риме. Матч пройдёт 8 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нарди — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нарди

На турнирах серии ATP в Бухаресте, Монте Карло и Мадриде Люка Нарди дальше второго круга не смог пройти.

Итальянский теннисист лучшего показателя добился на Челленджере в португальском Эшториле. Нарди одержал победы в матчах против американца Александра Ковачевича и россиянина Алексея Ватутина (6:3, 6:2).

В третьем матче турнира Нарди в двух сетах уступил американцу Алексу Микельсену (3:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

В рейтинге ATP Нарди занимает 95 место.

Коболли

Для Флавио Коболли сезон на грунте в самом разгаре. В Мадриде итальянец дошел до третьего круга, где уступил японцу Брендону Накасиме (5:7, 3:6). В Испании Коболли выиграл у датчанина Хольгера Руне и у венгра Фабиана Марожана.

Неудчными для Коболли получились выступления в Мюнхене и Монте Карло. На турнирах итальянец уступил на ранних стадиях.

Единственную победу на грунтовом покрытии Коболли одержал в Бухаресте. Турнир ATP покорился итальянцу, который в финале нанёс поражение аргентинцу Себастьяну Баесу (6:4, 6:4) и завоевал чемпионство.

Флавио Коболли занимает 34 место в рейтинге ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Коболли в этом матче можно поставить за 1.40, Нарди букмекеры предлагают за 2.95.

Прогноз: Соперники примерно одного уровня, Коболли успешно выступает на грунте, чего не скажешь о его сопернике. В тяжелой битве Флавио одержат победу и пройдёт во второй круг «Мастерса».

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.95.