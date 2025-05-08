Оклахома — Денвер. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 8 мая 2025 года

Во втором матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 8 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

Последние матчи: В первом матче против «Денвера», баскетболисты «Тандер» потерпели неожиданное поражение со счетом 119:121.

Оклахома — Денвер: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.2019.005.13Бонус$1500

Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась восьмиматчевая победная серия «Оклахомы».

«Денвер»

Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).

Последние матчи: Никола Йокич в матче против «Оклахомы» набрал 44 очка, совершил 22 подбора и отдал 6 передач.

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

Состояние команды: В последних пяти матчах «самородки» одержали четыре победы, выиграв также у «Клипперс» (120:101, 131:115, 101:99, 112:110).

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

«Денвер» занял 4 место в Западной конференции

«Денвер» обыгрывает «Оклахому» в серии (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Денвера» — 4.85.

ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Оклахома» несмотря на осечку имеет все шансы взять реванш у «Денвера» и восстановить равновесие в серии.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 1.90.