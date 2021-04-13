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    Перестрелка в Париже и нерезультативный матч в Лондоне

    Экспресс дня 13 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 апреля
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    «Бавария» — ПСЖ
    На этот раз в экспрессе рассмотрим матчи Лиги чемпионов и Чемпионшипа.

    ПСЖ — «Бавария»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

    Первый поединок этих команда, который прошел неделю тому назад в Мюнхене, завершился победой французской команды со счетом 3:2. При этом по ходу встречи ПСЖ вел 2:0.

    После этого парижане провели поединок в чемпионате Франции, где добились уверенной победы над «Страсбуром» (4:1). Всего в отрезке последних пяти игр во всех турнирах ПСЖ четыре раза выиграл и одну встречу проиграл.

    «Бавария» фиаско в первом поединке этих команд прервала длительную беспроигрышную серию в самом престижном еврокубке, которая состояла из 20 встреч, где было 18 викторий.

    Игру чемпионата Германии, прошедшую на выходных, немецкий гранд также провел неудачно, не обыграв в домашней игре берлинский «Унион» (1:1), пропустив за пять минут до окончания встречи.

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    • Так как мюнхенцам обязательно нужно забивать, то предстоящая встреча с высокой вероятностью также получится результативной с обоюдным обменом забитыми мячами.

    Ставка обе забьют: да за 1.38.

    «Челси» — «Порту»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

    Первая встреча этих клубов принесла уверенную гостевую викторию английской команды со счетом 2:0. «Аристократы» расписались в воротах португальцев в каждом из таймов.

    Стоит отметить, что «Челси» в текущей Лиги чемпионов за девять игр пропустил всего лишь два мяча, еще на групповом этапе. Правда, и забивают «синие» немного, 1-2 гола за игру в основном. На выходных «пенсионеры» в рамках АПЛ разгромили в дерби «Кристал Пэлас» — 4:1.

    Похоже, что «Порту» все свои силы и фарт исчерпал в 1/8 финала, где только из-за правила выездного гола и в овертайме одолел туринский «Ювентус» (2:1 и 2:3 ОТ).

    После фиаско от лондонцев, «драконы» на внутренней арене, где они ведут борьбу за путевку в ЛЧ, без проблем переиграли «Тонделу» со счетом 2:0, т.с. выиграв пятую игру подряд в чемпионате Португалии.

    Лондонцы будут удерживать добытое преимущество и «засушат» игру, что выльется наверняка в небольшое количество забитых мячей в этой встрече.

    Ставка ТМ 3,0 за 1.45.

    «Хаддерсфилд» — «Борнмут»

    Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 38-й тур

    «Хаддерсфилд» в данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа находится всего на 19 месте, обходя зону вылета только на пять очков.

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    «Терьеры» в семи последних турах первенства потерпел лишь одно поражение, которое было на выезде от лидера «Норвича» (0:7) в позапрошлом туре. Также коллектив в этом отрезке пять раз расходился миром и одолел КПР.

    «Борнмут» в чемпионате борется за место в плей-офф. Сейчас он располагается на шестой строчке, имея запас перед ближайшим преследователем в два балла и имеет игру в запасе.

    Последний раз «вишни» в рамках чемпионата проигрывали месяц тому назад, уступив дома «Барнсли» (2:3), после чего они выиграли четыре поединка подряд. В минувшем туре они в родных стенах разгромили «Ковентри» (4:1).

    Считаем, что ближе к победе будут гости, и соответственно ставим на них с нулевой форой.

    Ставка победа «Борнмута» с 0 форой за 1.42.

    Итоговый коэффициент — 2.84

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