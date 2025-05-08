Бостон — Нью-Йорк. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч плей-офф НБА, 08 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 08 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Нью-Йорк», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: Не покидает ощущение, что у «Бостона» есть какие-то проблемы с организацией баскетбола, как в атаке, так и обороне.

Последние матчи: Хоть первая серия плей-офф и прошла на одном дыхании, но «Бостон» проиграл первый матч «Нью-Йорк», хоть и овертайме.

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Травмированные игроки: Под вопросом у «Бостона» выступление Хаузера и Порзингиса, а без них на дуге будет довольно сложно.

Общий тонус клуба: Маззулле нужно мобилизовать своих игроков, иначе они рискуют отправиться в Нью-Йорк проигрывая 0:2 в серии.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: В первой серии плей-офф «Нью-Йорк» не обошелся без приключений, поскольку «Детройту» почти удалось перевести серию в седьмой матч.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: А в первой игре против дейтсвующего чемпиона у «Нью-Йорка» всю эту хандру как будто рукой сняло.

Травмированные игроки: Тибодо может быть спокоен за стартовый состав «Нью-Йорка», поскольку в клубе нет ни одного травмированного баскетболиста.

Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что «Бостон» сделает все возможное, чтобы серия перебралась в Нью-Йорк при равном счете.

Статистика для ставок

За восемь последних домашних матчей «Бостон» проиграл всего раз

Два последних очных противостояния между этими клубами завершились в овертайме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.18, а на победу «Нью-Йорка» — 5.28.

Прогноз: «Бостон» обязан забирать второй матч серии себе.

Альтернативный прогноз: Снова получится защитный баскетбол с минимумом набранных очков.

Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТМ 207 с коэффициентом 2.23.