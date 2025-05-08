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    «Оклахома» восстановит счёт в серии?

    Оклахома — Денвер. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 8 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Денвер»
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    «Милуоки» — «Оклахома»
    Во втором матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 8 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 08 Мая 2025 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 04:30 Денвер

    Денвер

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

    Последние матчи: В первом матче против «Денвера», баскетболисты «Тандер» потерпели неожиданное поражение со счетом 119:121.

    Оклахома — Денвер: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Прервалась восьмиматчевая победная серия «Оклахомы».

    «Денвер»

    Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).

    Последние матчи: Никола Йокич в матче против «Оклахомы» набрал 44 очка, совершил 22 подбора и отдал 6 передач.

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «самородки» одержали четыре победы, выиграв также у «Клипперс» (120:101, 131:115, 101:99, 112:110).

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Денвер» занял 4 место в Западной конференции

    • «Денвер» обыгрывает «Оклахому» в серии (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Денвера» — 4.85.

    ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Оклахома» несмотря на осечку имеет все шансы взять реванш у «Денвера» и восстановить равновесие в серии.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оклахома — Денвер?

    Матч Оклахома — Денвер состоится 08 мая 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оклахома — Денвер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Оклахомы» (-10.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оклахома — Денвер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Оклахомы» (-10.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оклахома — Денвер?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оклахома — Денвер?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Денвера» — 4.85.

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    Оклахома — Денвер: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 08.05.202504:30. «Оклахома» восстановит счёт в серии?
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