На этот раз в экспрессе рассмотрим матчи Лиги чемпионов и Чемпионшипа.

ПСЖ — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Первый поединок этих команда, который прошел неделю тому назад в Мюнхене, завершился победой французской команды со счетом 3:2. При этом по ходу встречи ПСЖ вел 2:0.

После этого парижане провели поединок в чемпионате Франции, где добились уверенной победы над «Страсбуром» (4:1). Всего в отрезке последних пяти игр во всех турнирах ПСЖ четыре раза выиграл и одну встречу проиграл.

«Бавария» фиаско в первом поединке этих команд прервала длительную беспроигрышную серию в самом престижном еврокубке, которая состояла из 20 встреч, где было 18 викторий.

Игру чемпионата Германии, прошедшую на выходных, немецкий гранд также провел неудачно, не обыграв в домашней игре берлинский «Унион» (1:1), пропустив за пять минут до окончания встречи.

Так как мюнхенцам обязательно нужно забивать, то предстоящая встреча с высокой вероятностью также получится результативной с обоюдным обменом забитыми мячами.

Ставка обе забьют: да за 1.38.

«Челси» — «Порту»

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Первая встреча этих клубов принесла уверенную гостевую викторию английской команды со счетом 2:0. «Аристократы» расписались в воротах португальцев в каждом из таймов.

Стоит отметить, что «Челси» в текущей Лиги чемпионов за девять игр пропустил всего лишь два мяча, еще на групповом этапе. Правда, и забивают «синие» немного, 1-2 гола за игру в основном. На выходных «пенсионеры» в рамках АПЛ разгромили в дерби «Кристал Пэлас» — 4:1.

Похоже, что «Порту» все свои силы и фарт исчерпал в 1/8 финала, где только из-за правила выездного гола и в овертайме одолел туринский «Ювентус» (2:1 и 2:3 ОТ).

После фиаско от лондонцев, «драконы» на внутренней арене, где они ведут борьбу за путевку в ЛЧ, без проблем переиграли «Тонделу» со счетом 2:0, т.с. выиграв пятую игру подряд в чемпионате Португалии.

Лондонцы будут удерживать добытое преимущество и «засушат» игру, что выльется наверняка в небольшое количество забитых мячей в этой встрече.

Ставка ТМ 3,0 за 1.45.

«Хаддерсфилд» — «Борнмут»

Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 38-й тур

«Хаддерсфилд» в данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа находится всего на 19 месте, обходя зону вылета только на пять очков.

Все прогнозы на футбол

«Терьеры» в семи последних турах первенства потерпел лишь одно поражение, которое было на выезде от лидера «Норвича» (0:7) в позапрошлом туре. Также коллектив в этом отрезке пять раз расходился миром и одолел КПР.

«Борнмут» в чемпионате борется за место в плей-офф. Сейчас он располагается на шестой строчке, имея запас перед ближайшим преследователем в два балла и имеет игру в запасе.

Последний раз «вишни» в рамках чемпионата проигрывали месяц тому назад, уступив дома «Барнсли» (2:3), после чего они выиграли четыре поединка подряд. В минувшем туре они в родных стенах разгромили «Ковентри» (4:1).

Считаем, что ближе к победе будут гости, и соответственно ставим на них с нулевой форой.

Ставка победа «Борнмута» с 0 форой за 1.42.

Итоговый коэффициент — 2.84