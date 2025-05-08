Остапенко — Шрамкова. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

Елена Остапенко
Ребекка Шрамкова
Остапенко
Начало сезона на грунте Елена Остапенко может занести себе в актив, латвийская теннисистка с триумфом выступила в немецком Штутгарте, одержав пять побед подряд.
Остапенко оказалась сильнее украинки Ястремской, американки Наварро, полячки Свентек, россиянки Александровой.
В финале Елена Остапенко одержала сенсационную победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси (6:4, 6:1).
Затем Остапенко выступила на «тысячнике» в Мадриде, где неожиданно уступила в двух сетах соотечественнице Анастасии Севастовой (6:7, 2:6).
В рейтинге WTA Остапенко занимает 18 место.
Шрамкова
Ребекка Шрмакова успешно стартовала на турнире в Риме, выиграв в первом круге у американки Маккартни Кесслер (6:3, 6:3). На корте спортсменки провели 1 час 28 минут.
В этой встрече Шрамкова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.
На грунте Шрамкова также выступила в Мадриде, проиграв в первом же круге. Словацкая теннисистка потерпела поражение в матче с аргентинской спортсменкой Карле (3:6, 2:6).
Ребекка Шрамкова занимает 41 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.33, Шрамкову букмекеры предлагают за 3.33.
Прогноз: Елена Остапенко сейчас набрала хорошую игровую форму, чего стоит только победа латвийской теннисистки на кортах в Штутгарте. 18-я ракетка мира вероятнее всего пройдёт в третий круг «тысячника» в Риме.
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Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.98.