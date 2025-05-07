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    Арнальди обыграет Баутисту-Агута с разгромным счетом?

    Прогноз и ставка на матч Арнальди — Баутиста-Агут 07.05.2025

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    Прогноз и ставки на Арнальди — Баутиста-Агут
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    Маттео Арнальди
    Итальянец Маттео Арнальди сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Баутиста-Агут, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Арнальди

    Маттео на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.

    Главным сюрпризом стала победа итальянца над Новаком Джоковичем во втором круге — 6:3, 6:4.

    В следующих раундах Арнальди обыграл Дамира Джумхура и Фрэнсиса Тиафо, а в четвертьфинале уступил британцу Джеку Дрейперу (0:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    Но также стоит обратить внимание, что Арнальди не прошел первый круг в Монте-Карло и Барселоне, проиграв Ришару Гаске и Себастьяну Корде соответственно.

    Баутиста-Агут

    У Роберто тем временем по-прежнему очень печальная статистика в текущем сезоне.

    В этом году испанец до сих пор выиграл лишь четыре матча и потерпел 11 поражений.

    На домашнем «тысячнике» в Мадриде Баутиста-Агут в первом круге с трудом выиграл у Хауме Муньяра, а во втором уступил Саше Звереву со четом 2:6, 2:6.

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    В Бухаресте и Монте-Карло 37-летний Баутиста-Агут тоже не прошел второй раунд, а в Мюнхене уступил на старте турнира нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.37, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 3.10.

    Прогноз: итальянцу пока далеко не всегда удается показывать свой лучший теннис, поэтому в данном случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Опытный Баутиста-Агут вполне способен навязать сопернику борьбу.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арнальди — Баутиста-Агут?

    Матч Арнальди — Баутиста-Агут состоится 07 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арнальди — Баутиста-Агут?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арнальди — Баутиста-Агут?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арнальди — Баутиста-Агут?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арнальди — Баутиста-Агут?

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.37, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 3.10.

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    Арнальди — Баутиста-Агут: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 07.05.202512:00. Арнальди обыграет Баутисту-Агута с разгромным счетом?
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