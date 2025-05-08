Виннипег — Даллас. Ставка (к. 2.66), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 08 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 08 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: Победа «Виннипега» в невероятной серии против «Далласа» придаст необходимых эмоций, которые явно ему пригодятся в противостоянии с «Далласом».

Последние матчи: В седьмом матче серии «Виннипег» умудрился сравнять счет за две секунды до конца матча, а во втором овертайме оформил гол, позволивший склонить чашу весов в свою пользу.

Травмированные игроки: Сразу три важных игрока «Виннипега» могут пропустить старт серии. Досконально неизвестно смогут или нет сыграть Моррисси, Стэнли и Шайфли.

Общий тонус клуба: Против «Далласа» будет интересное противостояние, поскольку некоторые сильные игроки у обоих клубов не смогут принять участие в матче из-за травм.

«Даллас»

Турнирное положение: Героическая игра «Далласа» в седьмой игре серии нисколько не уступает подвигам канадского клуба.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: По ходу третьего периода седьмого матча «Даллас» уступал сопернику со счетом 0:2, но в итоге прошел дальше за счет хет-трика Рантанена.

Травмированные игроки: Определенные проблемы со здоровьем хоккеистов имеются и у «Далласа». Точно не примечет участие в матче Лундквист из-за травмы плеча. Хейсканен и Робертсон постепенно приходят в себя и вполне могут помочь своей команде уже в первой игре.

Общий тонус клуба: С «Виннипегом» легкой серии не предвидитс, поскольку «Джетс» явно будут на кураже после спасения невероятного противостояния против «музыкантов».

Статистика для ставок

«Виннипег» не проигрывает дома пять матчей кряду

Два последних очных противостояния «Даллас» проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.66, на ничью — 4.41, на гостей — 2.34.

Прогноз: «Виннипег» не позволит сопернику начать серию с гостевой победы.

Альтернативный прогноз: Результативного матча вряд ли стоит ждать.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.66.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.38.