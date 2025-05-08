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    «Виннипег» начнет серию с победы?

    Виннипег — Даллас. Ставка (к. 2.66), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 08 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Даллас»
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    «Виннипег»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 08 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 08 Мая 2025 года

    Виннипег

  • Кубок Стэнли
    •  Виннипег 04:30 Даллас

    Даллас

  • Кубок Стэнли
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    «Виннипег»

    Турнирное положение: Победа «Виннипега» в невероятной серии против «Далласа» придаст необходимых эмоций, которые явно ему пригодятся в противостоянии с «Далласом».

    Последние матчи: В седьмом матче серии «Виннипег» умудрился сравнять счет за две секунды до конца матча, а во втором овертайме оформил гол, позволивший склонить чашу весов в свою пользу.

    Виннипег — Даллас: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Сразу три важных игрока «Виннипега» могут пропустить старт серии. Досконально неизвестно смогут или нет сыграть Моррисси, Стэнли и Шайфли.

    Общий тонус клуба: Против «Далласа» будет интересное противостояние, поскольку некоторые сильные игроки у обоих клубов не смогут принять участие в матче из-за травм.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Героическая игра «Далласа» в седьмой игре серии нисколько не уступает подвигам канадского клуба.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: По ходу третьего периода седьмого матча «Даллас» уступал сопернику со счетом 0:2, но в итоге прошел дальше за счет хет-трика Рантанена.

    Травмированные игроки: Определенные проблемы со здоровьем хоккеистов имеются и у «Далласа». Точно не примечет участие в матче Лундквист из-за травмы плеча. Хейсканен и Робертсон постепенно приходят в себя и вполне могут помочь своей команде уже в первой игре.

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    Общий тонус клуба: С «Виннипегом» легкой серии не предвидитс, поскольку «Джетс» явно будут на кураже после спасения невероятного противостояния против «музыкантов».

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» не проигрывает дома пять матчей кряду

    • Два последних очных противостояния «Даллас» проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.66, на ничью — 4.41, на гостей — 2.34.

    Прогноз: «Виннипег» не позволит сопернику начать серию с гостевой победы.

    Альтернативный прогноз: Результативного матча вряд ли стоит ждать.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.66.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.38.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Виннипег — Даллас?

    Матч Виннипег — Даллас состоится 08 мая 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Виннипег — Даллас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Виннипег — Даллас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.66.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Виннипег — Даллас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Виннипег — Даллас?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 2.66, на ничью — 4.41, на гостей — 2.34.

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    Виннипег — Даллас: прогноз и ставка за 2.66, статистика, коэффициенты матча 08.05.202504:30. «Виннипег» начнет серию с победы?
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