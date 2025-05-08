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    «Торонто» заберет результат во втором домашнем матче

    Торонто — Флорида. Ставка (к. 2.16) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 8 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Флорида»
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    «Торонто» обыграл «Флориду»
    Во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Скоушабэнк-арене» 8 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 08 Мая 2025 года

    Торонто

  • Кубок Стэнли
    •  Торонто 02:00 Флорида

    Флорида

  • Кубок Стэнли
    •

    «Торонто»

    Путь к плей-офф: Канадская команда из Онтарио завершила регулярный чемпионат в статусе лидера Атлантического дивизиона. Со 108 очками в активе, «листья» обошли 2-ю «Тампу-Бэй» на 6 турнирных баллов.

    Последние матчи: В дебюте кубковой серии с «Оттавой» «Торонто» проявил себя должным образом, одержав на правах фаворита три победы подряд. Тем не менее следом «Лифс» потерпели два поражения и довели противостояние до шестой игры.

    Торонто — Флорида: коэффициенты букмекеров

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    В матче на льду «сенаторов» команда Крэйга Беруби добилась еще одной победы — 4:2 и пробилась в следующий раунд, который также начала успешно, взяв верх над «Флоридой» в событийной игре при родных трибунах — 5:4.

    Не сыграют: Яни Хаканпаа, Энтони Столарс (под вопросом).

    Состояние команды: «Торонто» проделал достаточно убедительный путь в регулярке, в то время как плей-офф кампания канадцев сопровождалась рядом трудностей.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Несмотря на отдельные неудачи в серии с «Оттавой», команда Крэйга Беруби продемонстрировала сбалансированную тактическую модель, которую удалось реализовать не в последнюю очередь за счет глубины атакующих решений.

    Умелая реализация моментов остается одной из сильнейших характеристик «Торонто» на дистанции. Вместе с тем «Мэйпл Лифс» довольно уверенно чувствуют себя не последнем рубеже ввиду высококлассной вратарской игры.

    «Флорида»

    Путь к плей-офф: В 82 регулярного сезона коллектив из Санрайза заработал 98 очков, с которыми финишировал на 3-й строчке в таблице Атлантического дивизиона, на 1 турнирный пункт опередив 4-ю «Оттаву».

    Последние матчи: В предыдущем раунде «Флорида» обозначила себя в роли фаворита, дважды кряду обыграв «Тампу-Бэй» на ее территории — 6:2; 2:0. Вместе с тем первая домашняя встреча обернулась для «пантер» крупной неудачей — 1:5.

    В оставшихся играх команда Пола Мориса вновь преуспела — 4:2; 6:3 и тем самым достаточно быстро обеспечила выход в 1/4. Четвертьфинальный дебют «Флориды» завершился гостевым поражением в первой встрече — 4:5.

    Не сыграют: В составе «пантер» кадровых проблем нет.

    Состояние команды: Прошлогодний победитель Кубка Стэнли подошел к апрельскому плей-офф этапу далеко не с самыми яркими результатами, однако в серии до четырех побед «Флорида» преобразилась в лучшую сторону.

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    Получившая колоссальный кубковый опыт годами ранее, команда Пола Мориса выдала яркое противостояние с «Тампой-Бэй», продемонстрировав полное тактическое превосходство.

    Несмотря на отдельные игровые пробелы, «Флорида» всегда нацелена на спокойный контроль и движение. При этом «пантеры» не зависят от одной схематической модели и довольно грамотно подстраиваются под стиль соперников.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» одержал 10 побед в 11 последних домашних матчах

    • В 3-х играх из 5 предыдущих на домашнем льду «Торонто» забивал не менее 4 голов

    • Только в одной очной встрече из 4-х предыдущих был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.85, ничья — в 4.30, а победа «Флориды» — в 2.23.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 5.5 — за 1.96.

    Прогноз: В предыдущем матче «Торонто» показал довольно содержательную игру и уверенно справился с задачами, нацеленными на удержание добытого преимущества. На фоне предстоящего выезда во Флориду канадцы будут пробовать забрать вторую встречу на своей территории.

    Ставка: «Торонто» победит в матче за 2.16.

    Прогноз: С учетом растущего градуса борьбы и попыток решить свои локальные задачи вторая встреча по аналогии с первой может пройти в открытом ключе, обеспечив высокую результативность.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торонто — Флорида?

    Матч Торонто — Флорида состоится 08 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Торонто — Флорида?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Торонто» победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торонто — Флорида?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Торонто» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.16.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торонто — Флорида?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торонто — Флорида?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.85, ничья — в 4.30, а победа «Флориды» — в 2.23.

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