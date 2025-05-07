Итальянец Маттео Арнальди сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Баутиста-Агут, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Арнальди

Маттео на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.

Главным сюрпризом стала победа итальянца над Новаком Джоковичем во втором круге — 6:3, 6:4.

В следующих раундах Арнальди обыграл Дамира Джумхура и Фрэнсиса Тиафо, а в четвертьфинале уступил британцу Джеку Дрейперу (0:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

Но также стоит обратить внимание, что Арнальди не прошел первый круг в Монте-Карло и Барселоне, проиграв Ришару Гаске и Себастьяну Корде соответственно.

Баутиста-Агут

У Роберто тем временем по-прежнему очень печальная статистика в текущем сезоне.

В этом году испанец до сих пор выиграл лишь четыре матча и потерпел 11 поражений.

На домашнем «тысячнике» в Мадриде Баутиста-Агут в первом круге с трудом выиграл у Хауме Муньяра, а во втором уступил Саше Звереву со четом 2:6, 2:6.

В Бухаресте и Монте-Карло 37-летний Баутиста-Агут тоже не прошел второй раунд, а в Мюнхене уступил на старте турнира нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.37, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 3.10.

Прогноз: итальянцу пока далеко не всегда удается показывать свой лучший теннис, поэтому в данном случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Опытный Баутиста-Агут вполне способен навязать сопернику борьбу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.94.