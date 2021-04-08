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    Суперэкспресс на еврокубки 6-8 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Суперэкспресс на еврокубки 6-8 апреля
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    Томас Тухель
    В новом суперэкспрессе на этот раз рассмотрим пять матчей, которые пройдут на этой неделе в рамках четвертьфиналов в Лиге чемпионов и Лиги Европы.
    Сразу предупреждаем: это будет попытка из очень опасных ставок.

    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч

    «Манчестер Сити» разорвет еще одну «Боруссию». Та, которая из Менхенгладбаха, получила от лидера АПЛ два мяча в первой игре и столько же в ответной.

    Давно забывшая что такое аккуратность и осторожность «Боруссия» из Дортмунда, по всей видимости, рискует пропустить еще больше. Классно, когда в твоей команде есть Холанд, но в таких матчах важно иметь еще и надежную оборону. У Дортмунда с этим самые большие проблемы.

    Скорее всего, все станет ясно в первые полчаса. Обычно, бригада Гвардиолы разматывает такие команды еще до перерыва.

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    • Два-три мяча в первом тайме — и «Боруссия» готова.

    Ставка: тотал «Манчестер Сити» в интервале с 1 по 30 минуту больше 1,5 за 4.40.

    «Порту» — «Челси»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч

    Бывший футболист «Порту» Паулу Футре после жеребьевки рассказал о том, что в «Челси» праздновали, когда узнали, кто стал их соперником в четвертьфинале. «Это написали в английской прессе, а потом я кое-кому позвонил, и мне подтвердили», — сказал Футре. И у нас нет повода не верить португальской легенде.

    Понять игроков «Челси» можно, как ни крути, а «Порту» — это не грозная «Бавария» или «ПСЖ» с Неймаром и Мбаппе. Но все-таки в Лондоне действительно рано начали ликовать и думать о полуфинале.

    Во-первых, «Порту» только что вышвырнул из ЛЧ «Ювентус» и Криштиану Роналду. Во-вторых — этот «Порту» осенью очень бодро рубился с «Манчестер Сити» на групповом этапе.

    И в-третьих — как там «Челси» сыграл на выходных? Жесткое поражение от «Вест Бромвича» со счетом 2:5. На «Стэмфорд Бридж»! Да, «Челси» развалился после удаления Тиаго Силвы. Хорошо, пусть так. Но тогда вспомним, что случилось с «Баварией», которая в недавнем матче против «Штутгарта» уже на 12-й минуте осталась вдесятером. Очень показательная ситуация.

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    В общем, ждем сюрприз от «Порту». Ну а почему нет?

    Ставка: гол «Порту» за 1.69.

    «Арсенал» — «Славия» Прага

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч

    «Арсеналу» очень нужна победа в Лиге Европы, иначе в следующем сезоне команда снова останется без Лиги чемпионов. И вряд ли сейчас кто-то сомневается, что «канониры» забуксуют в противостоянии с чехами. Можно долго перечислять разные аргументы, но все-таки по составу «Арсенал» — лучше. Это слишком очевидно, чтобы доказывать обратное.

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    Но точно так же говорили и перед первым матчем «Славии» с «Лестером», в котором, возможно, уже и забыли, что в этом сезоне команда играла в Лиге Европы. Показательно, что у «Лестера» клуб из Праги выиграл как раз в Англии.

    Ну а потом чехи убрали со своего пути и шотландский «Рейнджерс». И, похоже, что своего последнего слова «Славия» еще не сказала. Лондон, встречай!

    Ставка: тотал «Славии» больше 1,0 за 2.79.

    «Аякс» — «Рома»

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч

    «Рома» так легко прошла в 1/8 финала донецкий «Шахтер», словно и не было ничего. И в Риме, и в Киеве итальянцы разобрали на запчасти внезапно забарахлившего чемпиона Украины.

    В матчах с «Аяксом» такого не будет. Напичканный талантами амстердамский клуб как минимум на своем поле точно составит конкуренцию.

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    Ну а мы и вовсе считаем, что в Амстердаме «Аякс» выиграет. Возможно, разница в счете будет минимальной, но команде Эрика тен Хага по силам сохранить интригу перед ответным матчем.

    Ставка: победа «Аякса» за 2.15.

    «Динамо» Загреб — «Вильярреал»

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч

    Что из себя представляет хорватский футбол, первым минувшей осенью ощутил на себе московский ЦСКА. На тот момент лидер РПЛ был аккуратненько втоптан в загребский газон.

    В конце февраля лучшая команда Хорватии прошлась еще по одному представителю чемпионата России. «Краснодар» проиграл «Динамо» и дома, и в гостях.

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  • 26/02/2021

    • А в 1/8 финала «Динамо» и вовсе устроило праздник. Хорваты сделали мощнейший камбэк в противостоянии с «Тоттенхэмом». Если что, «Тоттенхэм» тоже очень хотел выиграть Лигу Европы — не ради трофея, а, в первую очередь, чтобы получить прямую путевку в ЛЧ. Не получилось, Загреб наказал и Жозе Моуринью, и все лондонских звезд.

    Короче говоря, «Вильярреалу» надо готовиться к самому худшему сценарию. Здесь может не сработать даже фактор Эмери.

    Ставка: победа «Динамо» Загреб с форой (0) за 2.56.

    Общий коэффициент — 114.18. .Tips1Cef 114.18

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