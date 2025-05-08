Виннипег — Даллас. Ставка (к. 2.66), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 08 мая 2025 года

Виннипег
Даллас
«Виннипег»
Турнирное положение: Победа «Виннипега» в невероятной серии против «Далласа» придаст необходимых эмоций, которые явно ему пригодятся в противостоянии с «Далласом».
Последние матчи: В седьмом матче серии «Виннипег» умудрился сравнять счет за две секунды до конца матча, а во втором овертайме оформил гол, позволивший склонить чашу весов в свою пользу.
Виннипег — Даллас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сразу три важных игрока «Виннипега» могут пропустить старт серии. Досконально неизвестно смогут или нет сыграть Моррисси, Стэнли и Шайфли.
Общий тонус клуба: Против «Далласа» будет интересное противостояние, поскольку некоторые сильные игроки у обоих клубов не смогут принять участие в матче из-за травм.
«Даллас»
Турнирное положение: Героическая игра «Далласа» в седьмой игре серии нисколько не уступает подвигам канадского клуба.
Последние матчи: По ходу третьего периода седьмого матча «Даллас» уступал сопернику со счетом 0:2, но в итоге прошел дальше за счет хет-трика Рантанена.
Травмированные игроки: Определенные проблемы со здоровьем хоккеистов имеются и у «Далласа». Точно не примечет участие в матче Лундквист из-за травмы плеча. Хейсканен и Робертсон постепенно приходят в себя и вполне могут помочь своей команде уже в первой игре.
Общий тонус клуба: С «Виннипегом» легкой серии не предвидитс, поскольку «Джетс» явно будут на кураже после спасения невероятного противостояния против «музыкантов».
Статистика для ставок
- «Виннипег» не проигрывает дома пять матчей кряду
- Два последних очных противостояния «Даллас» проиграл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.66, на ничью — 4.41, на гостей — 2.34.
Прогноз: «Виннипег» не позволит сопернику начать серию с гостевой победы.
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Альтернативный прогноз: Результативного матча вряд ли стоит ждать.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.66.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.38.