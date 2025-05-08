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    Коболли вырвет победу в тяжелом поединке?

    Нарди — Коболли. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Нарди — Коболли
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    Флавио Коболли
    Итальянские теннисисты Люка Нарди и Флавио Коболли сыграют между собой в первом круге турнира в Риме. Матч пройдёт 8 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нарди — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Нарди

    На турнирах серии ATP в Бухаресте, Монте Карло и Мадриде Люка Нарди дальше второго круга не смог пройти.

    Итальянский теннисист лучшего показателя добился на Челленджере в португальском Эшториле. Нарди одержал победы в матчах против американца Александра Ковачевича и россиянина Алексея Ватутина (6:3, 6:2).

    В третьем матче турнира Нарди в двух сетах уступил американцу Алексу Микельсену (3:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге ATP Нарди занимает 95 место.

    Коболли

    Для Флавио Коболли сезон на грунте в самом разгаре. В Мадриде итальянец дошел до третьего круга, где уступил японцу Брендону Накасиме (5:7, 3:6). В Испании Коболли выиграл у датчанина Хольгера Руне и у венгра Фабиана Марожана.

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    • Неудчными для Коболли получились выступления в Мюнхене и Монте Карло. На турнирах итальянец уступил на ранних стадиях.

    Единственную победу на грунтовом покрытии Коболли одержал в Бухаресте. Турнир ATP покорился итальянцу, который в финале нанёс поражение аргентинцу Себастьяну Баесу (6:4, 6:4) и завоевал чемпионство.

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    Флавио Коболли занимает 34 место в рейтинге ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Коболли в этом матче можно поставить за 1.40, Нарди букмекеры предлагают за 2.95.

    Прогноз: Соперники примерно одного уровня, Коболли успешно выступает на грунте, чего не скажешь о его сопернике. В тяжелой битве Флавио одержат победу и пройдёт во второй круг «Мастерса».

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нарди — Коболли?

    Матч Нарди — Коболли состоится 08 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нарди — Коболли?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нарди — Коболли?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нарди — Коболли?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нарди — Коболли?

    Коэффициенты букмекеров: : На Коболли в этом матче можно поставить за 1.40, Нарди букмекеры предлагают за 2.95.

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