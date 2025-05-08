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    Остапенко подтвердит статус фаворита?

    Остапенко — Шрамкова. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Остапенко — Шрамкова
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    Триумф Елены Остапенко в Штутгарте
    Елена Остапенко из Латвии сыграет против Ребекки Шрамковой из Словакии во втором круге турнира в Риме. Матч пройдёт 8 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Остапенко — Шрамкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 08 Мая 2025 года

    Елена Остапенко

  • Латвия
    •  Елена Остапенко 13:30 Ребекка Шрамкова

    Ребекка Шрамкова

  • Словакия
    •

    Остапенко

    Начало сезона на грунте Елена Остапенко может занести себе в актив, латвийская теннисистка с триумфом выступила в немецком Штутгарте, одержав пять побед подряд.

    Остапенко оказалась сильнее украинки Ястремской, американки Наварро, полячки Свентек, россиянки Александровой.

    В финале Елена Остапенко одержала сенсационную победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси (6:4, 6:1).

    Прогнозы на теннис

    Затем Остапенко выступила на «тысячнике» в Мадриде, где неожиданно уступила в двух сетах соотечественнице Анастасии Севастовой (6:7, 2:6).

    В рейтинге WTA Остапенко занимает 18 место.

    Шрамкова

    Ребекка Шрмакова успешно стартовала на турнире в Риме, выиграв в первом круге у американки Маккартни Кесслер (6:3, 6:3). На корте спортсменки провели 1 час 28 минут.

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    • В этой встрече Шрамкова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

    На грунте Шрамкова также выступила в Мадриде, проиграв в первом же круге. Словацкая теннисистка потерпела поражение в матче с аргентинской спортсменкой Карле (3:6, 2:6).

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    Ребекка Шрамкова занимает 41 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.33, Шрамкову букмекеры предлагают за 3.33.

    Прогноз: Елена Остапенко сейчас набрала хорошую игровую форму, чего стоит только победа латвийской теннисистки на кортах в Штутгарте. 18-я ракетка мира вероятнее всего пройдёт в третий круг «тысячника» в Риме.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Остапенко — Шрамкова?

    Матч Остапенко — Шрамкова состоится 08 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Остапенко — Шрамкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Остапенко — Шрамкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Остапенко — Шрамкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Остапенко — Шрамкова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.33, Шрамкову букмекеры предлагают за 3.33.

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