Остапенко — Шрамкова. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

Елена Остапенко из Латвии сыграет против Ребекки Шрамковой из Словакии во втором круге турнира в Риме. Матч пройдёт 8 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Остапенко — Шрамкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Остапенко

Начало сезона на грунте Елена Остапенко может занести себе в актив, латвийская теннисистка с триумфом выступила в немецком Штутгарте, одержав пять побед подряд.

Остапенко оказалась сильнее украинки Ястремской, американки Наварро, полячки Свентек, россиянки Александровой.

В финале Елена Остапенко одержала сенсационную победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси (6:4, 6:1).

Прогнозы на теннис

Затем Остапенко выступила на «тысячнике» в Мадриде, где неожиданно уступила в двух сетах соотечественнице Анастасии Севастовой (6:7, 2:6).

В рейтинге WTA Остапенко занимает 18 место.

Шрамкова

Ребекка Шрмакова успешно стартовала на турнире в Риме, выиграв в первом круге у американки Маккартни Кесслер (6:3, 6:3). На корте спортсменки провели 1 час 28 минут.

В этой встрече Шрамкова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

На грунте Шрамкова также выступила в Мадриде, проиграв в первом же круге. Словацкая теннисистка потерпела поражение в матче с аргентинской спортсменкой Карле (3:6, 2:6).

Ребекка Шрамкова занимает 41 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.33, Шрамкову букмекеры предлагают за 3.33.

Прогноз: Елена Остапенко сейчас набрала хорошую игровую форму, чего стоит только победа латвийской теннисистки на кортах в Штутгарте. 18-я ракетка мира вероятнее всего пройдёт в третий круг «тысячника» в Риме.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.98.