Оклахома — Денвер. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 8 мая 2025 года

Оклахома
Денвер
«Оклахома»
Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.
Последние матчи: В первом матче против «Денвера», баскетболисты «Тандер» потерпели неожиданное поражение со счетом 119:121.
Оклахома — Денвер: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.
Состояние команды: Прервалась восьмиматчевая победная серия «Оклахомы».
«Денвер»
Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).
Последние матчи: Никола Йокич в матче против «Оклахомы» набрал 44 очка, совершил 22 подбора и отдал 6 передач.
Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.
Состояние команды: В последних пяти матчах «самородки» одержали четыре победы, выиграв также у «Клипперс» (120:101, 131:115, 101:99, 112:110).
Статистика для ставок
- «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции
- «Денвер» занял 4 место в Западной конференции
- «Денвер» обыгрывает «Оклахому» в серии (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Денвера» — 4.85.
ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Оклахома» несмотря на осечку имеет все шансы взять реванш у «Денвера» и восстановить равновесие в серии.
Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 1.90.