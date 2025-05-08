Бостон — Нью-Йорк. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч плей-офф НБА, 08 мая 2025 года

Бостон
Нью-Йорк
«Бостон»
Турнирное положение: Не покидает ощущение, что у «Бостона» есть какие-то проблемы с организацией баскетбола, как в атаке, так и обороне.
Последние матчи: Хоть первая серия плей-офф и прошла на одном дыхании, но «Бостон» проиграл первый матч «Нью-Йорк», хоть и овертайме.
Бостон — Нью-Йорк: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Под вопросом у «Бостона» выступление Хаузера и Порзингиса, а без них на дуге будет довольно сложно.
Общий тонус клуба: Маззулле нужно мобилизовать своих игроков, иначе они рискуют отправиться в Нью-Йорк проигрывая 0:2 в серии.
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: В первой серии плей-офф «Нью-Йорк» не обошелся без приключений, поскольку «Детройту» почти удалось перевести серию в седьмой матч.
Последние матчи: А в первой игре против дейтсвующего чемпиона у «Нью-Йорка» всю эту хандру как будто рукой сняло.
Травмированные игроки: Тибодо может быть спокоен за стартовый состав «Нью-Йорка», поскольку в клубе нет ни одного травмированного баскетболиста.
Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что «Бостон» сделает все возможное, чтобы серия перебралась в Нью-Йорк при равном счете.
Статистика для ставок
- За восемь последних домашних матчей «Бостон» проиграл всего раз
- Два последних очных противостояния между этими клубами завершились в овертайме
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.18, а на победу «Нью-Йорка» — 5.28.
Прогноз: «Бостон» обязан забирать второй матч серии себе.
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Альтернативный прогноз: Снова получится защитный баскетбол с минимумом набранных очков.
Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТМ 207 с коэффициентом 2.23.